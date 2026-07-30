Dashi
Nëse do të veproni në mënyrë të pamenduar, nuk do të arrini rezultatet e dëshiruara. Mos tregoni karakterin tuaj stoik dhe të qëndrueshëm gjatë kësaj dite pasi nuk do të jetë zgjedhja më e mirë që do të bëni. Tregoni anën tuaj të ndjeshme dhe bujare. Mundohuni që në mbrëmje të vizitoni disa nga vendet që ju pëlqejnë më shumë.
Demi
Yjet rekomandojnë të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm nëse doni të veproni në mënyrë praktike. Intuita do t’ju tregojë se cilat janë veprimet e duhura që duhet të bëni. Mund të ftoheni në një darkë familjare, e cila do t’ju ngrejë humorin.
Binjakët
Në vend që të ndërroni mënyrën tuaj të të jetuarit, ndërroni mënyrën se si ju i shikoni dhe i mendoni gjërat, nëse doni që gjithçka të shkojë sipas planit tuaj dhe mos i shikoni përherë të tjerët si të jenë armiq për ju. Keni aftësi shumë të mira të komunikimit ndaj shfrytëzojini ato.
Gaforrja
Do të jeni të gatshëm për të kaluar një ditë të mrekullueshme. Do të keni mbështetjen e të tjerëve dhe fati do të jetë në anën tuaj. Gjatë orëve të ditës do të tregoni vetëbesim ndërsa në mbrëmje do të jeni tepër romantikë. Shumë prej jush do të kenë ëndrra dhe dëshirë të madhe për të zgjeruar horizontin.
Luani
Mos u mundoni të bisedoni e dialogoni me shumë persona sot. Nën disa kushte të caktuara, komunikimi do të jetë thuajse i pamundur për ju. Mundohuni të kuptoni të tjerët dhe mënyrën e tyre të të vepruarit. Besoni në intuitë dhe mos bëni përherë atë që ju thotë mendja.
Virgjëresha
Gjithçka sot do të varet nga mënyra juaj e të komunikuarit dhe aftësitë diplomatike. Nuk do të mund të bëni progres pa ndihmën e partnerit apo të një interlokutori. Nëse jeni beqar, këshillohet ta kaloni këtë ditë në praninë e miqve. Ata që janë në një marrëdhënie, duhet të përpiqen që të gjejnë një mënyrë për të balancuar raportin.
Peshorja
Do ta keni shumë të vështirë për të aplikuar energjitë tuaja gjatë kësaj dite. Mundohuni të “stakoni” mendjen duke u qetësuar dhe duke mos ndërmarrë asnjë nismë. Dëgjoni ato çfarë do t’ju sugjerojnë dhe zbatoni në realitet atë që mendja juaj ju thotë.
Akrepi
Do të keni nevojë për të krijuar kontakt emocional me personat që ju i doni. Mund të keni shumë pyetje, të cilat nuk do të marrin përgjigje menjëherë. Dyshimet tuja mund të ngelin të tilla nëse nuk i ndani ato me të tjerët, të cilët mund t’ju japin një përgjigje. Komunikimi do të jetë çelësi i çdo problemi.
Shigjetari
Sot do të ndiheni të pasigurt. Gjithçka rreth jush do të jetë e paqartë, por duke u munduar të bëni zgjedhjet e duhura dhe të veproni siç ju dini, do të mund të qetësoni veten tuaj në pjesën e dytë të ditës. Në mbrëmje priten surpriza të këndshme.
Bricjapi
Mos u fshihni nga bota. Tregoni më shumë interes për jetën apo aktivitetet e personave që ju rrethojnë. Kjo do të jetë një ditë shumë e mirë për të komunikuar apo për të rilidhur kontaktet me disa persona. Aftësia për të zgjedhur fjalët e duhura do t’ju ndihmojë që të bini në sy e të viheni re lehtë.
Ujori
Për ju do të jetë çdo gjë tërësisht e mundur sot. Ambicja juaj do të rritet gjatë ditës. Dëshirat tuaja do të bëhen realitet dhe disa persona do t’ju kenë në qendër të vëmendjes. Gjatë kësaj dite do të keni mundësi të rrisni të ardhurat tuaja.
Peshqit
Më në fund, mendimet dhe dëshirat tuaja do të përputhen me njëra-tjetrën. Do të thoni atë që do të mendoni dhe do të mendoni atë që do të thoni. Mos humbisni kohën duke u marrë me gjëra boshe por përcaktoni qëllimet tuaja për këtë muaj të ri që sapo ka nisur.
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