Dashi
Do kaloni plot çaste te lumtura sot pranë personit qe dashuroni. Me ne fund do mbarojnë njëherë e mire problemet de mosmarrëveshjet qe keni pasur me njeri-tjetrin. Beqaret do kenë takime mbresëlënëse te cilat do ua ndryshojnë njëherë e mire jetën. Ne planin financiar do keni tronditje te njëpasnjëshme dhe nuk do arrini dot te kryeni shpenzimet e nevojshme.
Demi
Jeta juaj ne çift do ketë mjaft përmirësime gjate gjithë kësaj dite. Ne krahët e partnerit do përjetoni kënaqësi te papara dhe nuk do doni te qëndroni asnjë sekonde larg. Beqaret nuk do ndihen ende gati për te filluar histori dashurie dhe do mbeten vetëm. Ne planin financiar do keni disa vështirësi te vogla, por me maturi dhe përkujdes do i zgjidhni ato.
Binjaket
Do jeni ne humor shume te mire gjate gjithë kësaj dite dhe do dashuroheni pa dorashka me atë qe keni ne krah. Vazhdoni te bëni atë qe ndjeni. Beqaret do arrijnë ta bëjnë me ne fund për vete një person dhe do mendojnë te ndryshojnë status. Hëna do ju ndihmoje ne planin financiar. Gjendja do jete me e qëndrueshme sesa pritej.
Gaforrja
Marrëdhënia ne çift do jete shume me e qete gjate kësaj dite. Do i shihni gjerat me pozitivizëm dhe do provoni kënaqësi te reja. Disa mund te bëjnë edhe ndonjë çmenduri te vogël. Beqaret ka rrezik te ngatërrohen me një person vetëm për shkak te gjendjes se tij te mire financiare. Kujdes! Financat do jene me te qëndrueshme, por gjithsesi matuni para se te shpenzoni.
Luani
Mos bëni gabim ta kritikoni partnerin tuaj ne çdo moment sepse mund te keni mosmarrëveshje te mëdha me pas. Mundohuni te tregoheni disi me tolerante. Beqaret vetëm po u treguar te hapur dhe po joshen do kenë takimet e ëndërruara. Financat do jene me te mira se kohet e fundit, megjithatë duhet te vazhdoni te përkujdeseni për to.
Virgjeresha
Ka rrezik qe jete juaj ne çift te jete e trazuar dhe here pas shume delikate sot. Do debatoni mjaft me partnerin tuaj dhe do mendoni te merrni edhe masa strikte. Beqaret do kenë një dite normale dhe pa asnjë takim mbresëlënës. Nuk ka ardhur ende momenti i duhur. Me financat duhet te tregoheni paksa me vigjilente nëse doni qe situata te ndryshoje për mire.
Peshorja
Jeta juaj ne çift do jete me e bukur dhe e mbushur me fantazi sot. Do argëtoheni pa fund se bashku me partnerin dhe do ndiheni mjaft mire. Beqaret duhet te tregohen te sinqerte me personat qe do takojnë sepse vetëm ne këtë mënyrë mund te fillojnë lidhje serioze. Financat do jene aq te mira saqë te gjithë do ju kenë zili. Vazhdoni ne rrugën qe keni nisur.
Akrepi
Jeta juaj ne çift do jete shume delikate gjate kësaj dite. Do keni mosmarrëveshje te shumta te cilat mund ta shkatërrojnë përfundimisht atë qe keni ndërtuar. Beqaret do kenë një jete te qete dhe nuk do preferojnë te krijojnë një lidhje. Financat do jene mjaft delikate. Do ju duhet patjetër ndihma e te afërmve apo specialisteve për ta zgjidhur situatën.
Shigjetari
Do keni divergjenca te shumta me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe ne çdo moment do kërkoni te dale e juaja. Ai ne fakt ashtu si ju nuk do doje te toleroje aspak. Beqaret do fillojnë aventura kalimtare, por emocionuese. Me mire shfrytëzojeni sesa te qëndroni vetëm. Ne planin financiar do ju dalin goxha probleme e vështirësi. Beni kujdes!
Bricjapi
Do kaloni momente fantastike sot ne krahët e partnerit tuaj dhe do ju duket sikur e gjithë bota është e juaja. Beqaret do kenë takime te shumta me persona nga me te ndryshmit, por koha nuk do jete e përshtatshme për te filluar angazhime serioze dhe afatgjata. Financat do jene delikate. Kryejini me shume kujdes shpenzimet qe keni për te bere.
Ujori
Ndikimi i yjeve ne planin sentimental do jete shume kontradiktor. Here do dashuroheni ne mënyrë pasionante dhe here do debatoni ashpër me partnerin. Beqaret do jene mjaft sensuale dhe do arrijnë te bëjnë për vete cilindo qe do pëlqejnë. Buxhetin do e menaxhoni me më shume kujdes se kurrë dhe gjendja sa do vije e do përmirësohet.
Peshqit
Dite mjaft e favorshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Priten ndryshime te mëdha te cilat do i bëjnë ata ta dashurojnë me tepër jetën dhe partnerin. Beqaret nuk do duan ta sakrifikojnë lirinë qe kane vetëm për ndonjë aventure kalimtare. Me financat mos u tregoni te pamatur sepse gjendja mund te ndryshoje menjëherë për keq.
