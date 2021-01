HOROSKOPI/ Ja si do sillen shenjat më 26 Janar 2021

Dashi Kjo ditë do të jetë e mbushur me kontraste, të cilat do arrini që ti përballoni qetësisht. Jeni në kërkim të gjërave të reja dhe me ndikimin tranzit të Marsit tek të lindurit e kësaj shenje, është shumë e vështirë të mos rebeloheni. Disa projekte janë të prirura për të dështuar dhe kjo do të jetë një prej arsyeve të nervozizmit tuaj. Kjo gjë vlen si në sektorin e punës edhe në raportet në çift.

Demi Keni nevojë për qartësi, qoftë në vendin e punës por edhe në dashuri. Të gjitha lidhjet që nuk janë sqaruar, do të kenë nevojë për qartësi. Kjo e martë, është e dobishme për të sqaruar disa gjëra, ndërkohë që do të përballeni me një problem të vogël.

Binjakët Gjatë kësaj të marte do të ketë përmirësim marrëdhëniesh me të tjerët. Nga pikëpamja e emocioneve dhe udhëtimeve, yjet janë mjaft të favorshme. Kjo është një periudhë konfirmimesh sidomos sa i takon dashurisë, për shkak se nuk do e keni më Venusin kundër. Së fundmi keni qenë shumë konfuz, të dyjëzuar mes dy historive dashurie, por ky është momenti që do të merrni drejtimin e duhur.

Gaforrja Do të vijoni të ndjeni tensionin e ditëve të kaluara. Duhet të qartësoheni me veten, lidhur me projektet që duhet të çoni përpara në ditët në vijim. Kjo e martë parashikohet të jetë më e mirë në raport me ditët e lëna pas, veç bëni kujdes pasi mund të kapeni kot me persona që nuk e meritojnë. Në dashuri nuk jeni gati për të përballuar atë që ju kërkohet.

Luani Gjatë kësaj dite do të ndjeni nevojën për të bërë disa zgjedhje të rëndësishme për të ardhmen. Megjithatë parashikohet një debulesë fizike dhe ndonjë diskutim më shumë. Për gjithë ata që duhet të bëjnë një zgjedhje mes të kaluarës dhe të ardhmes, nuk do e ketë të lehtë të “presin” degët e thata. Vijoni që të keni disa probleme me paratë, gjë që ju pengon në çuarjen përpara të disa projekteve.

Virgjëresha Raporti në çift do të jetë i vështirë për tu menaxhuar, gjatë kësaj dite. Hëna do të ketë ndikim në shenjën tuaj dhe vetëm prej saj, do mund të sheshoni disa situata të tensionuara me njeriun e zemrës. Mjaft të rëndësishme janë raportet me të lindurit e shenjës së Demit dhe Akrepit. Kjo ditë është mjaft e frytshme, për gjithë ata që janë në kërkim të dashurisë.

Peshorja Të lindurit e kësaj shenje do të kenë Hënën, Mërkurin dhe Venusin nën ndikimin e tyre të favorshëm. Parashikohet një përmirësim i situatës në çdo drejtim. Nëse disa histori nuk ecin siç duhet, mund t’iu jepni fund. Bëni mirë të kuptoni se kush është me ju dhe kush kundër jush.

Akrepi Parashikohet një rikuperim i ndjeshëm gjatë kësaj fundjave, ku Hëna do ju garantojë një ballafaqim në dashuri. Disa prej të lindurve të kësaj shenje, do të duhet të vendosin në vend disa situata që nuk kanë shkuar siç duhet. Nëse e keni hedhur hapin më shumë nga sa mundeni, tani duhet të veproni me më shumë kujdes, sidomos lidhur me çështje që kanë të bëjnë me paratë. Kujdes maksimal duhet të tregoni edhe lidhur me disa siguri në vendin e punës.

Shigjetari Gjatë kësaj dite do të ndjeni një dëshirë të madhe për tu çliruar nga tensionet dhe emocionet negative që keni përjetuar kohëve të fundit. Marsi dhe Venusi do të kenë ndikim pozitiv, sidomos sa i takon dashurisë. Edhe pse së fundmi keni qenë disi të tërhequr, nuk do e keni të vështirë që të riktheheni sërish protagonistë. Parashikohet nisja e një historie të re.

Bricjapi Kjo është një periudhë reflektimi, ku do të kuptoni se jeta juaj po ndryshon. Raporti në çift do të jetë më interesant për tu menaxhuar. Miqësitë dhe raportet ndërpersonale janë mjaft të favorshme. Çdo orë e ditës, do të vijë drejt përmirësimit.

Ujori Nuk do e keni të lehtë që të dashuroheni, pasi në dashuri jepni maksimumin dhe çdo raport kalon nga mendja. Pasioni është i bukur, por bëhet edhe më i fortë, kur bashkëpunon me mendjen. Nuk ju mjafton që të keni një trup të bukur për të dashuruar, ju duhet diçka më shumë. Sektori profesional parashikohet të ketë përmirësime.

Peshqit Gjatë kësaj dite, duhet të rikuperoni kohën e humbur. Edhe pse fundi i muajit do jetë disi i rëndë, për gjithë ata që kanë përjetuar një ndarje apo probleme sentimentale, parashikohet një ndryshim i thellë. Disa kontakte nuk do jenë të qarta dhe disa probleme në çift kanë nevojë për zgjidhje. Është një fazë e mbushur me kontraste, sidomos sa i takon mënyrës për të përballuar dashurinë.