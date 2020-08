Ky është horoskopi për ditën e premte 7 gusht 2020.

Dashi

Bëni kujdes nëse jeni në një lidhje, pasi partneri/ja, mund të mos i ketë idetë e qarta. Në punë, mund të ketë zhvillime pozitive, ndërsa sforcimet që duhet të bëni janë të shumta.

Demi

Një takim, një miqësi apo diçka e papritur mund të transformohet në dashuri. Kujdes duhet treguar me financat. Në punë, gjërat do të ecin ngadalë, ndaj mundohuni që ti shmangni investimet.

Binjakët

Kjo e premte nuk është dita ideale për dashurinë, por shumë shpejt gjërat do të përmirësohen. Ndërsa sa i takon punës, do keni mundësi të merrni diçka më shumë dhe mund të keni propozime interesante.

Gaforrja

Dashuria paraqitet mjaft mirë, por gjatë pasdites duhet të bëni më shumë kujdes, pasi mund të debatoni për gjëra të kota. Në punë do të ketë vonesa. Kujdes duhet treguar me financat, pasi ka më shumë shpenzime se hyrje.

Luani

Çiftet e reja do të jetojnë momente të vështira. Do të kenë probleme personale për të zgjidhur. Në punë do të ketë dyshime dhe pasiguri. Bëni mirë që të qartësoheni në rrugën tuaj.

Virgjëresha

Ju pret një ditë e mbushur me tension dhe polemika, gjatë të cilës do të inatoseni lehtësisht. Lidhjet e lindura kohëve të fundit mund të kenë probleme, ndaj duhet treguar kujdes. Në punë duhet të bëni durim, pasi shumë shpejt do të paraqiten mundësi më të mira.

Peshorja

Me ndikimin e kundër të Hënës, në dashuri duhet bërë kujdes. Për shkak se jeni lënduar në dashuri, nuk ndiheni gati për tu rikthyer në lojë. Në punë, merrni gjithë kohën që ju duhet dhe bëjini gjërat me kujdes.

Akrepi

Kjo është një periudhë mjaft e favorshme për dashurinë. Një raport i vjetër do mund të rikuperohet, ndërsa ata që janë vetëm mund të kenë takime interesante, shkruan noa.al. Në punë, do të ketë mundësi të reja.

Shigjetari

Me praninë e Hënës dhe Marsit në anën tuaj, gjërat do të ecin mirë. Kjo e premte do ju gjejë përgjithësisht pozitiv. Edhe puna paraqitet mjaft mirë, ku këshillat e të tjerëve mund t’iu vijnë në ndihmë.

Bricjapi

Gjatë pasdites gjërat në dashuri do të komplikohen, ndaj duhet të bëni kujdes. Mund të ndiheni të tensionuar gjatë kësaj dite, ndaj mundohuni që të merrni më shumë kohë për të bërë gjërat. Në punë mundohuni të shmangni debatet dhe polemikat.

Ujori

Nëse në dashuri situata është e paqartë, mund të vendosni që ti jepni fund. Nëse nuk ndiheni të vlerësuar, do të largoheni nga dikush. Në punë gjërat paraqiten të komplikuara dhe do të ketë probleme.

Peshqit

Ky është një moment i komplikuar për ndjenjat, ku do të keni dëshirë për të dashuruar, por disa raporte do të jenë të vështira. Do të keni mundësi që të merrni diçka më shumë. Në punë, bëni mirë që të mos guxoni.