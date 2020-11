Dashi

Do të keni një kohë të mirë për të zhvilluar plane ose raste që lidhen me udhëtimet dhe me njerëz nga afër dhe larg. Përvojat tuaja të dashurisë do të jenë interesante, por mos kini frikë të tregoni ndjenjat tuaja. Gjithashtu do të merrni në konsideratë se si ta shfrytëzoni sa më mirë një shans apo fat që do t’u vijë atyre gjatë këtyre shtatë ditëve. Java sjell një njohje të re me një person të cilit nuk nxitoni t’i besoni, pa marrë parasysh sa natyral, i mirë apo miqësor mund të duket ai.

Demi

Ka gjëra të shumta që mund të bësh me njerëzit që do më shumë. Këtë javë thjesht do të duhet të zgjidhni ato që funksionojnë për të dy ju. Prandaj çiftet duhet të përpiqen të gjejnë një farë harmonie. Ndoshta do të jetë më e komplikuar për ata çifte që e kanë humbur sesa për ata që sapo kanë lindur. Kënaqja me tjetrin është gjithmonë një ushtrim i mirë.Beqarët nuk duhet të humbin shpresën , veçanërisht në këtë periudhë kur gjërat mund të ndërlikohen. Do të jetë thelbësore të lini një mister.

Binjakët

Çiftet nuk duhet të teprojnë duke u përqëndruar në aspekte të caktuara të marrëdhënies, të paktën jo tani, sepse kjo mund t’i bëjë gjërat më të rënda se sa janë tashmë. Ndoshta dikush e ka nënvlerësuar këtë aspekt.Beqarët do të bëhen më të njohur me rrethinën e tyre, duke u përpjekur të jenë sa më të hapur për çdo të njohur. Nuk do të jetë gjithmonë e vështirë.

Gaforrja

Çiftet do të përpiqen ende të gjejnë një ekuilibër, sa më shumë që të jetë e mundur. Përpjekja do të shpërblehet në çdo rast, sepse kjo është ajo që kërkohet nga një marrëdhënie. Beqarët do të zgjerojnë pikëpamjet e tyre, pikërisht për ta bërë veten më të arritshëm . Sidoqoftë, do të ketë probleme logjistike dhe praktike.

Luani

Çiftet do të privojnë veten nga disa argëtime për të lejuar partnerin të shprehet dhe t’i takojë. Ndoshta ka pasur raste kur ju ka marrë malli për ju. Beqarët do të miratojnë sjelljen e një personi, por ata nuk do të tërhiqen mjaftueshëm fizikisht për të shkuar më tej. Nuk ka asgjë të keqe nëse nuk dëshiron të kapërcesh disa faza.

Virgjëresha

Çiftet do të konsiderojnë seriozisht të kalojnë ca kohë vetëm në vend që të mënjanohen. Marrëdhënieve gjithmonë duhet t’i jepet një rëndësi e caktuar , pa u mbingarkuar nga realiteti. Beqarët do të kenë mundësinë të provojnë veten me disa njerëz, por nuk duhet të detyrohen të krijojnë marrëdhënie , të cilat për momentin nuk duan të jetojnë.

Çiftet nuk do të vënë në lëvizje të gjithë ata mekanizma që zakonisht përfundojnë në bllokimin e marrëdhënies . Më mirë të qëndroni pak inertë, nëse duhet të shkoni dhe të luftoni.Beqarët do marrin vendimet e duhura, vetëm nëse mund të dallojnë se çfarë dëshirojnë vërtet dhe çfarë të tjerët duan për ta!

Akrepi

Çiftet do të marrin disa vendime të pazakonta, por do të jetë më mirë në këtë mënyrë, sepse gjithmonë ka diçka të mirë në lajme. Fillimisht mund të diskutoni për disa detaje, por më pas do të gjendet një zgjidhje për gjithçka. Beqarët do lejojnë që dikush t’ju ??afrohet, por gjithmonë me kujdesin e duhur. Është më mirë për ju të jeni të kujdesshëm dhe të mos kapeni nga instiktet tuaja, kështu që do të jetë një provë e mirë, sido që të jetë.

Shigjetari

Çiftet duhet të jenë të vëmendshëm ndaj gjithçkaje që ndodh, por pa marrë shumë vendimet të gjitha së bashku. Mundohuni të peshoni qëllimet tuaja , pa ndjekur askënd. Beqarët jo gjithmonë do të gjejnë disponueshmëri nga të tjerët , por nuk mund të prisni kaq shumë, kështu që edhe mund të presim dhe të mos jemi shumë të ngurtë.

Bricjapi

Çiftet nuk do të bëjnë shumë përpjekje për disa momente të marrëdhënies, kështu që partneri mund të urrejë . Mund të duhen disa momente së bashku për të rregulluar. Beqarët do vendosin një shkëlqim në takimet e tyre të para, kështu që gjithçka do të bëhet më automatike dhe më pak e komplikuar se zakonisht . Do të duket shumë më argëtuese dhe e lezetshme.

Ujori

Çiftet do të mund të vazhdojnë dashurinë e tyre, vetëm nëse do të jenë të sinqertë dhe nëse do kërkojnë mbështetje nga partneri, duke e parë atë si të tillë dhe jo si pengesë. Beqarët do shumëfishojnë mundësitë për të dalë jashtë, duke u përpjekur të bëjnë më të mirën , por nuk do të jetë aspak e lehtë sepse kohët janë të vështira në këtë kuptim.

Peshqit

Çiftet do të duhet të përpiqen të jenë më konfidencialë se zakonisht, përndryshe marrëdhënia do të sheshohet, siç mund të ketë bërë në të kaluarën. Mos merrni shumë vendime të nxituara. Beqarët me siguri nuk do të përmirësojnë disa marrëdhënie me kalimin e kohës, por sigurisht që do të vënë në lëvizje një seri krejt tjetër ngjarjesh, të cilat do të përmirësojnë qasjen ndaj të tjerëve.