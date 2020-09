Horoskopi/ Ja si do sillen shenjat këtë javë

Ka disa këshilla për shenjat që duhet të kenë kujdes këtë javë në lidhje me punën, financat apo dhe marrëdhëniet në çift. Për disa kjo javë do ketë zhvillime e disa të tjerë ka favorizime nga yjet. Ky është parashikimi javor nga Jorgo Pulla.

Dëshirat ripërcaktohen, vonesat dhe pengesat na shqetësojnë.

E gjithë vëmendja është drejt jetës së përditshme këtë javë, pasi dielli tek Virgjëresha luan një rol kryesor në hartën astrologjike. Më 9 shtator, ai formon një trekëndësh me Jupiterin në Bricjap dhe krijon kushtet për zhvillime të rëndësishme për sa i përket punës dhe planifikimit ditor. Nuk përjashtohet që mund të ketë zhvillime të rëndësishme në vendin e punës që lëvizim ndërsa vijnë mundësi që ne jemi thirrur të kapim.

Është e mundur që të ketë propozime që do të jenë veçanërisht të favorshme dhe mund të na ndihmojnë në zhvillimin tonë dhe në mënyra të reja për sa i përket karrierës sonë. Sigurisht, është e nevojshme të heqim qafe sjelljet e mundshme arrogante dhe të tepërta që mund të krijohen për shkak të optimizmit të tepërt që kemi. Në romancë, kushtet janë ideale për zgjidhjen e çështjeve rutinë që mund të shqetësojnë marrëdhënien tonë. Çdo detaj që krijon tension mund të lihet në të kaluarën.

Më 11 shtator, Marsi fillon rrugëtimin e tij të kundërt tek Dashi (që nga 9 shtatori është në një ngërç) dhe na shtyn të kalojmë një periudhë kërkimesh intensive për sa i përket dëshirave tona. Deri më 19 nëntor kemi mundësinë të rishikojmë dëshirat, planet dhe aspiratat në të gjitha nivelet e jetës sonë. Ne duhet të jemi të kujdesshëm në jetën tonë profesionale dhe personale, pasi mund të ketë më shumë tensione dhe vështirësi që duhet të menaxhojmë.

Është e domosdoshme që të përfitojmë nga kjo kohë për të kuptuar nëse në përgjithësi po ndjekim rrugën që na kënaq në jetën tonë. Në romancë, egocentrizmi dhe nervozizmi do të jenë këshilltarë të këqij në vendimet e mundshme për të cilat më vonë do të pendohemi. Në biznes, është më mirë të mos bëjmë fillesa të reja, por të bëjmë ndryshime që mund të jenë të nevojshme në veprimet tona ekzistuese.

Në të njëjtën ditë, Dielli në Virgjëreshë formon një kontrast me Neptunin tek Peshqit dhe krijon iluzione që ndikojnë në veprimet tona të përditshme. Është mirë që të mos marrim iniciativa në çështjet e punës që na shqetësojnë, pasi ka shumë të ngjarë të ketë gabime që do të kenë kosto të konsiderueshme për ne. Në të njëjtën kohë, le të lëmë mënjanë për ca kohë diskutimet ose marrëveshjet e mundshme me njerëz nga mjedisi profesional, sepse ka shumë të ngjarë që ato të mos na japin një pamje objektive të gjërave.

Është e nevojshme të veprohet me realizëm absolut për atë që është një nevojë urgjente për të zgjidhur. Përndryshe, sentimentalizmi do të mjegullojë peizazhin dhe do të krijojë probleme të rëndësishme në të gjitha nivelet e jetës së përditshme. Për të qenë të informuar, mos harroni të lexoni parashikimet tona ditore çdo ditë. Javë të mbarë!

DASHI

I dashur Dash, këtë javë mund të mendoni se ajo që dëshironi të bëni ka një shkallë të konsiderueshme vështirësie, kështu që do t’ju duhet të rivlerësoni veprimin tuaj. Marsi në shenjën tuaj të zodiakut fillon rrugëtimin e tij të kundërt në 9/9 dhe tregon se tani fillon një periudhë gjatë së cilës do t’ju duhet të rishikoni dhe rivlerësoni marrëdhëniet personale, bashkëpunimet dhe planet e periudhës së mëparshme. Mundohuni të mos rrëmbeheni nga vendime impulsive dhe veprime që mund të krijojnë probleme.

