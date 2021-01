Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Ju ndiheni pak të lodhur nga pikëpamja fizike, bëni vetëm atë që është e nevojshme. Të ardhurat ekonomike janë të nevojshme urgjentisht për të kryer projekte të rëndësishme, gjithashtu kërkoni ndihmë nga familja ose miqtë e besuar.

Demi

Saturni dhe Hëna janë të favorshme, por kushtojini vëmendje çështjeve profesionale në mënyrë të barabartë. Fundjava do t’i kushtohet ndjenjave, dashurisë, plot emocione të forta dhe pasion.

Binjakët

Ju keni qenë duke bërë më të mirë të një situate të keqe për disa kohë. Për këtë arsye, në përgjithësi, jeni në gjendje të reagoni fuqishëm.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox tregon se nuk duhet të jeni shumë i prekshëm nëse dikush është më i mirë se ju në disa situata, gara të parëndësishme nuk duhet të shkaktojnë stres.

Luani

Horoskopi i Paolo Fox tregon se Hëna është në favorin tuaj. Fundjava do të jetë interesante nga kjo pikëpamje.

Virgjëresha

Disa prej jush nuk janë të bindur për partnerin, nëse jeni duke jetuar një lidhje në distancë, distanca ju bën të ndiheni keq. Një këshillë para se të merrni vendime të rëndësishme, mendoni, siç është përfundimi i një marrëdhënieje që ka zgjatur me vite.

Peshorja

Horoskopi i Paolo Fox specifikon që në rast të një zhgënjimi në dashuri, ju tashmë keni brenda vetes një zgjidhje për të kapërcyer gjithçka. Sidoqoftë, në shkurt, ju mund dhe duhet të thoni qartë atë që mendoni.

Akrepi

Pritet një vit me emocione të mëdha, është normale që të ketë ditë negative, ditë ku nuk ndiheni 100%. Mundohuni të mos jeni shumë të vrullshëm.

Shigjetari

Hëna në kundërshtim mund të shkaktojë disa bezdi dhe të krijojë hutim, por e rëndësishme është të rikuperohet. Në të vërtetë, fundjava do të shënojë një aspekt më të favorshëm dhe konkret në marrëdhëniet.

Bricjapi

Horoskopi i Paolo Fox ju tregon se gjatë kësaj dite do të jeni në gjendje të zgjidhni një problem që ju dukej si mal, gjithashtu falë ndihmës së një anëtari të familjes. Nëse keni pyetje të hapura me miqtë, është më mirë të sqaroheni këto ditë dhe mos prisni kohë.

Ujori

Ditë e veçantë për ju. Përplasje e mundshme me shefin, ose në çdo rast me ata që kufizojnë gamën tuaj të veprimit. Ju duhet t’i merrni gjërat ngadalë dhe herë pas here të vini në një këshillë të butë.

Peshqit

Në përgjithësi, ju keni një dashuri të madhe për të tjerët dhe jeni zemërgjerë, në të njëjtën kohë jeni edhe shumë emocionues dhe kur madhësia e tij tejkalon kufirin, ju dilni nga realiteti dhe humbni kontrollin.