Dashi

Jeta sentimentale e çifteve do jete shume e qete sot. Do flisni hapur me njeri-tjetrin dhe do bini ne mirëkuptim për gjithçka. Do jeni me te qarte edhe për vendimet qe do iu duhet te merrni. Për beqaret do jete Venusi planeti me i favorshëm dhe qe do i nxite te joshin pa fund. Ne planin financiar tregohuni me te kujdesshëm dhe menaxhojini me maturi ato te ardhura qe keni.

Demi

Dite paksa e vështirë kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do debatoni shpesh me partnerin dhe nuk do hapni rruge aspak. Beqaret do njihen me persona shume interesante dhe me shume gjasa do fillojnë një histori te bukur dashurie. Financat do jene me te mira sesa mendoheshin dhe do i zgjidhni edhe problemet qe keni pasur para disa kohesh.

Binjaket

Do jeni shume xheloze sot për ata qe keni ne krah dhe marrëdhënia midis jush do jete goxha e tensionuar. Kujdes mos e prekni atë ne thembrën e Akilit sepse do keni probleme te mëdha. Beqaret nuk do jene ende gati te fillojnë një histori dashurie. Ne planin financiar do kryeni transaksione te rëndësishme dhe situata do filloje te përmirësohet ndjeshëm.

Gaforrja

Marrëdhënia ne çift nuk do jete shume e mire gjate kësaj dite dhe here pas here mund te keni mosmarrëveshje me njeri-tjetrin. Mundohuni te mos abuzoni me durimin e partnerit sepse gjerat mund te marrin tatëpjetën. Beqaret ka shume gjasa te rifillojnë te pëlqejnë një person qe kane pasur ne kreh kohe me pare. Financat do jene delikate, prandaj kujdes me shpenzimet.

Luani

Jeta juaj sentimentale do jete gjate gjithë kohës e mbrojtur sot. Do kaloni momente pasionante me partnerin dhe here pas here do iu duket vetja sikur jeni ne një ëndërr. Edhe beqaret do jene me fat dhe do mund ta bëjnë për vete atë qe do pëlqejnë. Ne planin financiar duhet te reflektoni shume here para se te bëni një investim te madh.

Virgjeresha

Për pjesën me te madhe te të dashuruarve dita do jete shume e qete dhe pa probleme. Ai qe keni ne krah do i kuptoje te gjitha prioritetet tuaja dhe do iu mbështetëse ne çdo moment. Beqaret nuk duhet te mendojnë për aventura, por te presin edhe pak për te nisur një histori serioze. Ne planin financiar do bëni një riorganizim te situatës dhe çdo gjë do shkoje për mrekulli.

Peshorja

Do ia shprehni partnerit tuaja si gëzimin ashtu edhe mërzitjen dhe çdo gjë do shkoje me se miri ndërmjet jush. Edhe ata qe kane pasur probleme do i sqarojnë. Beqaret do kenë një dite te zakonshme dhe serish nuk do e gjejnë personin qe kane kërkuar. Financat do jene goxha me te mira sesa kohet e fundit dhe do mund te shpenzoni pak me tepër sesa zakonisht.

Akrepi

Do keni te njëjtat ide dhe mendime me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe çdo gjë do shkoje me se miri ndërmjet jush. Do i harroni mosmarrëveshjet qe keni pasur dikur. Beqaret do jene te privilegjuarit e kësaj dite dhe do përjetojnë emocione pa fund. Ne planin financiar nuk duhet te bëni shpenzime marramendëse sepse do përballeni me vështirësi te mëdha me pas.

Shigjetari

Do diskutoni hapur për gjithçka me partnerin dhe marrëdhënia mes jush do jete akoma me e ngrohte. Disa mund te mendojnë te krijojnë se shpejti një familje. Beqaret do kenë disa takime interesante, por nuk do dine ke te zgjedhin. Reflektoni sa kohe qe te doni. Ne planin financiar çdo gjë do shkoje për mrekulli. Do kryeni disa shpenzime dhe situata serish do jete e qëndrueshme.

Bricjapi

Ndikimi i yjeve ne planin sentimental do jete shume i madh gjate kësaj dite. Ata do iu shtyjnë te tregoheni me te hapur dhe te mos keni komplekse. Beqaret do jene te gatshëm te bëjnë edhe sakrifica vetëm për te gjetur personin e duhur. Ne planin financiar çdo gjë do shkoje me se miri. Mund te shpenzoni edhe pak me tepër dhe situata do jete përsëri e qëndrueshme.

Ujori

Çdo dëshirë qe te keni gjate kësaj dite duhet t’ia shprehni atij qe keni ne krah. Vetëm ne këtë mënyrë ai mund t’iu kuptoje dhe mund t’iu beje te ndiheni sa me mire. Beqaret do ndihen mire edhe ashtu si janë prandaj nuk do kërkojnë me ngulm një person. Ne planin financiar mund te përballeni me surpriza te këqija nëse nuk tregoheni te kujdesshëm me shpenzimet.

Peshqit

Dite harmonike dhe e mbushur me surpriza te këndshme kjo e sotmja për te dashuruarit. Nuk do keni aspak kohe te mërziteni sepse partneri do iu mbaje ne pëllëmbe te dorës. Beqaret do kenë mundësi te takojnë personin e tyre te ëndrrave. Për financat dita do jete e paqëndrueshme. Mos prisni qe gjendja te stabilizohet nëse nuk merrni sa me shpejt masa strikte.