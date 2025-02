Dashi

Do të keni një dëshirë të madhe për ndryshim, sidomos nëse nuk jeni të kënaqur në dashuri. Nga ana tjetër mund të mërziteni shumë shpejtë, pasi nuk do të gjeni stimuj frymëzues. Lidhjet me të lindurit e shenjës së demit dhe peshqve, do të shkojnë drejt shuarjes. Megjithatë këshillohet që të mos përfshiheni në dy histori paralele, pasi mund të pendoheni.

Demi

Ditët e fundit kanë qenë të mbushura me tension, ndaj duhet të tregoheni të kujdesshëm. Po veproni me dinakëri dhe kujdes, në sferën profesionale ose ndoshta po mundoheni të përshtateni me situatat e reja. Ka edhe nga ata që kanë përjetuar një krizë personale ose fizike. Ju i pëlqeni ndryshimet, por nuk jeni në gjendje që ti menaxhoni.

Binjakët

Ndikimi i favorshëm i yjeve, do të bëjë që të përballoni pa humbur kohë debate apo keqkuptime. Megjithatë fundjava mund të sjellë një rënie fizike. Këshillohet që t’iu përkushtoheni më shumë përmirësimit të raporteve private, duke lënë mënjanë sferën profesionale dhe problemet financiare, të cilat sjellin vetëm ankth dhe dyshime.

Gaforrja

Kjo fundjavë nuk sjell ndonjë zhvillim të rëndësishëm, sidomos në dashuri. Nga ana tjetër mund të jeni përballur me një problem, për të cilin ka ardhur momenti që ta kapërceni. Nga pikëpamja fizike situata do të jetë e përmirësuar.

Luani

Në momentin që inatoseni dhe doni që të përmirësoni raportin në çift, do të thotë që për ju ka vërtetë rëndësi njeriu që keni pranë. Në të kundërt, kur e kaloni situatën sikur nuk ka ndodhur asgjë, do të thotë se nuk i kushtoni rëndësi. Por gjatë orëve të fundit keni pësuar një debulesë fizike e cila do të vijojë gjatë gjithë ditës, duke bërë që të mos jeni në formë.

Virgjëresha

Ndikimi i yjeve gjatë kësaj fundjave, do të bëjë që të ndiheni të lodhur, gjë që mund të çojë në vendimin për të kaluar një periudhë vetëm, duke shmangur në këtë mënyrë situata stresuese. Këshilla më e mirë për ju, është që të shmangni veprimet e rrezikshme dhe të mendoni vetëm për veten tuaj.

Peshorja

Është një ditë e veçantë, e shoqëruar me ndonjë dyshim, si pasojë e momenteve të vështira që keni kaluar. Jeni në kërkim të një ekuilibri të brendshëm, gjë që nuk do e arrini lehtësisht. Mundohuni që të ruani qetësinë. Situata do të përkeqësohet, nëse jeni të rrethuar nga persona me të cilët nuk bashkëpunoni.

Akrepi

Do të përjetoni ndonjë tension më shumë gjatë kësaj dite. Këshillohet që të dëgjoni më shumë trupin tuaj dhe të ndiqni ambiciet. Ka ardhur një lajm të cilin e prisnit prej kohësh lidhur me sferën profesionale. Kush ka një aktivitet të vetin, duhet të përkushtohet më shumë për të sqaruar situatat. Fatkeqësisht, kjo e shtunë nuk do ju gjejë në gjendjen tuaj maksimale.

Shigjetari

Jeni të prirur që të çoni përpara situata tejet të komplikuara edhe për situatat më të vështira. Nuk jeni natyrë që pëlqeni të rrini në vend, por doni të guxoni. Do keni mundësi që të gjeni mënyrë edhe për tu relaksuar.

Bricjapi

Kjo fundjavë do të jetë e mbushur me emocione të reja pozitive. Nëse ndjeni nevojën për të jetuar një pasion të madh, duhet të ndiheni të çliruar. Dikush mund të jetë privuar ndaj një personi, tek i cili ka pasur dyshime, por kjo ditë do të ofrojë mundësi rikuperimi. Kjo e shtunë është mjaft e favorshme, sa i takon sferës profesionale.

Ujori

Do të ndjeni tension në ajër, për shkak të ndikimit të Hënës, e cila do të ndërhyjë në çështjet familjare dhe sentimentale, shkruan noa.al. Këshillohet që të shmangen tensionet në dashuri. Bëni kujdes edhe sa i takon gjendjes fizike.

Peshqit

Kush ka mbyllur një raport në të kaluarën apo ka jetuar një ndarje, tashmë do të ndihet më i qetë. Ndikim të favorshëm do të ketë edhe hëna. Këshillohet që të shmangni shqetësimet lidhur me situatën profesionale dhe çështjet ekonomike. Bëni kujdes që të mos përfshiheni nga pesimizmi, pasi e keni ju situatën në dorë.