Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Kjo e premte do të jetë mjaft e qetë sa i takon ndjenjave, por rrezikoni që të debatoni për arsye të kota me një person që ju intereson. Ndërsa në punë, nuk do të mungojnë mundësitë e mira.

Demi

Gjatë javëve të fundit jeni përballur me probleme në dashuri. Sa i takon punës, do të keni propozime të reja për të ardhmen, të cilat duhet të vlerësohen me kujdes.

Binjakët

Ka ardhur momenti që të sqaroni se çfarë dëshironi në dashuri. Ndërsa në punë, kush ka një aktivitet të vetin, do të shënojë një përmirësim të ndjeshëm.

Gaforrja

Vlerësoni me vëmendje të gjitha historitë e dashurisë që mund të lindin gjatë kësaj periudhe si dhe mundohuni që të jeni të kujdesshëm. Në punë ju presin ditë të qeta, edhe pse mund të përfshiheni në debate me një të lindur në shenjën e bricjapit.

Luani

Hëna po afrohet gradualisht në shenjën tuaj dhe brenda fundjavës do të përjetoni një ndjesi shumë të bukur. Në punë, kjo është një periudhë interesante, por bëni kujdes lidhur me disa projekte që duhen riparë.

Virgjëresha

Dashuria do të jetë gjithnjë e më afër dhe energjitë nuk do ju mungojnë. Në punë mund të keni dëshirë për ndryshime. Ndërsa ata që kanë një aktivitet të tyren, do të ndihen më të qetë.

Peshorja

Në dashuri do të përballeni me probleme. Hëna dhe Marsi kanë ndikim të kundërt.Në punë gjatë kësaj dite ju mungon përqendrimi, shkruan javanews.al. Duhet të jeni më bashkëpunues gjatë kësaj fundjave.

Akrepi

Zhvillime pozitive do të ketë në dashuri dhe kjo e premte do të jetë mjaft e favorshme për ndjenjat. Në punë, nëse nuk keni një aktivitet tuajin, mund të përballeni me një problem që kërkon zgjidhje. Po ashtu mund të keni përplasje me bashkëpunëtorët ose kolegët.

Shigjetari

Keni dëshirë për të diskutuar në dashuri, por bëni kujdes me të lindurit e shenjës së gaforres. Në punë, kjo është një periudhë disi e vështirë, por mos u dekurajoni, pasi po afrojnë zhvillime pozitive.

Bricjapi

Në dashuri çiftet që janë në krizë, duhet të tregohen të kujdesshëm. Ndërsa në punë, pavarësisht problemeve të vogla, ndiheni të fortë dhe arrini të ecni përpara pa u ndalur.

Ujori

Çiftet që janë të lodhur, duhet të mundohen që të shmangin diskutimet. Në punë, gjatë kësaj të premteje mund të përballeni me tensione, mundohuni që të tregoheni të kujdesshëm.

Peshqit

Deri në 28 tetor, duhet të tregoheni të kujdesshëm në dashuri, sidomos nëse jeni në krizë me njeriun e zemrës. Ka diçka që ka nevojë për sqarim. Ndërsa në punë, yjet janë mjaft të favorshme, sidomos nëse jeni përballur me një problem në të kaluarën. Disa projekte të fundit, duhen riparë.