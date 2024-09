Dashi

Kjo e shtunë parashikon rritjen e një raporti sentimental, i cili deri më tani ju ka dyjëzuar. Do i keni idetë më të qarta lidhur me personin që keni në krahë.

Demi

Ndikimi i Marsit dhe Neptunit, do ju ftojnë që të mos hiqni dorë nga një ëndërr romantike, vetëm sepse për momentin nuk është e realizueshme. Durimi dhe vendosmëria janë dhuntitë tuaja më të mira. Përdorini në momentet më strategjike.

Binjakët

Ju pret një ditë delikate, për shkak të ndikimit të Hënës dhe Marsit, ku zhvillimet nuk do të jenë shumë pozitive. Gjatë kësaj dite duhet të mendoheni mirë para se të flisni.

Gaforrja

Neptuni dhe Marsi, do të ndikojnë në sferën sentimentale. Do të përfshiheni totalisht sikur të mos kishte të nesërme, për të bërë për vete një person që e keni shumë përzemër.

Luani

Prania e Mërkurit në shenjën tuaj do ju bëjë që të ndiheni të mbushur me entuziazëm dhe energji dhe gati për të kaluar një fundjavë të paharrueshme. Mundohuni që të shkëputeni nga çdo gjë që ju shqetëson, për t’iu kushtuar momenteve tuaja private.

Virgjëresha

Kjo e shtunë do të rizgjojë disa paranoja të cilat mendonit se i kishit zhdukur. Ndoshta do ju duhet një reflektim më i mirë lidhur me disa situata komplekse të cilat ju shqetësojnë.

Peshorja

Do ju duhet të braktisni çdo gjë që ju mundon, duke ju dedikuar plotësisht aktiviteteve që ju zbavisin. Do të përfshiheni në aktivitete sportive dhe ngjarje që do të shfrenojnë fantazinë.

Akrepi

Prania e Hënës në këtë shenjë do ju japë zë emocioneve tuaja më të thella. Ndonëse pa bërë veprime ekstreme, do të ndiheni të lirë të eksperimentoni me një person të veçantë.

Shigjetari

Mërkuri në shenjën tuaj do të organizojë një bashkim të këndshëm me miqtë, duke ju dhuruar emocione pozitive. Do të kupton në perfeksion se jeni vërtetë me fat.

Bricjapi

Këshillohet që të mbani nën kontroll emocionet tuaja të fshehta, të cilat nuk duhet ti ndani me të tjerët, shkruan noa.al. Duhet të jeni më selektiv edhe me miqtë që ju rrethojnë.

Ujori

Kjo e shtunë do ju gjejë fizikisht aktiv gjatë kësaj fundjave, ku do të përfshiheni në një sërë aktivitetesh. Po ashtu parashikohet rikthim intensiteti me partnerin/en.

Peshqit

Ndikimi i Marsit dhe Neptunit në shenjën tuaj, do ju ndihmojë që të shihni më qartë një raport dashurie dhe të gjeni vendosmërinë e duhur për të mos u dorëzuar. Rezultatet pozitive, nuk do të mungojnë të shfaqen.