Dashi
Venusi do jete i pozicionuar keq sot ne jetën tuaj sentimentale dhe asgjë nuk do ece si e kishit programuar. Duhet me patjetër t’i shihni gjerat me një sy tjetër. Beqaret duhet te përfitojnë sa te mundin nga ftesat qe do ju bëhen ne mënyrë qe te ndryshojnë sa me shpejt status. Ne planin financiar do jeni me shume fat dhe do e stabilizoni situatën.
Demi
Shprehini sa te mundni ndjenjat gjate kësaj dite dhe do e shihni qe atmosfera ne çift do jete mjafte e ngrohte. Beqaret nga ana tjetër do jene te gatshëm te pranojnë çdo lloj ftese qe do ju behet me qellim qe te njihen me sa me shume persona. Te ardhurat do kenë përmirësime te vogla, por te mjaftueshme sa për te kryer investimet e nevojshme.
Binjaket
Dite mjaft e ekuilibruar kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do keni një komunikim te mire me partnerin dhe gjerat do ecin për mrekulli. Beqaret do arrijnë me ne fund ta bëjnë për vete personin qe pëlqejnë dhe do fillojnë një lidhje te kënaqshme. Financat jo te gjithë do arrijnë t’i stabilizojnë. Një pjese do kenë ende goxha vështirësi dhe tronditje.
Gaforrja
Konfigurimi i yjeve do jete shume i mire sot dhe jeta sentimentale e çifteve do jete mjaft e animuar. Shfrytëzoni çdo sekonde dhe do ndiheni për mrekulli. Beqaret nuk do jene ende gati te fillojnë lidhje edhe pse mundësitë nuk do mungojnë. Financat nuk do jene te këqija, por gjithsesi nuk do arrini dot te kryeni investimet apo transaksionet e duhura.
Luani
Pranojini gabimet qe keni bere nëse doni qe gjerat te fillojnë te përmirësohen ne jetën tuaj sentimentale. Po hapet rruge dhe po toleruat do ndiheni edhe vete me mire. Beqaret do kenë një dite te zakonshme dhe pa ndonjë gjë te rëndësishme. Ne planin financiar tregohuni te arsyeshëm sepse me gabimin me te vogël situata do ju dale jashtë kontrollit.
Virgjeresha
Do jeni me humor shume te keq gjate kësaj dite dhe gjithë kohës do debatoni me partnerin. Asgjë qe keni dashur nuk do mund t’iu realizohet. Beqaret nuk duhet te bëjnë asgjë me inat apo me ngulm sepse gjerat nuk do ecin mire me pas. Ne planin financiar do jeni me më shume fat se kurrë. Gjendja sa do vije e do përmirësohet me tepër.
Peshorja
Jeta juaj ne çift nuk do jete aspak e qete gjate kësaj dite. Priten mosmarrëveshje dhe përleshje goxha te forta me partnerin. Beqaret do ndihen te sigurte se duan te ndryshojnë status dhe do bëjnë çfarë te mundin qe t’ia dalin mbanë. Buxheti do jete përgjithësisht i mire. Mos kërkoni ne asnjë mënyrë te pasuroheni me rruge te gabuara sepse do keni probleme serioze.
Akrepi
Dite e mrekullueshme kjo e sotmja për te dashuruarit. Ne krahët e partnerit do përjetoni kënaqësi pa fund dhe do doni te mos shkëputeni për asnjë çast prej tij. Beqaret duhet te jene me realiste dhe te mos kërkojnë gjera te pamundura. gjendja e te ardhurave do jete mjaft delikate. Kujdes me çdo hap qe do hidhni sepse mund te mbeteni edhe pa para.
Shigjetari
Nëse jeni ne një lidhje do tregoheni shume te duruar dhe me te hapur me partnerin tuaj. Ne çdo moment do e surprizoni tjetrin dhe emocionet do jene te forta. Beqaret do jene shume te pafat ne dashuri, por miqtë nuk do i lënë te mërziten ne asnjë moment. Buxheti do varet shume nga mënyra sesi ju do i menaxhoni ato para qe keni. Po u treguar te pamatur do përballeni me vështirësi.
Bricjapi
Mos e neglizhoni partnerin tuaj gjate kësaj dite sepse ai do kërkojnë mbështetje diku tjetër. Mos i prishni pune vetes me dorën tuaj. Beqaret do afrohen me shume me disa miq te vjetër dhe do fillojnë me ta edhe lidhje afatgjata. Ne planin financiar gjendja do mbetet e mire nëse vazhdoni t’i menaxhoni me kujdes ato para qe keni. Investimet e mëdha lërini për pak me vone.
Ujori
Pasioni do jete i zjarrte sot për ata qe janë ne një lidhje. Shume gjera kane për te ndryshuar rrënjësisht dhe do futeni ne një etape te re dhe shume me te bukur. Beqaret do kenë takime mbresëlënëse te cilat do ua ndryshojnë rutinën. Me financat do jeni te kujdesshëm dhe shume te matur. Gjendja do jete edhe me e mire se kohe me pare. Do i shlyeni edhe borxhet qe keni pasur.
Peshqit
Dite shume e mërzitshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do keni here pas here mosmarrëveshje dhe ne disa momente mund te mendoni edhe për ndonjë ndarje. Beqaret do kenë plot takime, por nuk do ndihen gati te fillojnë një lidhje. Financat duhet t’i mbani gjithë kohës nen kontroll sepse situata mund te dale jashtë kontrollit ne çdo moment.
Leave a Reply