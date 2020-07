Horoskopi i muajit gusht 2020, sipas Paolo Fox: Shenjat më me fat në dashuri, shkollë dhe punë.

Për horoskopin e muajit, Gushti i ndihmon Binjakët të jetojnë më shumë marrëdhënie të pakujdesshme dhe pa shumë kufizime. Kundërshtimi i Saturnit do të vazhdojë të vërë në vështirësi ata të Gaforres, veçanërisht gjatë pjesës së parë të muajit.

Me Diellin, Venusin dhe Marsin që duken shumë mirë krah Jupiterit, shenja e zodiakut Luani mund të marrë diçka më shumë gjatë disa javëve të ardhshme.

Ata të Virgjëreshës duhet të argëtohen, të përfitojnë nga ditët e fundit të muajit, sepse ato do të favorizohen nga yjet. Për horoskopin e muajit Gusht, ata të Peshores mund të harronjë një krizë nga e kaluara dhe t’i lejojnë vetes të shkojë pak më shumë përtej saj.

Akrepi do të duhet të merret me disa polemika, për t’i menaxhuar. Zgjedhjet që Shigjetari do të bëjë këtë muaj mund të ndryshojnë edhe në jetë. Bricjapi mund të arrijë më shumë, por nuk duhet të nënvlerësojë rëndësinë e pushimeve, sepse kjo do të ndihmojë në gjetjen e energjisë së duhur për të filluar përsëri sezonin e ri në shtator.

Javët e ardhshme duhet t’i kushtohen pushimeve për Ujorin, i cili nuk mund të kërkojë garanci që nuk ekzistojnë aktualisht. Mundësitë nuk do të mungojnë për Peshqit gjatë muajit gusht, por mundësi të reja suksesi do të materializohen veçanërisht gjatë pjesës së fundit të vitit.

Horoskopi i muajit gusht 2019 nga Paolo Fox: shenjat më me fat në dashuri, shkollë dhe punë

Binjakët:

Një zgjidhje e gatshme për t’u zbatuar përfundimisht. Sidoqoftë, ata me çështje ligjore të pazgjidhura do të duhet të presin deri në fund të vitit. Ju duhet t’i lejoni vetes një moment të kohës së lirë, një moment pushimi që do t’ju nxisë të filloni një sezon të ri pune, edhe më të ngarkuar. Për horoskopin e muajit, Gushti ju ndihmon për të jetuar më shumë marrëdhënie të pakujdesshme dhe pa shumë kufizime. Ashtu siç mund të sqaroni një histori që ka vazhduar për disa kohë. Ky është një muaj që ju jep mundësinë të rikuperoni dhe të reflektoni atë që dëshironi.

Shigjetari:

Lajmet dhe ndryshime në vendin e punës mund t’ju ndihmojnë të arrini suksese të papritura. Për horoskopin e muajit, Gushti është gjithashtu një kohë e mirë për ata që duan të investojnë shuma të vogla. Në dashuri, kushdo që ka një njohje intriguese do të ketë mundësi të mira për të vazhduar historinë e tij. Zgjedhjet që ju bëni tani mund të ndryshojnë edhe jetën tuaj.

Luani:

Me Diellin, Venusin dhe Marsin në paraqitje të shkëlqyeshme me Jupiterin mund të merrni diçka më shumë gjatë javëve në vazhdim. Energjia e madhe e favorizuar nga Marsi, është tregues i mirë. Në punë patjetër që do të keni diçka ekstra. Në dashuri mund të keni vështirësi nëse mbani një qëndrim tepër kritik. Të qenit i mbyllur mund t’ju ndalojë të jetoni një histori të rëndësishme. Mos lejoni që një qëndrim shumë arrogant t’ju pengojë të përjetoni emocione të bukura.

Peshqit:

Duhet të shkëputeni pas një pjese të parë të vitit, me shumë impenjime. Mundësitë nuk do të mungojnë gjatë muajit gusht, mundësi të reja për sukses do të materializohen veçanërisht gjatë pjesës së fundit të vitit. Një ngritje e re ju emocionon, por gjithashtu edhe ju shqetëson. Të kesh një partner/e të qëndrueshëm pranë sigurisht që të ndihmon të qëndroni sa më i/e përqendruar. Në familje, kërkoni mirëkuptim dhe mbështetje.

Dashi:

Nëse keni qenë të angazhuar në aktivitete të shumta me kohë të pjesshme, ju gjithashtu keni pasur mundësinë të provoni aftësitë tuaja. Gjatë javëve të ardhshme ju duhet të distancoheni nga kontekstet që i përkasin së kaluarës. Ka ardhur koha të vlerësoni edhe bashkëpunimet e reja. Aspekti i shkëlqyeshëm i Diellit në dashuri ju ndihmon të përqendroheni në përparësitë tuaja. Largimi nga kaosi që ndikon në vendin e punës për një kohë do t’ju ndihmojë të vlerësoni edhe më shumë ata që janë afër jush.

