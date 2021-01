Nëse jeni beqar dhe doni të dini nëse planetët do të jenë bujarë me ju në dashuri apo do të gjeni shpirtin tuaj binjak në 2021, më poshtë janë parashikimet për 3 shenjat e zodiakut.

Binjakët: Ju dëshironi një marrëdhënie, por kryesisht ëndërroni me sytë hapur për këtë në vend që të merrni masa. Ju jeni të pavendosur në lidhje me një partner të ri dhe keni frikë të ndërmerrni një marrëdhënie që nuk funksionon. Pasiguria juaj nuk lë të përjetoni një histori dashurie këtë verë, por në mes të Korrikut, ju mund të habiteni nga një surprizë.

Virgjëresha: Po mendoni shumë për të kaluarën, në vend që të shikoni për të ardhmen. Disa gjëra që kanë ndodhur shumë kohë më parë po ju shqetësojnë dhe ende ju mbajnë në vend. Në fund të Gushtit, ju mund të takoni dikë me të cilin do të zbuloni se keni shumë gjëra të përbashkëta, por varet nga ju se si do të zhvillohen gjërat.

Akrepi: Fundi i Marsit vjen me ndryshime të rëndësishme në jetën e beqarëve Akrepë. Do dashuroheni me dikë që duket perfekt. Bëni kujdes sepse gjërat mund të mos jenë gjithmonë siç duken dhe nëse mendoni për diçka serioze, më mirë të prisni pak dhe të përpiqeni të njihni personin që keni pranë sa më shumë që të jetë e mundur.