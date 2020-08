Dashi

Në dashuri duhet të bëni kujdes, pasi mund të hasni në debate të rrezikshme në raportin në çift. Mendohuni mirë para se të flisni. Në punë gjërat do të ecin ngadalë, për shkak të ndikimit të kundërt të Saturnit.

Demi

Kjo është një fundjavë shumë e mirë për çështjet sentimentale. Veçse duhet të mundohuni që të shmangni polemikat gjatë pasdites. Në punë dhe në çështjet që kanë të bëjnë me studimin, është e rëndësishme që të bëni një sforcim më shumë.

Binjakët

Dashuria paraqitet mjaft mirë, ku mund të keni takime interesante. Në punë ka diçka që ju tensionon dhe ju bën nervoz, ndaj bëni kujdes.

Gaforrja

Ju pret një ditë trysnuese, ndaj mundohuni që të shmangni debatet në dashuri. Në punë, duhet qetësim dhe durim. Dikush ju ka zhgënjyer, por tashmë nuk do të shqetësoheni shumë.

Luani

Kjo është dita ideale për sqarime, për të folur me njeriun që doni. Në punë, duhet të veproni ngadalë, shkruan noa.al. Mundohuni që të mos lodheni shumë.

Virgjëresha

Me ndikimin e favorshëm të Hënës, do të keni mundësi që të flisni me më shumë qetësi, për një problem familjar. Ka diçka që nuk shkon dhe që duhet ndryshuar. Në punë, mund të ketë mundësi të reja.

Peshorja

Ky është moment i veçantë për dashurinë, ndaj mundohuni që të shmangni debatet. Jeni të pavendosur, të pasigurtë dhe kjo gjë ju tensionon. Në punë, duhet të bëni më shumë kujdes: mos i bëni gjërat pa u menduar mirë.

Akrepi

Në dashuri çdo gjë do të varet nga ju në këtë moment. Venusi është në anën tuaj, por jeni ju ata që duhet të vendosni se çfarë do të bëni. Situata paraqitet e mirë për ata që punojnë në një punë të tyre, por përmirësim i ndjeshëm do të vijë nga fundi i muajit.

Shigjetari

Me mbështetjen e Hënës, ky është momenti për të folur qartë në dashuri, duke i thënë hapur gjërat që nuk ecin. Në punë keni shumë energji dhe dëshirë për të vepruar. Zhvillimet pozitive janë fare pranë.

Bricjapi

Në dashuria duhet të tregoni kujdes, pasi ky është një moment pozitiv, ndaj bëni mirë që të shmangni debatet. Në punë, jeni të pavendosur dhe mund të ndryshoni ide lidhur me diçka.

Ujori

Ju pret një e shtunë mjaft pasionante. Do të arrini që ti kaloni problemet me më shumë lehtësi dhe qetësi. Në punë nuk duhet të harroni gabimet e së kaluarës, ndaj mundohuni që të mos i përsërisni.

Peshqit

Dashuria paraqitet mjaft mirë gjatë kësaj dite. Edhe raportet afatgjata do të jenë mjaft mirë, ndërsa ata që janë vetëm mund të takojnë dikë interesant. Në sferën financiare mundohuni që të mos shpenzoni shumë në këtë moment, pasi nuk mund t’ia lejoni vetes.