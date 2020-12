Horoskopi i fundvititi/ Ja sfidat dhe surprizat e datës 31, shenjat e favorizuara

Zbuloni se çfarë kanë rezervuar yjet për ju këtë javë.

Dashi: Viti i Ri nervoz …

I dashur Dash, Vit i Ri për ju do të jetë paksa nervoz , me një Hënë në një pozicion të pafavorshëm. Sidoqoftë, në datën 1 janar 2021, do të jeni në gjendje të rikuperoni disponimin tuaj të mirë! Venusi në krahun tuaj ju premton ditë me fat nga pikëpamja sentimentale. Nëse jeni beqar, së shpejti mund të keni takime të reja që janë të destinuara të zgjasin . Në vendin e punës keni nevojë për pak durim, por do të jeni në gjendje të shëroheni nga një 2020 i vështirë.

Demi: Shpirti i festës

I dashur Dem, një Hënë nervoze do të hyjë në një pozitë të pafavorshme për shenjën tuaj në mbrëmjen e datës 31 dhjetor dhe më pas do të qëndrojë atje deri të shtunën (2 janar). Mos u shqetësoni, sidoqoftë: gjithmonë mund të mbështeteni në planetit Mërkur , i cili do t’ju bëjë veçanërisht të ndritshëm dhe të shoqërueshëm, shpirti i festës! Gjithashtu të dielë (3 janar) do të ketë disa surpriza.

Binjakët: Viti i Ri me Venusin përballë …

Të dashur Binjakë, këtë javë do të duhet të merreni me kundërshtimin e Venusit : planeti i dashurisë rrezikon të theksojë kontrastet midis jush dhe partnerit tuaj. Gjithmonë kërkoni një dialog sa më të hapur me të: do të jetë mënyra e vetme për të kaluar një Vit të Ri paqësor së bashku! Super-fat të hënën, me një hënë të bukur në shenjë që mund të sjellë disa surpriza të këndshme, madje edhe në vendin e punës.

Gaforrja: çfarë stresi!

E dashur Gaforre, këtë javë mund të mbështeteni në një Hënë të shkëlqyeshme në shenjën tuaj të martën, të mërkurën dhe të enjten, e cila do të jetë me super fat, veçanërisht për sa i përket ndjenjave. Sidoqoftë, në vendin e punës do të gjeni disa pengesa ose ngadalësime shtesë , për shkak të kundërshtimit të Mërkurit, të cilit do t’i shtohet disfavori i planetit Mars. Gjeni menjëherë se cili është anti-stresi më i përshtatshëm për shenjën tuaj:

Luani: Viti i Ri me Hënën në shenjë!

I dashur Luan 2021 do të fillojë me një Hënë të bukur në shenjën tuaj ! Sateliti me fat do të hyjë së bashku në pasditen e datës 31 dhjetor, për t’ju dhënë një Vit të Ri për ta mbajtur mend. Super-fat edhe të enjten dhe të premten. Venusi në një pozicion të favorshëm do t’ju ??dhurojë të gjithë dashurinë që meritoni. Sidoqoftë, në punë priten disa pengesa ose ngadalësime, në funksion të vitit 2021, i cili – nga ky këndvështrim – do të jetë plot sfida!

Virgjëresha: diskutime me partnerët …

E dashur Virgjëreshë, fatkeqësisht këtë javë planeti Venus në shenjën e Shigjetarit do t’ju sjellë edhe disa keqkuptime me partnerin tuaj: kushtojini vëmendje të veçantë të hënës, kur do të keni një grindje të vërtetë , madje edhe për shkak të një Hëne nervoze … Mes të martës dhe të enjtes, megjithatë, do të jeni në gjendje të shijoni pak më shumë fat: pritet një Vit i Ri paqësor, i rrethuar nga shumë dashuri.

Peshorja: sa e lodhur!

E dashur peshore, në javët në vijim lodhja e madhe dhe stresi psiko-fizik që ju kanë shoqëruar për muaj me radhë do të jetë vetëm një kujtim i largët! Ndërkohë, shijoni një Venus të bukur në një aspekt të favorshëm , të gatshëm për t’ju dhënë të gjithë dashurinë që dëshironi. Ndërsa Hëna në kundërshtim me shenjën tuaj do të sjell tension të martën, të mërkurën dhe të enjten. Midis të premtes dhe të shtunës do të ndryshojë situata!

Akrepi: Hëna nervoze …

I dashur Akrep, Mërkuri në një pozicion të favorshëm do t’ju japë disa surpriza të këndshme këtë javë, veçanërisht të mundshme në vendin e punës: kapni çdo mundësi që ju del përpara, në funksion të një 2021 që do të jetë plot sfida për shenjën tuaj! Në prag të Vitit të Ri mund të mos jeni shpirti i festës, por përsëri do të jeni në gjendje të shijoni afërsinë e atyre që ju duan.

Shigjetari: një Vit i Ri i nxehtë!

I dashur Shigjetar, Vit i Ri do të jetë i mbushur plot romancë dhe pasion! Afërdita në bashkëpunim, me një Hënë të bukur në një pozicion të favorshëm tashmë duke filluar nga mbrëmja e datës 31, është gati të ju japë një fundvit me plot emocione. Ditët e premtes dhe e shtunë do të jeni në gjendje të relaksoheni dhe të shijoni shoqërinë e atyre që doni. Forcë e madhe edhe në fushën e punës, drejt një viti 2021 plot kënaqësi!

Bricjapi: kënaqësi gjatë rrugës!

I dashur Bricjap, këtë javë mund të shijoni bashkimin e shkëlqyeshëm të Merkurit , të gatshëm për t’ju dhënë kënaqësi të madhe, veçanërisht në vendin e punës. Mes të martës dhe të enjtes, hëna në opozitë, sidoqoftë, mund t’ju bëjë të ndiheni më nervozë se zakonisht , por mos u shqetësoni: tashmë në prag të Vitit të Ri gjërat do të ndryshojnë dhe ju do të jeni në gjendje të kaloni ditë festive paqësore, me shoqërinë e atyre që doni.

Ujori: Viti i Ri me Hënën në opozitë …

I dashur Ujor, fatkeqësisht në mbrëmjen e datës 31 Hëna do të vijë në kundërshtim me shenjën tuaj, duke ju dhuruar një Vit të Ri mjaft të tensionuar. Venusi në një pozicion të favorshëm garanton praninë e një ose më shumë njerëzve të zemrës: përqendrohuni në afeksionet dhe përpiquni të lini mënjanë çdo arsye për nervozizëm ! Në fakt, e premtja dhe e shtuna do të jenë ditë të këqija, kur gjërat nuk do të shkojnë saktësisht siç keni planifikuar …

Peshqit: tensione në prag të Vitit të Ri …

Të dashur Peshq, me Venusin në një pozitë të pafavorshme Viti juaj i Ri mund të jetë pak i tensionuar. Përfitoni nga ditët e martë dhe të mërkurë, kur do të keni një Hënë të bukur në krah, për të diskutuar me partnerin tuaj një fjalim që është ende në pritje. Në vendin e punës do të favorizoheni nga një Mërkur i bukur , i gatshëm t’ju japë ca më shumë mundësi.