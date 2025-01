Dashi

Yjet do të kenë ndikim mjaft të favorshëm për të lindurit e kësaj shenje, ku parashikohen një sërë mundësish në sferën profesionale dhe atë sentimentale. Sigurisht që do të varet prej jush që të mos i lini që t’iu ikin nga duart. Shfrytëzoni çdo kontakt të mundshëm dhe vlerësoni situatat me të cilat do të përballeni.

Demi

Duhet shumë durim, pasi kjo ditë nuk do të jetë aspak në ritmin e duhur dhe jo për fajin tuaj. Ju do të jepni maksimumin tuaj, por jeni të rrethuar nga njerëz që nuk ju përshtaten, ndaj kini durim.

Binjakët

Nuk do të jetë ndër ditët më të mira të javës, por gjithsesi nuk do të jetë negative. Duhet të tregoni më shumë kujdes për ndjenjat, për shkak se jeni përballur me një sërë problemesh dhe e keni lënë pas dore dashurinë. Ka ardhur momenti që të merrni masa dhe të rikuperoni gabimet e së kaluarës.

Gaforrja

Në dashuri ka probleme të cilat kërkojnë zgjidhje. Mendoni se partneri/ja mund t’iu lexojë mendimet, por kjo gjë nuk do të ndodhë, ndaj hapuni sa më shumë dhe flisni qartë. Keni nevojë për një qartësi mendore, të cilën momentalisht nuk e keni.

Luani

Yjet janë në anën tuaj, por pavarësisht kësaj do të jeni të lodhur dhe do të keni nevojë për më shumë relaks. Bëni mirë që këtë fundjavë t’ia dedikoni dashurisë.

Virgjëresha

Përfitoni nga kjo fundjavë për tu relaksuar dhe për ti shtyrë për në maj, problemet lidhur me punën. Kjo nuk është periudha më e mirë për të diskutuar për gjërat më të rëndësishme në jetën tuaj profesionale. Bëni mirë që ti shtyni angazhimet për pak kohë, në mënyrë që ti keni planetet në favorin tuaj.

Peshorja

Parashikohet një ditë më e mirë në raport me atë që keni lënë pas. Probleme të vogla mund të ketë në sferën sentimentale, ndaj bëni kujdes ndaj fjalëve që do të thoni. Qartësohuni me veten dhe nëse shihni se një lidhje nuk funksionon, më mirë ndërpriteni.

Akrepi

Për të jetuar më mirë të tashmen, është shumë e rëndësishme që të mos harrohet e kaluara dhe çfarë ju ka bërë të ndiheni keq. Është e kotë të shpresoni për diçka që nuk ka kthim, pasi e ardhmja do të jetë më e mirë. Mundohuni që të shmangni konfliktet.

Shigjetari

Kjo e premte do të jetë mjaft pozitive, ku gjatë saj nuk do të mungojnë mundësitë. Këshillohet që të mos izoloheni por të shikoni përreth dhe të bëni njohje të reja, pasi parashikohen emocione pozitive.

Bricjapi

Ndikimi tranzit i planetve do të sjellë zhvillime në jetën tuaj, sidomos në dashuri, ku do të ketë probleme. Megjithatë ju keni një sërë rezervash që mund të përdorni, në mënyrë që të ndryshoni në mënyrë radikale jetën tuaj.

Ujori

Do të nisë për ju një fundjavë gjatë së cilës do të keni mundësi që ti dedikoheni dashurisë. Yjet janë në anën tuaj sa i takon ndjenjave, ku do të favorizohen mjaft emocionet pozitive, shkruan noa.al. Edhe miqësitë dhe raportet familjare do të jenë mjaft të favorshme.

Peshqit

Jepuni më shumë hapësirë ndjenjave, por bëni kujdes që të jenë të ekuilibruara. Mos lejoni që t’iu nëpërkëmbin në emër të një dashurie romantike, të idealizuar në fantazinë tuaj. Mundohuni që të qëndroni me këmbë në tokë dhe gjëja e parë që duhet të bëni është që të vlerësoni veten. Vetëm në këtë mënyrë do ju vlerësojnë edhe të tjerët.