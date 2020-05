Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim ekskluziv i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Probleme më serioze do të përjetojnë çiftet që janë në krizë të thellë, ndërsa të tjerët mund të rrinë të qetë. Mundohuni që të shmangni debatet. Ndikimi i kundërt i Mërkurit, mund t’iu shkaktojë probleme ekonomike. Në punë, do të keni mundësi të mira për të rinisur.

Demi

Në sajë të ndikimit të Hënës, do të kaloni një ditë mjaft të favorshme. Kontaktet miqësore do të ecin mjaft mirë. Çiftet do të kenë mundësi që t’iu rikthehen projekteve të tyre. Në punë, do të ketë të reja premtuese.

Binjakët

Lodhja dhe nervozizmi do të ndihen gjatë kësaj fundjave. Dashuria do të jetë disi e komplikuar. Puna do të ecë mjaft mirë, ku pas një periudhe bllokimi do të ketë diçka të re.

Gaforrja

Ndikimi i favorshëm i Hënës, do e bëjë ditën më pozitive. Raportet do të jenë mjaft të mira, me të lindurit e shenjës së virgjëreshës. Historitë e komplikuara, do të vijojnë të jenë disi problematike. Nuk do të jeni shumë të sigurtë, lidhur me vendimet që do të merrni në punë.

Luani

Takimet gjatë kësaj dite mund të jenë shumë interesante. Në dashuri lëreni veten të lirë, pasi nuk mund të mbani çdo gjë nën kontroll. Yjet mund t’iu vendosin përballë situatave të komplikuara. Në punë, do të përballeni me zhvillime të reja.

Virgjëresha

Ju pret një ditë pozitive në dashuri, në sajë të ndikimit të favorshëm të Hënës. Bëni mirë që gjatë kësaj dite, të veproni me qetësi. Nëse jeni vetëm, ndoshta mund t’iu duhet të shihni përreth për të gjetur dashurinë. Ky nuk është moment aspak i favorshëm për punën, pasi gjërat nuk do të ecin siç ju dëshironi.

Peshorja

Keni dëshirë për raporte më të mira, sidomos me familjen. Mos thoni ‘po’, vetëm për të mos ofenduar të tjerët. Ndikimi i kundërt i yjeve, do ju krijojë probleme në sferën financiare. Projektet që keni në mendje, rrezikojnë që të mos realizohen.

Akrepi

Gjatë kësaj dite do të jeni shumë pozitiv dhe kjo gjë do të reflektohet tek njerëzit që keni pranë. Në këtë periudhë ama, mund të nervozoheni edhe lehtësisht, qoftë edhe për gjërat më të vogla. Ky është momenti ideal, për të menduar për projektet e së ardhmes.

Shigjetari

Në dashuri duhet kujdes, ndaj bëni mirë që të mos e teproni. Takimet do ju stresojnë dhe nervozojnë, shkruan noa.al. Puna gjatë kësaj periudhe, nuk ka qenë shumë e favorshme, por situata do të përmirësohet, duke nisur nga muaji qershor.

Bricjapi

Në dashuri gjërat do të ecin më mirë, por nëse një lidhje nuk funksionon, mund t’iu duhet që të merrni vendim për ta mbyllur. Nga ana tjetër nëse jeni të dyjëzuar mes dy personave, ka ardhur momenti për të marrë vendim. Në punë, do të ketë përmirësime.

Ujori

Venusi dhe Dielli do të kenë ndikim mjaft të favorshëm, ndërsa Saturni do ju japë dëshirë për të vepruar. Në punë, mund të vijnë propozime. Në këtë moment, bëni mirë që të përqendroheni në anën ekonomike dhe në fitime.

Peshqit

Në dashuri do të keni dyshime, sidomos nëse në këtë moment, doni të jeni diku tjetër. Keni nevojë për një moment për të reflektuar. Për probleme ligjore ose pune, bëni mirë që të prisni deri më 3 qershor.