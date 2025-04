Dashi

Marrëdhënia ne çift do jete edhe me e bukur gjate kësaj dite. Do ruani një komunikim te ngrohte me partnerin tuaj dhe do flisni për çdo lloj teme me te. Beqaret do fillojnë te mendojnë me seriozisht për te ardhmen dhe nuk do ecin kuturu. Financat do kenë probleme dhe kjo për shkak te pamaturisë me shpenzimet qe keni treguar kohet e fundit.

Demi

Jeta sentimentale e çifteve do jete me e mire se një dite me pare, megjithatë ende do ketë gjera për t’u rregulluar. Kujdes duhet te bëjnë ata qe kane një partner te shenjës se Demit, Dashit apo Luanit. Beqaret do keni shume pretendime dhe nuk do arrijnë as sot te krijojnë një lidhje. Ne planin financiar nuk duhet te merrni vendime te nxituara sepse situata mund t’iu dale jashtë kontrollit.

Binjaket

Dite mjaft e animuar dhe e mbushur me emocione te forta kjo e sotmja për te dashuruarit. Edhe për ata qe kane pasur mosmarrëveshje gjerat do shkojnë me se miri. Beqaret ka shume mundësi te njohin dike interesant gjate një darke me miqtë apo gjate një takimi pune. Ne planin financiar fati do jete me ju. Do realizoni transaksione te rëndësishme.

Gaforrja

Edhe nëse një person mahnitës ju propozon sot mos bini ne tundim nëse keni dike ne krah. Do lëndonit atë, por edhe veten tuaj. Beqaret nga ana tjetër duhet te përfitojnë sa te mundnin nga çdo takim. Me shume gjase rrjedha e jetës se tyre do ndryshoje. Situata financiare do ketë disa përmirësime, megjithatë nuk duhen shpenzuar shume marramendëse.

Luani

Nëse jeta ne çift nuk ju kënaq aq sa duhet, bëjeni ju hapin e pare sot. Rihapni dialogu dhe shpjegojini partnerin gjithçka qe ju shqetëson. Ai do ju kuptoje. Beqaret do kenë dëshirë vetëm për aventura te shkurtra dhe sot mundësitë do jene te pafundme. Financat nuk do jene te këqija, por ju duhet ta shfrytëzoni ditën për ti menaxhuar me kujdes te ardhurat qe keni.

Virgjeresha

Fatmirësisht jeta ne çift nuk do ketë probleme dhe do jete një nga fushat qe do ju shqetësojë me pak. Komunikimi do jete pika juaj me e forte. Beqaret duhet te tregohen te sinqerte me personat qe do takojnë dhe jo te dalin jashtë vetes se tyre. Ne planin financiar duhet te tregoheni te kujdesshëm. Dëshira juaj e tejskajshme për shpenzime mund t’iu rrënojë.

Peshorja

Për shkak te ndikimit te madh te Saturnit dhe Jupiterit, jeta juaj ne çift do ketë ndryshime rrënjësore sot. Beni gjithçka ne bashkëpunim me partnerin tuaj ne mënyrë qe te mos keni probleme me pas. Beqaret do kenë disa takime, por nuk do bien kollaj pre e joshjes se personave qe do kenë pranë. Ne planin financiar ka rrezik te bëni gabime qe do ju kushtojnë shtrenjte.

Akrepi

Dite mjaft e lumtur kjo e sotmja për te dashuruarit. Do përdheleni nga partneri dhe do ju duket vetja sikur jeni ne ëndërr. Mundohuni edhe ju t’ia shprehni ne mënyra te veçanta ndjenjat. Beqaret duhet te mendohen mire para se te dalin me dike sepse jo gjithmonë gjerat janë siç duken ne pamje te pare. Ekuilibri buxhetor do ketë tronditje serioze.

Shigjetari

Nëse keni kohe qe jeni ne një lidhje do dini si t’i zgjidhni me qetësi mosmarrëveshjet me partnerin, ndërsa nëse sapo keni filluar një histori do alarmoheni edhe për gjerat me te vogla. Beqaret nuk do kenë fat ne dashuri edhe pse do bëjnë çmos qe realizojnë disa takime. Ne planin financiar nuk duhen marre rreziqe te mëdha sepse ende nuk është momenti.

Bricjapi

Pozicionimi i mire i yjeve ne planin sentimentale do beje qe lidhja juaj te jete e stabilizuar dhe e qete. Nga ana tjetër Venusi do ju nxite te tregoheni me sensuale dhe me sharmante. Beqaret do fillojnë histori dashurie romaneske me personat qe kane kohe qe i njohin. Financat nuk do jene aspak ne gjendje te mire kështu qe shmangni çdo shpenzim te tepruar.

Ujori

Do përjetoni kënaqësi pa fund gjate kësaj dite ju qe jeni ne një lidhje. As vete nuk do ju besohet qe partneri është ai qe po ju bën kaq te lumtur ndërkohë qe kohet e fundit keni pasur mosmarrëveshje. Beqaret do bien çmendurisht ne dashuri me dike qe nuk e kane simpatizuar kurrë. Financat do jene me te stabilizuara se kohet e fundit.

Peshqit

Do kryeni projekte afatgjata sot me partnerin tuaj ne mënyrë qe e ardhmja te jete me e sigurte dhe me e bukur. Te dy do jepni mendimet tuaja dhe do bëni zgjedhjen me te mire te mundshme. Beqaret do jene me fat ne dashuri, por jo te gjithë do përfitojnë. Situata financiare do jete paksa delikate, megjithatë me pak përkujdesje gjithçka mund te rregullohet.