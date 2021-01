Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

DASHI

Një ditë për t’u shfrytëzuar, për të sqaruar çështje të dashurisë. Në cilën rrugë po shkoni? Çfarë dëshiron në të vërtetë? Venusi është përsëri në anën tuaj, kështu që është koha e duhur për të zgjidhur çdo problem sentimental. Në punë doni të ndryshoni dhe jeni të lodhur nga rutina e zakonshme. Nëse keni grumbulluar borxhe, është koha ta shlyeni atë.

DEMI

Sipas horoskopit të së dielës së Paolo Fox, është koha të sqaroni dashurinë. Ditët e fundit ka pasur polemika dhe tensione, që duhet të sqarohen menjëherë, pa mbajtur gjithçka përbrenda. Në fakt, rrezikoni të prishni marrëdhëniet e çmuara. Në punë, gjërat po përparojnë mjaft mirë, edhe nëse keni pasur shpenzime të tepruara. Merrni nën kontroll veten tuaj.

BINJAKËT

Kjo e diel do të ketë tensione, veçanërisht në dashuri. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të mos luani pa qenë nevoja. Në punë duhet të kontrolloni shpenzimet tuaja: keni shpenzuar shumë, tani është koha të ndaleni, përndryshe rrezikoni ta gjeni veten në vështirësi, nëse do të keni shpenzime të mëtejshme në të ardhmen.

GAFORRJA

Takime premtuese për shenjën tuaj do të vijnë, veçanërisht nëse jeni beqar dhe me një dëshirë të madhe mund të riktheheni në rrugën e duhur pas një periudhe jo aq pozitive. Zgjidhni probleme të zemrës për një kohë të gjatë, yjet ju ndihmojnë. Kini kujdes nga polemikat në punë: disa kolegë, me zili për suksesin tuaj, mund të bënin gjithçka për të vendosur një çelës në punë.

LUANI

Keni shumë dyshime dhe mendime në mendjen tuaj. Në veçanti, jeni të pavendosur midis dy personave dhe nuk dini se kë të zgjidhni. Por e diela do t’ju ndihmojë të sqaroheni. Në punë, një ide e shkëlqyer mund të mbërrijë. Nuk ka mungesë të problemeve në marrëdhëniet me kolegët. Kini kujdes gjithashtu që të mos shpenzoni shumë.

PESHORJA

Afërdita në tranzit pozitiv sjell lajme të shkëlqyera në dashuri. Në përgjithësi ju keni një qiell premtues në çdo aspekt: ​​përfitoni nga ai. Në punë, shumë situata do të zhbllokohen më shpejt sesa pritej. Prandaj mos kini frikë dhe kini pak më shumë durim. Në ndërkohë, megjithatë, ju mund të keni hequr dorë nga diçka e çmuar dhe përmbushëse.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox të dielën, muaji shkurt do të sjellë një revolucion në dashuri. Në fakt, do të ketë shumë lajme, dhe jo domosdoshmërisht të gjitha ato pozitive. Mos u kap i papërgatitur. Në punë, është koha të hiqni dorë nga gjërat jo thelbësore. Vlerësoni me kujdes mundësitë dhe investimet e reja.

SHIGJETARI

Ditë vërtet e nënshtruar në dashuri. Qëndroni të qetë, edhe nëse nuk jeni faji juaj. Kushtojini vëmendje edhe marrëdhënieve të lindura me njerëz nën shenjën e Virgjëreshës dhe Peshqve. Mund të ketë grindje dhe tensione. Në punë jeni shumë të vendosur dhe të gatshëm për të bërë gjithçka për të marrë atë që dëshironi. Por kini kujdes që të mos bëni asnjë hap të gabuar ose të kapeni me nxitim.

BRICJAPI

Të dielën e fundit të janarit do të jeni në gjendje të sqaroni shumë çështje të pazgjidhura në jetën tuaj. Zgjidh problemet në dashuri. Në punë, përpiquni të kujdeseni më mirë për një projekt të ri për të cilin keni punuar për disa kohë dhe që tani më në fund mund të shohë dritë. Besoni më shumë në veten tuaj.

UJORI

Në dashuri, më në fund mund të lindë diçka e bukur dhe e papritur. Ndoshta një histori e papritur dhe jokonvencionale, që ju pëlqen. Në punë, për disa ditë dukeni të kënaqur, në të tjera dëshironi të ndryshoni. Qartësohuni. Keni kaq shumë ide të shkëlqyera që duhet të marrin formë.

PESHQIT

Sipas horoskopit të së dielës së Paolo Fox, Hëna ende në opozitë fton kujdes në dashuri, veçanërisht me ata që kanë lindur nën shenjën e Binjakëve, Virgjëreshës dhe Shigjetarit. Problemet nuk mungojnë as në punë. Ruani qetësinë sepse akoma do të ketë kënaqësi të madhe.