Dashuria

Komunikimi do të jetë shumë i dobishëm të paktën dy ditët e para të javës, kështu që përfitoni prej tij për të arritur partnerin tuaj në komunikim. Nëse jeni i lirë, është e mundur që një bisedë t’ju afrojë me një person që është në mjedisin tuaj të punës ose takoheni çdo ditë. Nga 9/9 me rrugëtimin e kundërt të Marsit në shenjën tuaj të zodiakut, është e mundur të ndryshoni mendim për një njohje të kohëve të fundit ose për dëshirat tuaja në një kontekst më të përgjithshëm. Nëse tashmë jeni në një lidhje duhet të keni kujdes me vendimet që merrni dhe mos nxitoni, në mënyrë që të mos bëni një veprim të gabuar.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë mund të ndjeni se ka njerëz në punën tuaj dhe në mjedisin profesional që po ju irritojnë. Mundohuni të përdorni aftësitë tuaja të komunikimit për të zgjidhur çështje të tilla dhe jo “fuqinë” tuaj pasi kjo mund të hapë një cikël tensioni. Në gjysmën e dytë të javës është e mundur të filloni të mendoni ndryshe për një çështje profesionale.

DEMI

Ju demët këtë javë do ta kapni veten duke menduar për disa çështje të së kaluarës dhe veprimet që keni ndërmarrë mbi to. Marsi fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Dashit dhe tregon se në periudhën e ardhshme shpesh do të sillni ndërmend lëvizjet që kanë të bëjnë me çështje personale ose profesionale. Është shumë e mundur – sa i përket një çështje personale – të ndieni se keni bërë disa veprime të gabuara dhe tani është koha e duhur për t’u përpjekur t’i korrigjoni ato.

Dashuria

Këtë javë ka të ngjarë që disa çështje që kishin krijuar tension midis jush dhe partnerit tuaj do të dalin përsëri në pah. Nga këto ditë fillon një periudhë gjatë së cilës do të vini re se disa gjëra mund të mos jenë aq të qarta dhe kjo është diçka që do të krijojë mendime të dyta dhe të treta. Nëse jeni të lirë duhet të keni kujdes dhe të qëndroni larg njerëzve që ju dërgojnë mesazhe të kopjuara pasi kjo do t’ju hutojë.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë ka të ngjarë të mësoni disa gjëra që kishin ndodhur profesionalisht në të kaluarën por deri më tani janë mbajtur të fshehta. Për shkak të faktit që jeni në një periudhë që do të ketë një formim të fortë, do të ishte mirë të shmangni lëvizjet që mund t’ju ekspozojnë para njerëzve në mjedisin tuaj profesional. Një propozim i ri për karrierën mund t’ju kthejë në disa nga planet që keni pasur për punën tuaj në të kaluarën, por për arsye të ndryshme nuk keni qenë në gjendje t’i përfundoni ato.

BINJAKËT

Binjakët këtë javë duhet të ken kujdes pasi ka shumë të ngjarë që të ketë disa çështje me njerëzit në mjedisin tuaj miqësor. Marsi fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Dashit në 9/9 dhe ka shumë të ngjarë të krijojë nevoja dhe dëshira të tjera tek ju. Kjo do të rezultojë që ju të shihni me një “sy tjetër”, pjesëmarrjen tuaj në një grup njerëzish apo edhe në një grup. Tani duket se po fillon një periudhë e cila do të ketë sqarime në mjedisin tuaj miqësor dhe shoqëror.

Dashuria

Këtë javë duket se do t’ju afrohet një person i cili do të tregojë qartë interesin tuaj, diçka që do të rrisë vetëbesimin tuaj. Nëse doni dikë, tani është koha ta bëni të ndihet prania juaj pasi me siguri do të keni sukses. Aftësitë tuaja të komunikimit janë pika juaj e fortë në zgjidhjen e çështjeve emocionale nëse jeni beqar apo tashmë në një marrëdhënie.

Puna dhe Ekonomia

Diskutimet për punë dhe emërimet e biznesit duket se kanë këtë fundjavë dhe është e mundur që të dhënat e reja të dalin prej tyre. Përdorni aftësitë tuaja të komunikimit për të fituar përshtypje dhe për të reklamuar punën tuaj në mënyrën më të mirë. Ajo që duhet t’i kushtoni vëmendje këtyre ditëve është komunikimi me kolegët, pasi duket se mund të ketë ose përshtypje të gabuara ose disa keqkuptime.

