Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Ky është momenti ideal për të bërë njohje të reja, pasi suksesi është i garantuar. Në punë do të shfaqni shumë energji. Saturni do të jetë në anën tuaj dhe do ju ndihmojë në sferën profesionale.

Demi

Bëni mirë që ti zgjidhni çështjet e mbetura pezull me njeriun e zemrës. Përqendrohuni në gjetjen e zgjidhjeve dhe jo tek problemet. Së fundmi keni pasur shumë shpenzime, ndaj është momenti për ta mbledhur dorën. Dielli do të jetë në anën tuaj.

Binjakët

Hëna do të jetë në shenjën tuaj, duke e bërë ditën mjaft të favorshme. Në këtë moment, ju duhet të merrni vendime të rëndësishme dhe të bëni zgjedhje të cilat do të kenë ndikim pozitiv në jetën tuaj. Raportet me të tjerët në punë do të jenë të komplikuara, por sërish do ia dilni.

Gaforrja

Gjatë kësaj fundjave dashuria paraqitet më pak problematike, ku do të keni mundësi që të flisni qetësisht. Mjaft mirë do të ecin takimet dhe raportet miqësore. Ky është momenti ideal për të bërë zgjedhje në punë.

Luani

Nëse keni kohë që jeni vetëm, është momenti për tu rikthyer në lojë. Ndonjë dyshim mund të dominojë mendimet tuaja. Në punë do të keni më shumë energji, por duhet të reflektoni mirë, para se të veproni.

Virgjëresha

Në dashuri mund të hasni në probleme. Mundohuni që të ruani qetësinë dhe të relaksoheni, në mënyrë që të mbani larg stresin. Puna paraqitet mjaft e favorshme, ku do të keni oferta interesante.

Peshorja

Pavarësisht ndikimit të favorshëm të Venusit, e shtuna është një ditë e komplikuar sa i takon ndjenjave. Keni dëshirë për të dalë nga rutina dhe për gjëra të reja. Në punë do të përballeni me momente tensioni, ndaj bëni mirë që të shmangni diskutimet.

Akrepi

Dielli do të ketë ndikim mjaft të favorshëm. Në dashuri tashmë do të keni mundësi që të bëni paqe, nëse jeni përballur me probleme. Kjo është një ditë pozitive, e cila duhet shfrytëzuar më së miri. Në punë, do të merrni një propozim mjaft interesant.

Shigjetari

Në dashuri do të përballeni me pasiguri, të shkaktuara nga ndikimi i kundërt i Hënës. Ajo që do të bëni në këtë periudhë do ti japë frytet pas pak muajsh, ndaj bëni durim, shkruan noa.al. Në punë, vazhdoni duke bërë kujdes.

Bricjapi

Situata e yjeve paraqitet mjaft e komplikuar, ku në dashuri duhet të bëni shumë kujdes, të paktën deri ditën e hënë. Puna paraqitet mjaft mirë, ku do të riktheheni furishëm në lojë. Nëse nuk keni arritur ende atë që dëshironit, duhet të insistoni.

Ujori

Nëse jeni vetëm, duhet të riktheheni në lojë, pasi parashikohen takime interesante. Fundi i muajit do ju dhurojë energji dhe grintë. Mundohuni që të mos debatoni, sidomos me të lindurit e shenjës së demit dhe akrepit.

Peshqit

Ruani qetësinë dhe shmangni diskutimet, nëse nuk jeni të bindur për atë që thoni. Situata do të përmirësohet duke nisur nga e diela. Në punë, do të ketë probleme ortakërie, të shkaktuara nga persona që nuk i keni shumë përzemër.