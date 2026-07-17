Dashi
Ndjenjat për partnerin do jene edhe me te thella gjate kësaj dite. Nga ana tjetër do gjeni edhe mënyrën e duhur për t’i shprehur ato dhe do e bëni partnerin te lumtur. Beqaret do fillojnë histori dashurie afatgjata dhe mjaft te këndshme. Financat nuk do jene te këqija, megjithatë nuk duhet te hidheni me sy mbyllur ne detin e shpenzimeve.
Demi
Dite e shkëlqyer për te marre vendime te rëndësishme mbi jetën tuaj ne çift kjo e sotmja. Gjithsesi mendohuni disa here para se te veproni. Beqaret duhet ta harrojnë te shkuarën dhe te mendojnë vetëm për ato qe do vijnë ne te ardhmen. Ne planin financiar tregohuni te arsyeshëm dhe mos kryeni investime te pamenduara sepse do i vuani me vone pasojat.
Binjaket
Priten ndryshime shume te mëdha gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift. Gjithçka do varet nga sjellja e kohëve te fundit kështu qe ju e dini mire nëse ndryshimet do jene pozitive apo negative. Beqaret do vazhdojnë te mbeten vetëm edhe pse nuk do rreshtin se kërkuari dashurinë. Financat do i keni me ne vëmendje dhe gjendja do mbetet e qëndrueshme.
Gaforrja
Do ketë shume përballje dhe zënka te forta sot ne jetën tuaj ne çift. Shpeshherë do ndiheni keq dhe nuk do dini nga t’ia mbani. Beqaret do kenë një dite te animuar dhe plot me njehje te reja. Shume shpejt gjerat do ndryshojnë për ta. Financat fatmirësisht do mbeten te mire duke qene se te afërmit do iu japin një ndihme te vogël. Do tregoheni te kujdesshëm edhe me shpenzimet.
Luani
Do bëni çfarë te jete e mundur gjate kësaj dite qe te mbani zgjuar zjarrin e pasionit. Si ju ashtu edhe partneri do jeni shume te dhënë pas njeri-tjetrit. Beqaret do ndihen gati ta fillojnë një histori dashurie me cilindo qe do ju dale para pa menduar për pasojat ne te ardhmen. Gjendja e financave do jete e mire, por nëse shpenzoni kuturu do pendoheni.
Virgjeresha
Do afroheni edhe me shume gjate kësaj dite me atë qe keni ne krah dhe do diskutoni gjere e gjate për çdo lloj teme qe do iu vije ne mendje. Beqaret do e takojnë me ne fund princin e tyre te kaltër dhe do fillojnë një etape te re shume me te bukur se me pare. Buxheti do jete i mire për pjesën me te madhe. Nuk do keni për çfarë te qaheni.
Peshorja
Plutoni do ju mbështesë gjate gjithë kohës sot dhe do iu tregoje rrugën e duhur qe duhet te ndiqni ne mënyrë qe gjerat te ecin mire ne çift. Beqaret do emocionohen pa mase fale disa propozimeve qe do iu bëhen. Mos i humbni ato ne asnjë mënyrë. Ne planin financiar do ju duhet te merrni masa drakonike ne mënyrë qe gjendja te mos destabilizohet.
Akrepi
Do ndiheni shume te lumtur gjate kësaj dite ne krahët e atij qe dashuroni dhe shpesh do ju duket sikur ne te vërtetë jeni ne një ëndërr. Beqaret do ja dalin te krijojnë një lidhje te qëndrueshme dhe afatgjate. Çdo gjë do jete me e bukur sot. Marrëdhënia juaj me paratë nuk do jete shume e mire. Do shpenzoni pa u menduar aspak dhe kjo mund te sjelle probleme serioze.
Shigjetari
Do jeni me humor shume te mire gjate kësaj dite dhe do i zgjidhni me mirëkuptim edhe mosmarrëveshjet e vogla qe keni pasur. Beqaret do takojnë persona interesante te cilët do ua shtojnë edhe me shume dëshirën për te filluar një lidhje. Shume shpejt do ndryshoni edhe status. Financat do jene te privilegjuara gjithë kohës. Mos u shqetësoni për këtë sektor.
Bricjapi
Nëse keni nevoje për me shume liri ne jetën tuaj ne çift, mjafton t’ia thoni partnerit tuaj dhe jo te veproni sipas mendjes suaj. Beqaret do kenë takime pa fund dhe do arrijnë te hedhin hapat e para drejt krijimit te një lidhjeje. Çdo gjë do jete shume me ndryshe për ta. Buxhetin do e menaxhoni me shume kujdes dhe maturi. Gjendja do jete edhe me e mire sesa ju mendonit.
Ujori
Do keni konflikte te njëpasnjëshme me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe gjithë kohës do jeni te brengosur e te mërzitur. Beqaret do jene ne pritje te princit te kaltër, por ne fakt qielli i dashurisë nuk premton shume. Financat fatmirësisht nuk do jene delikate. Nga ana tjetër mund te keni edhe fat ne ndodhe lotari, çka do e përmirësoje edhe me tepër situatën.
Peshqit
Dite e mbushur me pasion dhe emocione te forta kjo e sotmja për te dashuruarit. Çdo gjë do shkoje për mrekulli ndërmjet jush dhe atij qe keni ne krah. Nuk do keni me çfarë te kërkoni tjetër. Beqaret do vazhdojnë te kenë një dite te zakonshme dhe pa ndonjë takim impresionues. Te ardhurat do vijnë duke u përmirësuar. Do ndiqni një strategji strikte.
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