Demi:

Jeni rikthyer nga një periudhë shumë e ngarkuar dhe keni nevojë për më shumë pushim. Të tjerët jo gjithmonë kanë qenë në gjendje të kuptojnë se cilat janë nevojat tuaja reale. Ju mund të gjeni qetësi më të madhe dhe të kapërceni çdo shqetësim falë mbështetjes së një personi të veçantë. Në dashuri duhet t’u jepni më shumë hapësirë ​​atyre që janë në gjendje t’iu sigurojnë dhe mbështesin. Pjesa e dytë e muajit do të jetë shumë interesante për takimet dhe për pasionet që mund të tërhiqen.

Gaforrja:

Kundërshtimi i Saturnit do të vazhdojë t’ju vërë në vështirësi sidomos gjatë pjesës së parë të muajit. Ata që studiojnë, duhet të presin vonesa. Në të vërtetë, një rikuperim sentimental është i mundur. Ky është një muaj që sjell diçka më shumë në emocionet dhe kënaqësitë që mund të vijnë. Edhe çiftet që duan një fëmijë do të gjejnë mirëkuptim dhe bashkëpunim më të madh.

Virgjëresha:

Duhet të punoni për të vendosur se cilat projekte vlejnë të zbatohen. Vera do t’iu ndihmojë në planifikimin e angazhimeve, për të ardhmen. Në dashuri, megjithatë, ky është një muaj që ofron emocione të bukura. Ata që janë vetëm për ca kohë duhet të argëtohen, të përfitojnë nga ditët e fundit të muajit sepse do të karakterizohen nga yjet. Saturni ju nxit të krijoni marrëdhënie që mund të bëhen të rëndësishme. Mos lejoni që pasiguritë dhe zhgënjimet t’ju heqin buzëqeshjen përsëri.

Peshorja:

Yjet e Paolo Fox ju ftojnë të shmangni investimet me rrezik. Shumë duan të ndryshojnë, por mos harroni se gjithmonë duhet të vlerësoni nëse ekzistojnë kushtet për të bërë një gjë të tillë. Ky muaj mund t’ju ndihmojë të harroni një krizë të kaluar. Aventurat dhe dashuritë e verës mund t’ju pëlqejnë, por nëse keni një histori për një kohë të gjatë, kushtojini vëmendje pasojave që mund të ketë ajo. Marrëdhëniet më të mira janë me shenjat e Zjarrit.

Akrepi:

Jo, ka lajme të mira për punën. Në të vërtetë, dikush mund të duket se i duhet të merret me polemika dhe tensione, që në disa raste madje mund t’ju bëjnë të humbni durimin tuaj. Që nga shtatori ato do të jenë kuruara plotësisht. Për momentin shmangi veprimet në impuls. Ka shumë që do të duhet të merren me disa polemika që duhet edhe të menaxhohen, por është më mirë të mbani një qëndrim diplomatik. Gjatë javëve të shtatorit do të ketë ndryshime të papritura.

Bricjapi:

Për horoskopin e muajit, gushti është i dobishëm për të bërë disa kërkesa. Mund të merrni më shumë, por nëse jeni me pushime, mos e nënvlerësoni rëndësinë e tyre, sepse kjo do t’ju ndihmojë të gjeni energjitë e duhura për të filluar përsëri në shtator. Në dashuri, çiftet që kanë kapërcyer krizën e muajve të fundit, so të gjejnë marrëveshje më të madhe, mes tyre. Një dashuri do të lindë papritur, veçanërisht me shenjat e Tokës dhe Ujit, prej të cileve mund të lindin histori të destinuara për të zgjatur.

Ujori:

Ky është një muaj ende në tranzicion, është e kotë të shqetësoheni shumë, sepse gjatë muajit gusht nuk do të keni mundësitë që shpresoni të kishit. Javët e ardhshme duhet t’i kushtohen pushimeve. Aktualisht nuk mund të kërkoni garanci, që nuk ekzistojnë. Mos bëni zgjedhje drastike, por përpiquni të keni kontroll mbi veten, pak më shumë. Në dashuri, e kaluara iu del përpara, mbase një ish kërkon ende shpjegime. Për momentin është e vështirë që ju t’i jepni hapësirë ​​një personi që në vend të kësaj pretendon se ju lidh dhe kërkon garanci të menjëhershme.