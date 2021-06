Dashi

Mund të arrini gjëra të mira për veten tuaj, por duhe të pyesni. Në punë, ju rekomandoj që t’i kushtoni vëmendje anës ekonomike, në këtë periudhë ka disa probleme.

Demi

Në marrëdhënie me partnerin nuk duhet të jeni shumë agresivë. Mundohuni të qëndroni të qetë. Në punë mund të dalin disa probleme.

Binjakët

Në dashuri, partneri juaj ju sheh në distancë, përpiqet të bëjë diçka të re: befasoni veten, Venusi ju ndihmon. Në punë, ju këshilloj të shmangni polemikat: përkundrazi, duhet të përqendroheni në projektet që do të kryhen.

Gaforrja

Saturni nuk do të jetë më në anën e kundërt, dhe nga e hëna edhe dashuria do të jetë në ditët më të mira. Në punë duhet të mendoni për projekte por me Jupiterin jo në favor duhet të keni pak kujdes. Në punë, kushtojini vëmendje shpenzimeve.

Luani

Në dashuri, nëse ka ndonjë problem, ju këshillojmë të prisni deri nesër, do të jetë një ditë më e mirë për të folur për të. Idetë e duhura vijnë në punë: propozojini ato te njerëzit e duhur. Është koha për të vepruar dhe për të mos qëndruar në vend.

Virgjëresha

Dashuria është në kulmin e saj, pse të mos bëni hapa të rëndësishëm. Gjërat po kthehen në vendin e tyre, rutina e punës ju lodh por ju nuk e tregoni: ndoshta është koha të shikoni përreth, ju keni filluar të lodheni.

Peshorja

Çiftet e reja kanë bekimin e Saturnit dhe Hënës. Çiftet që kanë qenë së bashku për kohën më të gjatë mund të zgjidhin një problem sot. Në punë ka një farë pasigurie por nuk duhet të dekurajohemi, nga java tjetër do të jetë situatë më mirë.

Akrepi

Hëna favorizon takime të reja: shikoni përreth jush. Çiftet mund të përjetojnë emocione të bukura. Në punë është e rëndësishme të kuptoni njerëzit përreth jush, sigurohuni që të jeni të rrethuar nga njerëzit e duhur.

Shigjetari

Ditë e qetë për dashurinë, sot doni ta bëni ditën interesante dhe Hëna do t’ju ndihmojë. Në punë dhe për çështjet ligjore duhet durim.

Bricjapi

Shmangni polemikat në dashuri në këtë periudhë me Hënën në anën e kundërt. Nëse dikush po ju shqetëson, përpiquni të mos e merrni personalisht. Propozimet e reja duhet të vlerësohen me kujdes, ju jeni në rrugën e duhur për të ardhmen.

Ujori

Kjo nuk është koha për të rimenduar të kaluarën: tani është koha për të parë përreth! Venusi është në shenjën tuaj. Edhe në punë nuk jeni shumë të stimuluar, përpiquni t’i shikoni gjërat nga një këndvështrim tjetër.

Peshqit

Sot yjet janë në anën tuaj, në dashuri gjërat janë më të mira: nëse ka pasur ndonjë problem në të kaluarën, sot mund ta zgjidhni. Në punën tuaj duket se jeni duke rifituar vetëdijen dhe autoritetin, të cilin e kishit humbur për një kohë.