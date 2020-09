Horoskopi/ Ja si do të sillen shenjat në fundjavë!

Dashi Ju do të dëgjoni shumë ndjesi që këndojnë në zemrën tuaj dhe sensualiteti që do të lëshoni do të jetë shumë. Mos hezitoni dhe përpiquni t’i bëni dëshirat tuaja të vërteta.Me Ujorin dhe Shigjetarin mirëkuptimi mund të funksionojë shumë mirë Ndërsa me një person që i përket shenjës së Peshores do të keni përplasje.

Demi Mos u humbni në shumë gjëra dhe mos u merrni nga dëshira për të qenë të përsosur. Ju jeni në rregull siç jeni dhe kush nuk e pranon nuk ju meriton.

Binjakët Argëtimi fluturon, pasioni ndizet, dashuria shkëlqen në sytë tuaj. E tëra që dëshironi është vetëm një takim shpirtrash që mund të kthehet në një takim të duarve prekëse.Do të jetë një fundjavë emocionuese!Po për Peshqit dhe Ujorin. Mendoni për këtë para se ta merrni për një vëzhgim të Peshores.

Gaforrja Më mirë të jesh i qartë dhe të sigurohesh për detajet sesa të mos kesh nevojë për të tronditur një varg fjalësh jo të besueshme! Mund të jetë fundjava e bilbilave për fiasko , mbajeni më mirë këtë në mendje dhe planifikoni në përputhje me rrethanat. Do të shkoni mirë me Demin dhe Peshqit, preciz dhe të vëmendshëm ndaj jush, më pak me një Gaforre.

Luani Do të thotë mundësi të shkëlqyera, me cilësi të shkëlqyeshme, mundësi të shkëlqyera për t’u argëtuar, për të takuar njerëz, për të pushtuar , dashuruar ose besuar.

Virgjëresha Dëshironi të mendoni për zbukurimin e folesë , për të reflektuar në të ardhmen, për t’u rilidhur me njerëzit që kanë më shumë rëndësi për ju.Një fundjavë e qetë , ndoshta jo kërcitëse, por sigurisht e dobishme për drejtimin e detyrave tuaja dhe për t’u kujdesur për shumë çështje praktike.

Peshorja Ju mund të përjetoni emocione të forta dhe të rizbuloni një bashkëpunim të habitshëm. Nëse jeni beqarë, shikoni me kujdes përreth .

Akrepi Pak e pakënaqur apo thjesht inatçore? Në çdo rast, këtë fundjavë është e ndaluar të detyrosh veten të kënaqësh me programe që nuk i pëlqen ose të ndjekësh njerëz që të pëlqejnë edhe më pak.Më mirë vetëm se i shoqëruar keq. Përkëdhel veten dhe zgjidh ritmin tënd.

Shigjetari Për pasionin, pushtimet, dashurinë, emocionet, gjallërinë dhe rastet, nga ato të thjeshtat për t’u argëtuar me miqtë ose familjen, te ato të papriturat që ndodhin herë pas here. Ju me siguri do ta kaloni kohën tuaj në një mënyrë të këndshme .

Bricjapi Një fundjavë për të organizuar diçka me familjen ose miqtë. Keqkuptimet e shpeshta mund të shtohen duke shkaktuar vonesa apo grindje.

Ujori Do të dyndeni me ftesa dhe do të keni ide të shkëlqyera për të organizuar fundjavën ashtu si dëshironi. Njohje të reja, një udhëtim nëse është e mundur, apo edhe një fundjavë në një qytet të artit do t’ju kthejë buzëqeshjen! Do të shkoni mirë me Dashin dhe Binjakët, ndërsa me një Akrep do të keni shumë gjëra për të ndarë.

Peshqit Hëna ju fton të kaloni më shumë kohë me familjen, ju kërkon të dëgjoni njerëzit që doni të pranoni kërkesat e tyre të vogla për vëmendje, madje dhe mbi të gjitha ato të heshturat. Dhe kështu do të përjetoni një fundjavë relaksuese, por të dobishme në të njëjtën kohë. Do të jeni mirë me Binjakët dhe Gaforre por mos e shkurajoni një Shigjetar.