Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Nëse jeni të dashuruar, jeni të dhënë plotësisht. Momentalisht janë duke ndodhur disa ndryshime. Në punë, bëni mirë që të mendoni për të ardhmen, duke qenë se momentalisht situata nuk paraqitet shumë interesante.

Demi

Ju pret një e shtunë interesante për dashurinë dhe pasionin. Brenda pak ditësh do të vijë një përgjigje të cilën e keni pritur prej shumë kohësh. Në punë, do të ketë zhvillime pozitive, por që nuk mund t’iu kënaqin plotësisht.

Binjakët

Me ndikimin e kundërt të Hënës, do të bënit mirë që të gjenit më shumë kohë për tu relaksuar. Mundohuni që të shmangni debatet dhe problemet. Në punë, mund të ketë zhvillime pozitive. Kujdes duhet të bëni me kolegët.

Gaforrja

Gjatë kësaj dite do të bënit mirë që të zgjidhnit problemet në dashuri, pa u vonuar. Në punë do të ketë mundësi të mira dhe do të jeni më pozitiv për të ardhmen.

Luani

Dashuria do të ecë mjaft mirë, ashtu sikundër edhe raportet me të tjerët. Keni shumë gjëra ndërmend dhe shumë shqetësime. Në punë, do keni mundësi që të mendoni për diçka të re.

Virgjëresha

Hëna në shenjën tuaj do ju ndihmojë në dashuri, duke stimuluar intuitën. Megjithatë mundohuni që të jeni racional. Mundohuni që të jeni sa më pak negativ.

Peshorja

Në dashuri jeni në kërkim të një lidhje të vërtetë dhe të qëndrueshme, pasi historitë nuk do ju interesojnë. Kjo është një periudhë komplekse për dashurinë. Do të ndiheni mjaft të lodhur dhe mund të hasni në probleme në punë.

Akrepi

Kjo është një periudhë më e mirë se më parë dhe përmirësimi do të jetë i ndjeshëm. Emocionet do të jenë pozitive, por duhet të bëni kujdes me të lindurit e shenjës së ujorit. Nëse ka pasur zhvillime të reja në punë, tashmë do mund të ndiheni shumë të lodhur.

Shigjetari

Në raport me të tjerët do të ketë dyshime dhe nuk do të ndiheni shumë të sigurtë, shkruan noa.al. Do të ndiheni mjaft nervoz dhe të acaruar. Në punë, do ju duhet të merrni një vendim të komplikuar.

Bricjapi

Dashuria paraqitet mjaft mirë, por mundohuni që të shmangni debatet që kanë të bëjnë me të kaluarën. Shumë shpejtë gjërat do të ecin shumë mirë, sa i takon punës.

Ujori

Kjo ditë mund të sjellë emocione interesante. Ka shumë gjëra rreth të cilave duhet të mendoni. Në punë, ka shumë pasiguri.

Peshqit

Ruani qetësinë! Bëni mirë të mos përfshiheni në polemika, pasi rrezikoni të përkeqësoni situatën në dashuri. Kujdes me fjalët. Në punë, jo çdo gjë do të ecë siç dëshironi, por situata do të përmirësohet brenda pak ditësh.