GAFORRJA

Gaforrja e dashur, këtë javë duket se ka shumë biseda me njerëzit tuaj dhe të dashurit tuaj. Përveç këtyre diskutimeve është një javë e mirë për të bërë një plan të mirë financiar por edhe për të filluar kursimet. Më 9/9 Marsi fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Dashit dhe ju thotë të kushtoni vëmendje të madhe lëvizjeve që do të bëni dhe vendimeve që do të merrni, veçanërisht nëse ato lidhen me sektorin profesional.

Dashuria

Kontakti me partnerin tuaj do të ndihmojë psikologjinë dhe disponimin tuaj të mirë prandaj mos e lini pas dore pa marrë parasysh sa punë keni këto ditë. Nëse jeni i lirë, është e mundur të afroheni me një person që nuk e prisni dhe arsyeja për këtë do të jetë një bisedë që do të bëni midis jush. Duket gjithashtu se ka shanse të takoni një person shumë interesant përmes kontaktit tuaj me njerëzit përreth jush.

Puna dhe Ekonomia

Marsi fillon rrugëtimin e tij të kundërt tek Dashi në 9/9 dhe ju tregon se sektori profesional ka nevojë për vëmendje të veçantë në të ardhmen e afërt. Është e mundur të shihni se disa nga planet tuaja do të fillojnë të vonohen ose disa të tjera mund të shtyhen. Do të ishte mirë t’i besonit rrjedhës së gjërave dhe ngjarjeve pasi duket se do të pastrojë peizazhin profesional. Ajo që nuk duhet të harroni është se lëvizjet impulsive janë “të ndaluara” këtë javë, pasi ato mund të krijojnë shumë probleme!

LUANI

Luani këtë javë duket se do të ketë mundësi në çështjet personale dhe financiare pasi Afërdita që është në shenjën tuaj, ndihmon shumë situatën në këto dy zona. Takimet me njerëz interesantë janë në skenarët e kësaj jave, gjë që duket se është interesante. Më 9/9 Marsi do të fillojë rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Dashit dhe kjo tregon se disa plane që keni pasur për periudhën tjetër dhe kanë të bëjnë ose me një udhëtim ose me çështje arsimore, mund të kenë nevojë të rishikohen.

Dashuria

Me Afërditën në shenjën tuaj të zodiakut nga java e kaluar, duket se do të favorizoheni në çështjet romantike. Nëse jeni i lirë, ka shumë të ngjarë që të takoni njerëz të rinj dhe me disa prej tyre do të vini re se keni shumë të përbashkëta! Nëse tashmë jeni në një lidhje ia vlen të investoni kohë në këtë marrëdhënie pasi është e sigurt që do të fitoni. Ka mundësi që ideja e të jetuarit me partnerin tuaj ose zyrtarizimi i marrëdhënies suaj mund të bjerë në tryezë!

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë duket se disa çështje të biznesit do të vonohen ose mund të lindin disa probleme që nuk i keni pasur në mendje. Kjo do të bëjë që ju të frenoni dhe kjo do t’ju irritojë. Mundohuni të mos veproni impulsivisht në çështjet e biznesit dhe çdo çështje që lidhet me njerëzit në mjedisin tuaj profesional. Rrugëtimi i kundërt i Marsit ju tregon të shikoni përsëri qëllimet që kishit vendosur në të ardhmen e afërt, pasi ndryshimi i të dhënave ka të ngjarë të sjellë ndryshim edhe tek ata.

VIRGJËRESHA

Virgjëresha këtë javë duket se është veçanërisht e zënë me çështje që lidhen me marrëdhëniet tuaja ndërpersonale dhe rrethanat astrologjike që ekzistojnë janë të dobishme për t’i zgjidhur ato deri në mes të javës. Më 9/9 Marsi fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Dashit dhe do të merret me disa çështje që nuk i kishit zgjidhur deri më tani. Këto çështje mund të lidhen me sektorin financiar, si dhe disa nga detyrimet e tij. Mundohuni t’i zgjidhni menjëherë, pasi sa më shumë që i lini aq më vështirë do t’i zgjidhni më vonë.

