Dashi

Ka shume mundësi qe yjet te nxitin debatet ne çift gjate kësaj dite. Do kërkoni gjithë kohës te dale e juaja dhe partneri nuk do toleroje për asnjë moment. Beqareve do ju rendoje se tepërmi vetmua dhe do bëjnë çmos qe te gjejnë personin e duhur. Mundësitë do ekzistojnë. Financiarisht do jeni te favorizuar. Përfitoni për te kryer transaksionet e duhura.

Demi

Jeta sentimentale e çifteve do jete me e privilegjuara gjate kësaj dite. Do përjetoni ndjesi te reja dhe nuk do dëshironi te ndaheni për asnjë çast nga partneri. Beqaret do jene shume kërkues dhe nuk do e gjejnë personin e ëndrrave. Po nuk u treguar realiste do mbeteni vetëm për shume kohe. Ne planin financiar duhet te jeni me te organizuar qe t’ia dilni.

Binjaket

Sot është dita kur ju duhet te reflektoni seriozisht mbi te ardhmen ne çift. Nuk ka me kohe për te humbur sepse gjerat ecin me shpejtësi te madhe. Beqaret do i shumëfishojnë takimet, por asnjeri nuk do ua mbushe aq mendjes sa për te filluar një histori dashurie. Financat do jene shume te mira prandaj nuk do keni për çfarë te shqetësoheni.

Gaforrja

Kënaqësitë dhe emocionet ne çift do jene te shumta gjate kësaj dite. Shfrytëzojeni sa te mundni sepse dite te tilla nuk vijnë shpesh. Beqaret do ëndërrojnë me shume sesa duhet dhe realiteti do i zhgënjejë pa mase. Ne planin financiar do ndiqni një strategji strikte dhe shume shpejt do keni përmirësime. Këtë duhet ta kishit bere kohe me pare.

Luani

Nëse lidhja juaj është e forte, kjo dite do jete edhe me e bukur dhe nuk do ketë asnjë problem. Nëse nga ana tjetër keni pasur shume debate edhe sot atmosfera do jete e tensionuar. Beqaret do kenë një dite shume te zakonshme dhe pa te reja. Ne planin financiar gjerat do shkojnë me mire sesa mendonit. Nuk është nevoja as te bëni sakrifica te mëdha.

Virgjeresha

Do e përforconi lidhjen tuaj gjate kësaj dite dhe do shihni me optimizëm drejt se ardhmes. Partneri do ju beje edhe ndonjë surprize te këndshme. Beqaret do jene te papërqendruar dhe nuk do e gjejnë dot princin e tyre te kaltër. Duhet ende te prisni. Ne planin financiar do e dini mire çfarë hapash te hidhni qe situata te jete sa me e mire.

Peshorja

Klima ne çift do jete shume trazuar sot. Nuk do bini aspak dakord me atë qe keni ne krah dhe do debatoni edhe për gjene me te vogël. Beqaret nen pranin e Merkurit do kenë mundësi te gjejnë persona interesante dhe te veçante. Shfrytëzojini mundësitë qe do ju jepen. Financat do duan me tepër organizmin për te arritur gjendjes e mëparshme.

Akrepi

Do jeni ne humor sot dhe do provoni eksperienca te reja me atë qe keni ne krah. Do flisni hapur me partnerin tuaj dhe çdo gjë do shkoje me se miri. Beqaret do ndihen mire edhe ashtu si janë dhe nuk do kërkojnë dike për ta pasur ne krah. Ne planin financiar duhet te mateni njëqind here para se te kryeni çdo lloj shpenzimi. Shmangni tronditjet.

Shigjetari

Dialogu do mbizotërojë gjate gjithë kohës ne jetën tuaj ne çift sot. Ne këtë mënyrë do arrini te zgjidhni edhe disa nga problemet tuaja te hershme. Beqaret do jene sharmante dhe joshës, por personat qe do ju vijnë rrotull do kërkojnë veçse aventura kalimtare. Financat do jene pika juaj e dobët. Tregohuni te kujdesshëm sepse përndryshe do humbni shume.

Bricjapi

Sjellja juaj kundrejt partnerit do lere shume për te dëshiruar gjate kësaj dite. Kjo do e mërzitë atë qe keni ne krah dhe mosmarrëveshjet do jene pa mbarim. Beqaret do e ndejnë vetminë, por as sot mundësitë për te krijuar një lidhje nuk do jene te mira. Ne planin financiar do keni vështirësi, por me pak mund dhe durim mund t’ia arrini ta stabilizoni situatën.

Ujori

Dite shume e qete dhe pa asnjë problem kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do kuptoheni për mrekulli me partnerin tuaj. Edhe beqaret do kenë fat ne dashuri dhe do takojnë një person qe do ju përshtatet me se miri. Mos u mendoni gjate, por vendosni sa me pare. Financat do jene te paqëndrueshme. Ulni sa me shpejt shpenzimet qe situata mos përkeqësohet me tepër.

Peshqit

Vetëm me disa gjeste te vogla do arrini ta përmirësoni jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite. Partneri do jete i gatshëm te bashkëpunojë për gjithçka. Beqaret do kenë një takim mbreselenes me një person shume tërheqës ne pamje. Kjo mundësi nuk duhet humbur. Ne planin financiar do ju duhet te merrni vendime me rëndësi te madhe, por do ua përmirësojnë shpejt situatën.