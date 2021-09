Horoskopi i fundjavës nga Paolo Fox/ Ja shenjat që duhet të kenë më shumë kujdes

Dashi

Në fundjavë hëna do të jetë shumë interesante. Në këto ditë ju do të merrni pjesë në një sfidë shumë të madhe. Të gjitha situatat tuaja sin ë aspektin persoanla ashtu edhe në atë profesional që kanë lindur gjatë muajve të fundit duhen rishikuar.

Demi

Në një periudhë si kjo është normale që të ndjeni lodhje dhe strese në nivelin më të lartë. Ashtu do të jetë edhe dita e sotme. Këshilla është që t’i bëni gjërat me kujdes .

Binjakët

Ju duhet të jeni më pozitiv në marrëdhëniet tuaja me të tjerët dhe në marrëdhëniet që mund të ndikojnë në të ardhmen tuaj. Ka një rilindje të vërtetë që po ndodh për ju : ju jeni gati të lini gjithçka dhe të filloni përsëri nga e para.

Gaforrja

Këtë fundjavë duhet të përjetoni emocione të sinqerta. Dita e sotme do të jetë një parathënie e një pjese të fundit të vitit dhe një 2021 që do t’ju shoh përsëri si protagonistë.

Luani

Hëna është në tranzit në shenjën tuaj të zodiakut. Gjatë fundjavës është një qiell i rëndësishëm, por mbase po luftoni me shumë shpenzime. Dashuria duhet të menaxhohet me kujdes , pa e përzier atë me shqetësimet tuaja.

Virgjëresha

Edhe pse nuk jeni plotësisht të kënaqur, ju ende keni për të jetuar një vit të rëndësishëm dhe keni arritur të ecni përpara në lidhje me shumë situata. Dashuria në këtë moment mund të ketë përgjigje.

Peshorja

Ju jeni në një gjendje stresi të ekzagjeruar , por shumë gjëra do të lehtësohen në fund të këtij viti 2020. Sipas horoskopit të Paolo Fox thotë se mund të keni inflamacion dhe shqetësime në stomak .

Akrepi

Këto janë ditë disi nervoze dhe midis ditës së sotme dhe pasnesër ju mund të humbni durimin tuaj . Këshilla për ju është që të keni kujdes në marrëdhëniet me të tjerët . Ju keni shumë nevojë për dashuri.

Shigjetari

Ju jeni gati të përjetoni emocione të rëndësishme dhe nesër do ta shihni Hënën në një aspekt të favorshëm. Ka mundësi të mira , por duhet të përpiqesh të zgjidhësh një problem të vogël personal.

Bricjapi

Ju jeni plot mendime dhe prandaj keni tendencë të izoloheni herë pas here. Brenda disa javësh do të jetë e mundur të thuash jo për të gjitha situatat që nuk ju pëlqejnë. Këshilla për ju është të flisni qartë dhe të kuptoni se çfarë dëshironi me të vërtetë .

Ujori

Ju po vuani shumë tani sepse nga natyra jeni një shenjë që e do lirinë. Edhe nëse diçka nuk është në rregull këtë javë, është e rëndësishme të mendoni përpara me optimizëm.

Peshqit

Dashuria është e rëndësishme, por nesër mund të ndjeni shumë konfuzion dhe trazira . Ndoshta nuk ndiheni të kënaqur ose heshtni nga frika e ndërlikimeve të mëdha. Kujdes nga raportet!