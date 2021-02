Horoskopi/ Ja si do sillen shenjat më 2 shkurt 2021

Dashi

Kjo ditë ju fton të bëni zgjedhjet më të mira pa u ngutur. Ju ndonjëherë jeni shumë agresiv. Ndoshta ju jeni pak nervoz sepse përpiqeni të bëni shumë gjëra në të njëjtën kohë.

Demi

Këtë javë emocionet rriten dhe do të jetë e mundur të fitoni një sfidë. Ndoshta është koha për të dhënë një përparim në jetën tuaj, ndoshta duke ndryshuar qytet ose punë.

Binjakët

Sigurisht, të gjithë kanë horoskopin e tyre, por nuk mund të përjashtohet që disa prej jush janë akoma në aktivitet të plotë për atë që ka ndodhur muajt e fundit. Për ju, kjo është një ngërç në dashuri dhe në punë.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox tregon se do të jetë një e shtunë e zbutur për ata që kanë përjetuar prej kohësh pasiguri në dashuri apo personale, kjo fundjavë ju fton t’i bëni gjërat me qetësi.

Luani

Horoskopi i Paolo Fox sinjalizon se situata në dashuri do të përfitojë në ditët në vijim. Historitë e sapo lindura do të marrin konfirmimet e nevojshme.

Virgjëresha

Më në fund e keni gjetur qetësinë tuaj, në ditët në vijim do të shihni se kënaqësia do të vijë edhe në vendin e punës, gjithashtu dhe ndoshta mbi të gjitha për angazhimin e madh që keni bërë deri më tani.

Peshorja

Horoskopi i Paolo Fox specifikon se nuk është koha për të shkundur gjërat dhe kjo vlen si për ndjenjat ashtu edhe për punën. Përdorni ditën e nesërme për të pushuar dhe për të marrë frymë.

Akrepi

Këtë fundjavë, yjet janë ende pak të diskutueshëm, veçanërisht me anëtarët e familjes dhe njerëzit përreth jush. Situata në dashuri do të përfitojë nga ditët në vijim. Historitë e sapo lindura do të marrin konfirmimet e nevojshme.

Shigjetari

Kjo javë ndihmon të gjithë ata që duan të gjejnë një qetësi shpirtërore. Është koha të shikoni të ardhmen dhe duhet ta bëni me optimizëm të shëndetshëm dhe dëshirën për të propozuar gjëra të reja, si në biznes ashtu edhe në fushat sentimentale.

Bricjapi

Horoskopi i Paolo Fox ju tregon se nëse ka pasur mosmarrëveshje të vogla që nga e enjtja, përpiquni t’i lini gjërat në gjendje të lirë sepse është e vërtetë që në këto 24 orë jeni shumë i fortë por nervozizmi mund t’ju kufizojë.

Ujori

Ndonjëherë mendoni se nëse nuk do të kishit arritur një marrëveshje apo edhe një pakt dashurie, tani do të ishit më të lirë. Ju keni përjetuar një moment të vështirë në jetën tuaj dhe jeni duke kërkuar qetësi. Prisni disa ditë dhe do të jeni në gjendje të gjeni ekuilibrin tuaj.

Peshqit

Ndoshta është koha të hapni një kapitull të ri në jetën tuaj. Ndoshta lëvizja në një qytet tjetër, veçanërisht për beqarët, mund të jetë pika e kthesës që keni pritur.