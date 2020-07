Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Në dashuri do të përballeni me shqetësime, ku me gjasë do të ketë sqarime për të bërë. Sa i takon punës, është koha për rinovime.

Demi

Mundohuni që të mos mendoni për të kaluarën. Mund të ketë debate për arsye ekonomike. Në dashuri janë mjaft të favorizuara historitë që do të lindin së fundmi. Në punë, duhet më shumë kujdes.

Binjakët

Kjo është një fundjavë interesante sa i takon dashurisë, ku takimet do të jenë mjaft të favorizuara. Sfera profesionale shihet mjaft premtuese, ku do të jeni më të hapur për dialog dhe diçka do të lëvizë në favorin tuaj. Mundohuni që të flisni qartë.

Gaforrja

Në dashuri ka disa situata konfuze, ndaj këshillohet që të lini veten të lirë dhe të jetoni emocionet pa strategji. Sa i takon punës, mundohuni që të mbani gjithçka nën kontroll.

Luani

Kjo e shtunë do të jetë mjaft pozitive sa i takon dashurisë, ku do të ketë interes sidomos sa i takon lidhjeve të reja. Në punë ka disa vështirësi, por jeni sërish në fazë rikuperimi.

Virgjëresha

Fundjava është mjaft pozitive për dashurinë, por kjo nuk do të thotë se të gjitha gjërat do të zgjidhen vetë. Duhet edhe përkushtimi juaj. Në sferën profesionale janë mjaft të favorizuara, punët në grup.

Peshorja

Ndikimi i kundërt i Hënës këshillon kujdes në dashuri, sidomos nëse jeni të pavendosur ndaj disa situatave. Mundohuni që të shmangni konfliktet, shkruan noa.al. Po ashtu duhet të mbani nën kontroll nervozizmin.

Akrepi

Duhet të shmangni debatet sidomos me të lindurit e shenjës së dashit. Mërkurin dhe Diellin i keni në anën tuaj dhe do ju dhurojnë rikuperim energjie. Këto janë ditë të rëndësishme sa i takon punës, ku do të ketë përmirësim në raport me më parë.

Shigjetari

Mundohuni që të jeni më të kujdesshëm në lidhjet në çift si dhe ruani qetësinë në familje. Dita do të jetë përgjithësisht pozitive. Në punë, ky është një moment rikuperimi edhe në sajë të optimizmit tuaj.

Bricjapi

Në dashuri dhe në raportet ndërpersonale do të ketë nervozizëm, ndaj mundohuni që të tregoni kujdes. Edhe në punë duhet të jeni më të matur, pasi në këtë periudhë duket sikur asgjë nuk shkon mirë për ju.

Ujori

Dashuria është e mbrojtur nga yjet gjatë gjithë fundjavës, ku do të keni mundësi që të programoni diçka të bukur me njeriun e zemrës. Emocione pozitive janë në horizont. Në punë jeni në kërkim të objektivave për të arritur.

Peshqit

Nëse në muajt e kaluar keni pasur probleme në dashuri, tashmë do të ketë përmirësim. Duhet të përpiqeni që të rigjeni stabilitetin, pasi mund të përballeni me probleme serioze nëse përfshiheni në dy histori paralele. Në punë do të ketë përmirësim të ndjeshëm.