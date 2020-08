Ky është horoskopi për ditën e shtunë 29 gusht 2020.

Dashi

Ende ditë problematike në dashuri: mund të ketë keqkuptime me partnerin. Yjet akoma nuk ju ndihmojnë as në profesion. Jo gjithçka është e lehtë për t’u menaxhuar, keni shumë angazhime për të ndjekur, por jeni në një fazë të përkohshme.

Demi

Në dashuri, zemra rreh shpejt. Ka situata intriguese. Por përpiquni të mos tërhiqeni në situata të paqarta. Ata që kanë qëndruar të palëvizshëm për një kohë të gjatë, tani do të kenë mundësi të reja në punë.

Binjakët

Sot është më mirë të matësh fjalët dhe të jesh diplomatik në maksimum. Shmangni akuzat. Mundohuni të kushtoni vëmendje në punë, mos bëni gabime të pakujdesshme.

Gaforrja

Ditë nervoze, ka tensione me partnerin ose me dikë në familje. Kushtojini vëmendje shpenzimeve. Sa i përket punës, një telefonatë mund të vijë.

Luani

Ditë pozitive për ndjenjat, muaji mbaron mire. Takime të reja të preferuara. Shmangni argumentet, edhe nëse dikush nuk e bën detyrën e vet nuk keni pse të jeni gjithmonë ai që kritikoni. Mos u zemëroni nëse ka ndonjë ndryshim të papritur në projektet tuaja të punës.

Virgjëresha

Ju dëshironi të bëni plane me partnerin tuaj. Jupiteri dhe Saturni janë në anën tuaj. Yje pozitivë edhe për beqarët. Nëse ju pëlqen dikush, shkoni përpara. Lajme të mira edhe për punën: një kontratë mund të përfundojë në favorin tuaj.

Peshorja

Ditë e tensionuar dhe nervoze. Përpiquni të bëni kujdes, sidomos në marrëdhëniet me partnerin tuaj, por edhe me të gjithë të tjerët. Jini të durueshëm në punë. Disa situata do të shfaqen në shtator.

Akrepi

Mundohuni të flisni qartë me partnerin tuaj për të zgjidhur një problem. Në punë tani mund të përqendroheni më mirë, gjithashtu keni më shumë energji. Përdorni këto dy aftësi për të marrë rezultate më të mira.

Shigjetari

Ditë pozitive për ndjenjat, takime interesante janë të mundshme. Në fushën profesionale, kini kujdes që të mos bëni lëvizje të rrezikshme.

Bricjapi

Ditë pozitive sidomos në mëngjes, me Hënën ende në shenjë. Megjithatë, besojini vetes dhe njerëzve që i përgjigjen ndjenjave tuaja. Në punë ka mundësi të mira për të shfrytëzuar.

Ujori

Ju keni një qiell të mirë për ndjenjat, përpiquni të jepni më të mirën. Kini kujdes që të mos i nënshtroheni nervozizmit pasdite. Në punë bëni mirë të jeni ambiciozë, projektet për të cilat ju intereson mund të realizohen.

Peshqit

Disa pasiguri në dashuri, mbase është koha për të marrë aksione dhe mbase të ndryshoni diçka. Diçka në punë ju shqetëson: vonesat ose pengesat mund të ju sjellin humor të keq.