Dashi
Do jeni shume xheloze ndaj partnerit tuaj gjate kësaj dite dhe mund te debatoni ashpër me te. Sa me shpejt ta kuptoni gabimin qe keni bere aq me te lehte do e keni te rivendosni qetësinë. Beqaret do realizojnë takime te jashtëzakonshme dhe do e ndryshojnë menjëherë statusin e tyre. Ne planin financiar do jeni te detyruar te bëni kujdes qe gjendja te mos ketë me shume tronditje.
Demi
Te dashuruarit duhet t’i marrin gjerat si t’iu vijnë dhe nuk duhet te kërkojnë me ngulm gjera te pamundura. Beqaret do jene te paqëndrueshëm dhe ka rrezik te refuzojnë disa ftesa qe do ju bëhen. Do pendoheni shpejt për këtë sjellje tuajën. Financat do mbeten ne te njëjtën gjendjen si me pare. Duhet te shpenzoni me kursim dhe ne asnjë mënyrë nuk duhet te jepni hua.
Binjaket
Nen ndikimin e madh te Venusit, ju do i kushtoni me tepër rëndësi se kurrë me pare jetës ne çift. Do kaloni me shume kohe me partnerin dhe do i përgatisni surpriza. Beqaret do kenë një dite intensive dhe plot e përplot me takime. Shfrytëzojeni! Financat do kenë goxha përmirësime fale një shume te konsiderueshme qe do merrni pas një projekti te përfunduar.
Gaforrja
Dite e mbushur me bashkëpunim kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Gjerat do ju ecin me se miri dhe nuk do keni për çfarë te ankoheni. Beqaret do kërkojnë ne çdo cep princin e tyre te kaltër, por nuk do mund ta gjejnë dot atë. Ne planin financiar duhet te bëni disa zgjidhje te zgjuara ne mënyrë qe situata te përmirësohet. Jeni te zotet kështu qe mund t’ia dilni.
Luani
Ata qe janë ne një lidhje do ndihen me te dashuruar se kurrë gjate kësaj dite dhe do i shprehin pafund ndjenjat e tyre. Beqaret do i koleksionojnë aventurat dhe do ndihen mjaft mire. Do ende kohe qe statusi t’iu ndryshoje. Financat do kërkojnë me shume maturi se kurrë me pare. Po bëtë gabime sot do keni probleme për një kohe te gjate. Kujdes!
Virgjeresha
Jeta juaj ne çift do jete edhe me bukur sot. Do ndiheni mire pranë atij qe dashuroni dhe do merrni vendimin për ta kaluar gjithë jetën me te. Beqaret do jene te pafat dhe do vazhdojnë te mbeten me te njëjtin status edhe për disa kohe. Ne planin financiar nuk do keni probleme serioze, megjithatë duhet thënë se gjendja do lere për te dëshiruar.
Peshorja
Marrëdhënia juaj ne çift do ftohet edhe me shume gjate gjithë kësaj dite dhe do preferoni t’i jepni fund asaj qe keni ndërtuar. Me mire vetëm e ne qetësi sesa ne çift dhe te brengosur. Beqaret duhet ta shfrytëzojnë sa te mundin ditën duke u argëtuar me miqtë, jo te fiksohen pas dikujt qe është i zënë. Financat do bëhen delikate nëse kryeni shpenzime te pamenduara mire.
Akrepi
Mos u tregoni despotike ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite sepse do prishni gjithçka keni ndërtuar deri me sot. Beqaret duhet te tregohen te arsyeshëm dhe te marrin kohen e duhur për t’u njohur me një person. Po gabuat, do i vuani gjate pasojat. Gjendja e financave do lere paksa për te dëshiruar. Mundohuni te shpenzoni fillimisht për gjerat me te domosdoshme.
Shigjetari
Do e dashuroni plot pasion atë qe keni ne krah gjate gjithë kësaj dite dhe marrëdhënia me partnerin do mbetet gjithë kohës e mrekullueshme. Beqaret do jene te drejtpërdrejtë dhe do i shprehin ndjenjat ashtu si do i ndjejnë. Do marrin shume pëlqime për këtë arsye. Ne planin financiar fati do jete me ne fund ne anën tuaj. Do dilni nga situata delikate ku kishit rene.
Bricjapi
Dite e vështirë kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do jeni shume xheloze ndaj atij qe keni ne krah dhe ne çdo moment do mundoheni ta kontrolloni. Beqaret as qe do mendojnë aspak për dashurinë sepse do jene te angazhuar me te tjera çështje. Saturni dhe Plutoni do ndikojnë negativisht tej sektori i financave duke sjelle probleme te njëpasnjëshme.
Ujori
Tensioni do filloje te zbehet sot ne jetën tuaj ne çift dhe do filloni t’i shihni gjerat me një sy tjetër. Partneri nga ana tjetër do ndihet i bekuar qe ju ka pranë dhe do ua shprehe me çdo mënyrë ndjenjat. Beqaret do kenë një dite te ndërlikuar dhe me peripeci. Financat duhen mbajtur ne kontroll te rrepte edhe për disa kohe derisa gjendja te stabilizohet.
Peshqit
Do dini si t’i menaxhoni sa me mire problemet qe do ju dalin ne çift gjate kësaj dite. Për ju nuk ka gjë qe nuk mund te kalohet. Beqaret do realizojnë gjate gjithë kohës takime impresionuese dhe do i mendojnë gjerat me seriozitet. Për financat do jete një dite e mire dhe e favorshme. Jo vetëm qe do kryeni investimet e menduara, por do mund te hiqni edhe disa para mënjanë.
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