Dashi

Dashuria: Nga pikëpamja sentimentale sot do të keni siguri nga i dashuri juaj dhe nuk do të keni nevojë ta kërkoni diku tjetër. Beqaret do ju duhet ti kushtojnë vëmendje disa thashethemeve qe sjellin mosmarrëveshje.

Puna: Në këtë ditë do të ketë synime të rëndësishme si në punë ashtu edhe në studime, thjesht duhet të jeni të durueshëm.

Demi

Dashuria: Një ditë e mbushur me aventura sentimentale dhe flirte, beqarët nuk do kalojnë pa u vënë re, por ata që janë tashmë në çifte gjithashtu do të bien në sy. Tregohuni të vëmendshëm ndaj njerëzve që i frekuentoni, jo të gjithë janë të sinqertë.

Puna: Në punë do të jeni krijues dhe do të merrni shpërblime për angazhimin tuaj.

Binjakët

Dashuria: Kokëfortësia juaj shpesh ju bën të pakëndshëm. Edhe ata pranë jush do ta kenë të vështirë të lidhen me një karakter kaq rebel dhe të zjarrtë. Nëse jeni beqarë do të bëni takime interesante dhe do të keni mundësi të bëni miqësi të reja dhe flirte të reja.

Puna: Nëse keni ndonjë projekt të jashtëzakonshëm, do të keni çdo shans t’i përfundoni ato me sukses.

Gaforrja

Dashuria: Do të ketë këndvështrime të reja për të ardhmen dhe projekte të reja për jetën private që po përpiqeni të ndiqni me zell. Tregime të reja dashurie që vijnë edhe për zemrat e vetmuara, mund të bëni takime vërtet të jashtëzakonshme.

Puna: Do të korrni frytet e asaj që keni mbjellë dhe do të përfitoni nga përparimi i madh në sferën financiare.

Luani

Dashuria: Faza pozitive për dashurinë, Jupiteri dhe Venusi ju japin entuziazëm dhe energji të madhe. Ndjenjat janë baza e jetës tuaj dhe ju po bëni gjithçka për t’i mbajtur ato gjallë. Kohë e mirë për beqarët, takime të reja në horizont dhe këndvështrime të reja për dashurinë.

Puna: Shumë nga shenjat po përparojnë mirë dhe konfirmimet e para janë tashmë të dukshme. Jetë e sigurt për të ardhmen.

Virgjëresha

Dashuria: Venusi vazhdon të mbrojë marrëdhënien tuaj dhe gjithçka do të vazhdojë pa probleme, të paktën për sot. Varet nga ju që të bëni pjesën tuaj që gjërat të funksionojnë. Beqarët në kërkim të dashurisë do të jenë në gjendje të gjejnë personin e ëndrrave të tyre.

Puna: Në punë do të ketë lajme të mira dhe perspektiva të mira edhe për të bërë investime me fat.

Peshorja

Dashuria: Sot dita do të fillojë nën kujdesin më të mirë për sa i përket sferës sentimentale, por ende disa dyshime të vogla mbeten në zemrën tuaj. Beqarët do jenë të shqetësuar dhe ankthi i tyre do të ndikojë në marrëdhëniet me miqtë dhe familjen.

Puna: Sidoqoftë, disonanca e Saturnit nuk tregon asnjë shenjë të zvogëlimit, paparashikimet e vogla në punë nuk mund t’ju shqetësojnë.

Akrepi

Dashuria: Ndryshimet e reja janë në sy në jetën e dashurisë. Është koha e duhur për të parë të ardhmen pas disa zhgënjimeve. Për beqarët është një ditë pak konfuze, ata do të duhet të kuptojnë se çfarë duan nga jeta.

Puna: Perspektiva të shkëlqyera për ata që kanë një profesion dhe duan të bëjnë karrierë, promovime të shkëlqyera janë në rrugë të mbarë.

Shigjetari

Dashuria: Nëse keni nevojë të reflektoni në historinë tuaj të dashurisë, është më e përshtatshme që të merrni kohën për të parë brenda. Ndoshta ju duhet të bëni vend për veten tuaj, ndjeheni të mbytur! Beqarët mund të takojnë njerëz të rinj dhe të përjetojnë emocione të bukura.

Puna: Forca dhe energjia juaj nuk ka asgjë të barabartë dhe me Jupiterin ju tregon se si gjithçka do të duket më e thjeshtë.

Bricjapi

Dashuria: Dashuria është e pranishme në jetën tuaj, kështu që përpiquni të merrni gjithçka që mund t’ju japë të mira. Çdo histori ka kontraste dhe jo gjithçka është gjithmonë trëndafila dhe lule! Beqarët, nga ana tjetër, do të duhet të mendojnë për të kultivuar dhe ruajtur atë që ata nuk e kanë pushtuar.

Puna: Në këtë kohë mund të lindin mundësi të reja pune, të cilat nuk mund t’i refuzoni.

Ujori

Dashuria: Në këtë ditë ju jeni të vendosur të pastroni disa dyshime me të dashurin tuaj. Çiftet e konsoliduara përkundrazi do të jenë në gjendje të kryejnë disa projekte të reja. Edhe për beqarët, ndjenjat janë një kohë e mirë, por duhet të keni qëllimin e duhur për t’i mirëpritur ata.

Puna: Puna është përparësia juaj dhe kjo është ajo ku ju do të përqendroni të gjithë forcën dhe energjinë tuaj, duke shpresuar ta bëni atë.

Peshqit

Dashuria: Çiftet e sigurta të ndjenjave të tyre nuk do të kenë dyshime, ndërsa do të tundohen ata që do të ndikohen nga njerëzit e jashtëm. Beqarët mund të përballen me një zgjedhje që nuk mund ta shmangin.

Puna: Puna vazhdon në mënyrë të mrekullueshme dhe do të ketë lajme të tjera që vijnë shumë shpejt, ndoshta me përparimin në karrierë.