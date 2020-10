Dashi

Dite e mire kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do dini si te veproni edhe ne situatat me delikate. Beqaret do kërkojnë ne çdo vend princin e tyre te kaltër, por me shume gjase nuk do e gjejnë dot. Gjendja e financave do jete shume e mire. Do ndiheni gati edhe për te kryer investime afatgjata te cilat do ua ndryshojnë te ardhmen.

Demi

Do jeni gjithë kohës te motivuar gjate kësaj dite dhe do mundoheni ne çdo moment ta surprizoni atë qe keni ne krah. Beqaret do mbeten ashtu si janë edhe për disa kohe. Personat qe do ju gjenden rreth e rrotull nuk janë te përshtatshmit. Financat do jene shume me te mira se disa dite me pare dhe kjo fale ndihmës se pakushtëzuar qe do iu japin miqtë e ngushte.

Binjaket

Kënaqësi te njëpasnjëshme do përjetoni sot juve qe jeni ne një lidhje. Do i shtoni edhe momentet intime dhe kënaqësitë do jene te pafundme. Beqaret do jene gjithë kohës nen tension dhe nuk do mund te realizojnë dot takime. Financat do kenë disa përmirësime te vogla dhe kjo fale perkujdesit dhe masave strikte qe keni marre kohet e fundit.

Gaforrja

Priten plot çaste te këndshme sot ne jetën tuaj ne çift. Do e keni me te lehte te komunikoni lirshëm me atë qe keni ne krah dhe do argëtoheni pa fund. Beqaret duhet te dalin me personat qe do i ftojnë, por kurrsesi nuk duhet te hedhin hapa te nxituara. Gjendja e financave do përmirësohet atëherë kur ju te hiqni dore nga shpenzimet marramendëse. Sa me shpejt te ndodhe kjo aq me mire.

Luani

Dite goxha e qëndrueshme dhe e begate kjo e sotmja për te dashuruarit. Do ndiheni mire pranë partnerit dhe do mendoni t’i çoni gjerat me tej. Beqaret do ndihen mire edhe ashtu si janë prandaj nuk do kërkojnë me ngulm te ndryshojnë statusin. Ne planin financiar do keni vështirësi pa fund. Asgjë nuk ka për te ecur ashtu si ju do e kishit dëshiruar.

Virgjeresha

Dite paksa e vështirë kjo e sotmja për te dashuruarit. Do ju kujtohen disa probleme te se kaluarës dhe konfliktoheni serish me partnerit. Beqaret ka rrezik te jene impulsive dhe nuk do presin shume për t’u hedhur ne krahët e dikujt. Kujdes sepse gjerat nuk janë gjithmonë ashtu si duken. Me financat do jeni shume me te organizuar dhe çdo gjë do ece me se miri.

Peshorja

Jeta profesionale dhe ajo sociale ka mundësi te mos ju lënë hapësirë te lire për ta kaluar me partnerin gjate kësaj dite dhe kjo do ju mërzitë disi. Gjithsesi ai do tregohet tolerant dhe i kuptueshëm. Beqaret duhet te pranojnë te gjitha ftesat, por jo te nxitohen. Ne planin financiar mos i dëgjoni shume këshillat e miqve sepse do gaboni rende dhe nuk do ketë kthim mbrapa.

Akrepi

Ne dashuri do tregoheni me autoritare se kurrë me pare sot ju te dashuruarit. Kjo do e acaroje tej mase partnerin dhe ne disa momente debatet do jene te zjarrta. Beqaret do ndërmarrin me shume rreziqe sesa duhet për te bere për vete personin qe pëlqejnë. Ne planin financiar nuk ka asgjë për çfarë te shqetësoheni. Duke u kujdesur gjithmonë gjendja do mbetet e mire.

Shigjetari

Do keni një bashkëpunim te forte me partnerin tuaj gjate kësaj dite. Ai do ju kuptoje me se miri dhe do mundohet sa te munde t’ua plotësojë dëshirat e zjarrta. Beqaret nuk duhet te hedhin hapa te pamenduara mire sepse përndryshe situata mund t’iu dale jashtë kontrollit. Ne planin financiar do merrni masa strikte dhe do ja arrini ta stabilizoni situatën.

Bricjapi

Saturni do e stabilizoje sot jetën tuaj ne çift. Do i shihni gjerat me një sy tjetër dhe do merrni edhe vendime me rëndësi për te ardhmen. Çdo gjë do ece me se miri. Beqaret do përjetojnë emocione te forta fale disa takime impresionuese qe do realizojnë ne momentet kur do jene te pashoqëruar nga miqtë. Financat do jene te dobëta për shkak te një shpenzimi te nevojshëm qe do ju duhet te kryeni.

Ujori

Sot do e lini paksa pas do e lini paksa pas dore jetën tuaj sentimentale duke qene se familja do ketë nevoje për mbështetje. Beni mire te flisni me partnerin për çdo gjë ne mënyrë qe ai te mos mendoje gjera te paqena. Beqaret do ja kalojnë mire dhe nuk do kenë nevoje për te bere ndryshime te statusit. Financat do jene shume me te begata se disa kohe me pare.

Peshqit

Do ketë ndodhi te papritura sot ne jetën tuaj ne çift, por qe do ju bëjnë mjaft mire. Partneri do dije si t’iu beje te ndiheni te vlerësuar dhe te dëshiruar. Beqaret do jene me më shume fat se me pare dhe do mund te takojnë persona me vlera. Merrni kohen e duhur për t’i njohur ne çdo aspekt e me pas hidhni hapa. Ne planin financiar do jeni te përgjegjshëm dhe gjendja do mbetet e qëndrueshme.