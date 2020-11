Horoskopi/ Ja si do sillen shenjat për datën 15 nëntor 2020

Dashi

Këshillohet të ndaloni dhe të rimbushni bateritë. Ju pret një javë e re plot angazhime dhe kënaqësi. Për t’u marrë më mirë me të, duhet ta arrini atë të fortë dhe energjik. Për më tepër, tranzitet shumë të rëndësishme do të fillojnë nga mesi i dhjetorit. Do të duket se më e keqja tani ka mbaruar!

Demi

Keni pasur tensione ose debate, si në familje ashtu edhe në punë. Disa shqetësime që keni menduar se i keni kapërcyer mund të rishfaqen të dielën. Mos reagoni me impuls, bëjeni më të mirën e një situate të keqe! Nuk ia vlen të harxhoni shumë energji në një mënyrë të padobishme, sepse ju presin muaj të lodhshëm, në të cilët do të duhet të rishikoni tërë jetën tuaj.

Binjakët

Siç parashikon horoskopi i Paolo Fox, nga e diela duhet të filloni t’i kushtoni më shumë kohë dashurisë dhe familjes. Ju jeni gati për të hyrë në një fazë më me fat të jetës tuaj. Mos e lidhni veten me kohë të gjatë, vetëm për punën dhe karrierën. Sfera sentimentale është gjithashtu e rëndësishme dhe kërkon vëmendje nga ju!

Gaforrja

Hëna do të arrijë një pozicion të favorshëm. Më në fund mund të lini pas tensionet që keni përjetuar në të kaluarën dhe të hapni veten për një kohë më të mirë. Deri në fund të muajit dikush do të dashurohet, dikush tjetër do të rizbulojë një ndjenjë. Ajo që ka më shumë rëndësi do të jetë dëgjimi i ndjenjave tuaja.

Luani

Do të duhet të përpiqeni të qëndroni të qetë, edhe nëse agjitacioni do të jetë i madh. Nëse gjithçka nuk funksionon siç dëshironi, mos u dekurajoni! Për rreth një ditë ju keni qenë veçanërisht i lartë, ka edhe nga ata që kanë ngritur bujë kohët e fundit. Mundohuni të mos bëheni shumë thumbues ose provokues me ata që ju rrethojnë dhe kujdesuni nëse ndiheni të lodhur.

Virgjëresha

Do të dëshironi të hapni dhe të shprehni emocionet tuaja pa kufizimet e zakonshme. Në përgjithësi ju jeni një tip shumë i rezervuar që pëlqen të shprehni atë që shihet si shumë diskrete. E diela do të jetë ndryshe! Dhe njerëzit që ju i besoni verbërisht do të përfitojnë.

Peshorja

Duhet të filloni të jeni më të matur në shpenzime. Ishte një vit shumë i komplikuar, veçanërisht në nivelin ekonomik dhe atë të punës. Ka nga ata që u janë dashur të përballen me një krizë, nga ata që madje kanë ndërruar punë. 2021 do t’ju ndihmojë t’i rregulloni gjërat siç duhet, por duhet të kurseni tani për tani.

Akrepi

Të dielën me Hënën në shenjë energjitë tuaja do të dyfishohen edhe intuitat tuaja do të jenë shumë të rëndësishme. Mos i nënvlerësoni ata! Ju duhet të gjeni qetësinë e mendjes dhe ndoshta të kontrolloni situata të caktuara. Mundohuni të jeni më pak të ngurtë dhe pretendues në marrëdhëniet familjare, pasi kjo mund të shkaktojë disa tensione.

Shigjetari

Zyrtarisht do të hyni në një fazë më premtuese të jetës suaj të dashurisë. Ata që nuk janë dashuruar për një kohë të gjatë mund të rizbulojnë një ndjenjë. Nëse keni qenë larg partnerit tuaj në të kaluarën, mund të rilidheni me më shumë qetësi. Një javë plot ndjesi të këndshme ju pret.

Bricjapi

Duhet të shijoni të dielën për të pushuar dhe rimbushur bateritë. Po dilni nga një vit shumë i ngarkuar. Ju sigurisht nuk e kursyeni veten për të provuar të qëndroni në shalë. Ndoshta edhe ju është dashur të rindërtoni diçka të re vetë, emocionalisht, personalisht dhe profesionalisht. Dije që ndryshimet nuk kanë mbaruar akoma.

Ujori

Hëna mund t’ju bëjë të shpërqendroheni shumë ose t’ju bëjë të keni një shpenzim të papritur. Bëni kujdes! Që nga e Premtja e kaluar ju keni zvarritur së bashku me një shqetësim të brendshëm, ndoshta jeni të druajtur për disa probleme të vogla personale. Mundohuni të jeni shumë të kujdesshëm në marrëdhëniet me të tjerët.

Peshqit

Do të ndiheni thellësisht të shqetësuar. Këto ditë ju jeni shumë larg partnerit tuaj. Në muajt e ardhshëm, do të duhet të punoni shumë për të rimarrë marrëdhënien ose, të paktën, ta bëni veten më të qartë. Pritet një 2021 i ndryshimeve të mëdha.