Dashuria

Këtë javë duket sikur është e mundur të caktoni një takim me një person që ju ka tërhequr interesin. Në përgjithësi, duket se çështjet tuaja emocionale do të lëvizin në prapavijë, por duhet të keni kujdes në rast se jeni tashmë në një marrëdhënie. Nëse keni një fond të përbashkët me partnerin tuaj këtë javë duhet të jeni në humor të mirë për të zgjidhur çështje që lidhen me llogaritë dhe detyrimet financiare, pasi këto mund të jenë shkak për tension midis jush.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë duket se mund të keni disa plane që kanë të bëjnë me sektorin profesional, por rrethanat nuk janë të favorshme që ju t’i zbatoni ato. Ju nuk keni nevojë të nguteni dhe duhet të mbani mend se si momenti i duhur lidhet drejtpërdrejt me rrethanat përreth tij. Një çështje profesionale me implikime financiare mund të jetë një burim stresi për ju, prandaj do të ishte mirë të përpiqeni ta zgjidhni menjëherë në mënyrë që të mos ju stresojë. Vlerësimet dhe veprimet profesionale janë po aq të mundshme këto ditë.

PESHORJA

Ju Peshore këtë javë duket se do të keni disa takime miqësore dhe kontakte me njerëz, të cilat do t’ju ndihmojnë të kaloni një kohë të mirë dhe do t’ju lehtësojnë nga jeta e përditshme intensive. Më 9/9 Marsi fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën përballë Dashit dhe tregon se në periudhën e ardhshme ka të ngjarë të ketë një atmosferë të tensionuar në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale, pasi “të tjerët” shpesh do t’ju japin një arsye për tu irrituar. Sqarimet në marrëdhëniet personale dhe profesionale janë të pashmangshme, por do të ishte mirë të shmangni vendimet impulsive, të cilat mund t’ju çojnë drejt veprimeve të gabuara.

Dashuria

Takimi me miqtë tuaj do të fshehë surpriza të këndshme këtë javë, pasi duket se përmes tyre do të takoni një person që do të tërheqë interesin tuaj. Nëse tashmë jeni në një lidhje nga 9/9 e tutje, duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë çështjeve që e shqetësojnë atë, në mënyrë që të zvogëloni shanset e tensioneve. Nëse doni që kjo marrëdhënie të rritet më e fortë dhe të durojë me kalimin e kohës, përpiquni të mos lini “njolla gri” në të dhe të zgjidhni çështjet e së kaluarës.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë ka të ngjarë të ketë ngjarje që lidhen me punën tuaj dhe do t’ju bëjnë të ripërcaktoni qëllimet tuaja profesionale. Ka mundësi të filloni të shihni një marrëdhënie profesionale ndryshe dhe të merrni një vendim në lidhje me të, të cilin deri më tani nuk e keni pasur në mendje. Gjëja më e mirë për të bërë këtë javë është të vendosni se çfarë dëshironi në të ardhmen e afërt dhe në lidhje me punën tuaj, në mënyrë që të gjeni një mënyrë për ta bërë atë. Rrugëtimi i kundërt i Marsit mund të sjellë pengesa nga njerëzit në mjedisin tuaj profesional, kështu që ju duhet të keni antenat tuaja të hapura për t’i shmangur ato.

AKREPI

Për ju Akrepat, kjo javë tregon se si do të përqendroheni në fushën profesionale dhe çdo çështje që lidhet me të, pasi Afërdita që është në shenjën e Luanit ju ndihmon të bëni gjithçka që lidhet me punën. Rrugëtimi i kundërt i Marsit nga shenja e Dashit fillon në 9/9 dhe ka të ngjarë të vini re se me të fillojnë ndryshimet në jetën tuaj të përditshme. Në periudhën tjetër duket se përparësitë tuaja do të ndryshojnë, diçka që do të krijojë ndryshime në orarin tuaj ditor. Disa plane mund të duket se vonohen por kjo do t’ju japë mundësinë t’i vlerësoni ato më mirë.

Dashuria

Java ka një interes të fortë profesional dhe krijon lëvizshmëri në çështje që lidhen me punën, si rezultat i së cilës ju duhet të kaloni disa orë të tjera në të. Kjo ka të ngjarë t’ju sjellë më afër një personi në mjedisin tuaj profesional, por në të njëjtën kohë ka të ngjarë të krijojë tensione në jetën tuaj personale. Nëse jeni tashmë në një marrëdhënie, shmangni transferimin e intensitetit të punës tek partneri juaj, pasi shanset për të hyrë në konflikt për çështje profesionale si dhe çështje të përditshme, është një skenar i mundshëm.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë duhet të keni durim me çështjet që lidhen me sektorin profesional pasi duket se mund të krijohen vonesa në disa prej tyre. Rrugëtimi i kundërt i Marsit nga 9/9 nuk do të ndihmojë veprimin dhe mund të vini re se ndërsa doni të bëni disa lëvizje nuk ka sfond të përshtatshëm për t’i bërë ato. Tani është koha e duhur për të filluar zgjidhjen e çështjeve që kanë pezull për një kohë të gjatë, në mënyrë që të mos i “mbani” ato në jetën tuaj të përditshme më.

SHIGJETARI

Shigjetari i dashur këtë javë do të përpiqet të përqendrohet në çështjet profesionale pasi veprimet që do të bëni në këtë fushë do të jenë shumë të rëndësishme për zhvillimin e çështjeve jo vetëm profesionale por edhe financiare. Ka shumë të ngjarë që ju të merrni një propozim të ri profesional i cili do të shoqërohet me një pjesë tërheqëse financiare. Nga 9/9 Marsi fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Dashit dhe do t’ju ndihmojë të rivlerësoni marrëdhëniet personale dhe të arrini në përfundime të dobishme! Mesazhi i Marsit të kundërt është që të mos përsërisni gabimet e së kaluarës në një marrëdhënie që keni tani.

Dashuria

Këtë javë duket se do të ketë ngjarje që do t’ju drejtojnë të bëni një kthim prapa dhe të vlerësoni nga marrëdhëniet nga e kaluara në një marrëdhënie që ka një të tashme. Kthimi prapa do t’ju ndihmojë të njihni pjesën tuaj të përgjegjësisë në disa gjëra dhe të mos përsërisni të njëjtat gabime. Nëse jeni beqar, është e mundur të takoheni përsëri me një person që ka qenë një histori romantike në të kaluarën, por për disa arsye nuk ka evoluar.

Puna dhe Ekonomia

Aspektet harmonike të Diellit që është në Virgjëreshë me shumë yjet që ekzistojnë në shenjën e Bricjapit do të ndihmojnë shumë çështje profesionale dhe financiare, për sa kohë që ju gjithashtu shfaqni interes në këto dy fusha. Ka mundësi që diskutimet të lindin për një bashkëpunim të ri profesional ose që të jeni në gjendje të caktoni një marrëveshje financiare në favorin tuaj. Ajo që duhet të mbani mend në çdo rast është se nëse i kushtoni kohë punës tuaj atëherë është e sigurt se si do të fitoni.

BRICJAPI

Bricjapi këtë javë duket se do të ketë takime, por edhe zhvillime në çështjet tuaja personale që do të ngrenë disponimin. Dielli është në shenjën e Virgjëreshës dhe aspekti harmonik që formon me Jupiterin në shenjën tuaj krijon rrethana të favorshme në jetën tuaj personale. Nga 9/9 duket se klima do të ndryshojë që kur fillon rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën e Dashit, i cili sjell në pah çështjet familjare. Mundohuni të shmangni tensionet që mund të lindin në shtëpi dhe përdorni aftësitë tuaja diplomatike për të zgjidhur një çështje familjare.

Dashuria

Këtë javë duket se do të keni një takim të këndshëm me një person që ju intereson, diçka që do të ngjyrosë këndshëm disponimin dhe psikologjinë tuaj. Aspekti harmonik midis Diellit dhe Jupiterit ndihmon shumë në çështjet që lidhen me fushën romantike. Nëse jeni tashmë në një marrëdhënie duhet t’i kushtoni më shumë vëmendje çështjeve që kanë të bëjnë me shtëpinë tuaj, pasi ka shumë të ngjarë të krijojnë konflikte midis jush dhe në fund të fundit të ndikojnë negativisht në klimën e marrëdhënies tuaj.

Puna dhe Ekonomia

Këto ditë mund të ketë disa çështje në sektorin profesional që do t’ju irritojnë, por mos harroni se nëse nuk veproni me humor impulsiv, atëherë është e sigurt që do të jeni në gjendje t’i zgjidhni ato. Nga 9/9 me rrugëtimin e kundërt të Marsit në shenjën e Dashit është e mundur që të ketë disa pengesa në emërimet e biznesit ose planet e biznesit që keni pasur në mendje. Ajo që duhet të bëni është të ktheheni prapa dhe të shikoni çështjet e lidhura me punën që nga fillimi, pasi kjo do t’ju ndihmojë të kuptoni nëse keni bërë lëvizjet e duhura.

UJORI

Ju Ujorë këtë javë duket se do të shqetësoheni për disa çështje që lidhen me punën dhe detyrimet e përditshme, si dhe disa çështje financiare që shqetësojnë njerëzit e tjerë. Mos harroni se mund të zgjidhni gjithçka që vjen për sa kohë që jeni në humor të mirë. Më 9/9 Marsi fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Dashit dhe duket se do t’ju vërë në procesin e të parit përsëri dhe vlerësimin e marrëdhënieve me njerëzit që janë afër jush. Kushtojini vëmendje të veçantë marrëdhënieve që keni me të afërmit tuaj dhe mos lejoni që keqkuptimet e vogla të krijojnë probleme të mëdha.

Dashuria

Këto ditë duket se do të jeni dyshues ndaj partnerit tuaj, diçka që duhet ta zbusni në mënyrë që të mos krijoni tensione mes jush. Rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën e Dashit nga 9/9 ju tregon se si është më mirë të zgjidhni vetë çështjet që lidhen me fushën romantike dhe të mos përfshini palë të treta në të. Nëse jeni të lirë është e mundur të takoni përsëri një person i cili kishte tërhequr interesin tuaj në të kaluarën dhe tani është krijuar një romancë e re me baza të reja.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë është e mundur që të ketë disa çështje të përditshme që do t’ju irritojnë pasi ka shumë të ngjarë që ju nuk do të jeni në gjendje të zgjidhni gjithçka. Energjia juaj nuk duket të jetë në nivele të larta për këto ditë, prandaj duhet të jeni shumë të kujdesshëm kur zgjidhni ta kanalizoni atë. Një bisedë që do të bëni me një person që është afër jush dhe ka të bëjë me punën, duket se ju ndihmon të gjeni zgjidhjen që kërkoni.

PESHQIT

Peshqit këtë javë duket se fillojnë shumë mirë për ju pasi do të keni disa takime dhe disa diskutime ose me kolegët tuaj ose me një të dashur që do ju krijojë humorin. Këndet pozitive midis Diellit që është në Virgjëreshë dhe multi-yllit që ekziston tek Bricjapi tregojnë një atmosferë të këndshme në mjedisin tuaj. Nga 9/9 gjërat duket se ndryshojnë ndërsa Marsi fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Dashit dhe e kthen interesin tuaj drejt çështjeve financiare. Tani është e domosdoshme të rregulloni çështjet financiare të së kaluarës dhe çdo çështje që lidhet me fondin tuaj, në mënyrë që të mos e gjeni më vonë përpara jush.

Dashuria

Këtë javë duket se do të keni diskutime në lidhje me një romancë romantike dhe nuk përjashtohet që një person juaj miqësor të luajë një rol kryesor në të. Nëse jeni i lirë, një njohje e re që do të fillojë përmes njerëzve që janë në mjedisin tuaj miqësor është një skenar shumë i mundshëm. Nëse tashmë jeni në një lidhje dhe keni një fond të përbashkët me partnerin tuaj, duhet të jeni shumë të kujdesshëm pasi çështjet financiare ka të ngjarë të shkaktojnë polemikë mes jush dhe tij.

Puna dhe Ekonomia

Puna dhe gjithçka që lidhet me të nuk duket se janë në qendër të interesit tuaj këtë javë, por duhet të shikoni me kujdes disa çështje të pazgjidhura dhe të mos i lini ato në automatik. Një çështje ekonomike që ka të bëjë me një punë duket se ju pushton shumë dhe me rrugëtimin e kundërt të Marsit në shenjën e Dashit, duket se do të ketë vonesa ose disa ndryshime në të. Ju jeni thirrur të jeni fleksibël dhe të vëzhgoni të dhënat që ekzistojnë aktualisht, në mënyrë që të veproni bazuar në to dhe të udhëhequr nga qëllimet tuaja profesionale.