Dashi
Dite mjaft e qëndrueshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Gjithçka do ju ece si e kishit programuar, kështu qe nuk do keni as shqetësimin me te vogël. Beqaret do gjenden përballe një zgjedhjeje te vështirë për te cilët duhet te mendohen gjate. Ne planin financiar influenca e yjeve do jete e madhe. Tregohuni te matur ne mënyrë qe financat te përmirësohen.
Demi
Do përballeni me zhgënjime te mëdha gjate kësaj dite juve qe jeni ne një lidhje dhe here pas here do vuani mjaft. Partneri nuk do kujdeset si me pare. As beqaret nuk do kenë fat ne dashuri dhe do vazhdojnë te mbeten te vetmuar. Ne planin financiar gjerat do ecin mire. Mos harroni gjithsesi se keni edhe disa borxhe për te lare kështu qe shpenzoni me maturi.
Binjaket
Dite mjaft e tensionuar kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Nuk do ndiheni aspak mire pranë personit qe dashuroni. Beqaret do i refuzojnë te gjitha ftesat qe do ju bëhen dhe do mbeten serish vetëm. Edhe për financat do jete dite goxha e vështirë kjo e sotmja. Vetëm me kujdes dhe maturi mund t’ia dilni ta përmirësoni situatën.
Gaforrja
Sot do filloje një etape e re dhe shume e bukur ne jetën tuaj sentimentale. Do merreni vesh për gjithçka me atë qe keni ne krah dhe gjerat do iu ecin sipas parashikimeve. Do përjetoni kënaqësi dhe kjo është me e rëndësishmja. Beqaret do kenë një nga ditët me te veçanta dhe te mbushur me takime. Ne pune mos u nxitoni te hidhni hapa te pamenduara.
Luani
Marrëdhënia ne çift do jete shume e mire gjate kësaj dite. Për çdo gjë do flisni hapur me partnerin dhe nuk do ju mbetet asnjë brenge. Beqaret do jene plot angazhime dhe nuk do e kenë mendjen tek krijimi i një lidhjeje. Kjo do jete diçka e parëndësishme për momentin. Ne planin financiar duhet te mësoni te ruani ekuilibrin. Po shpenzuar shuma marramendëse do keni probleme serioze.
Virgjeresha
Do jeni shume përtacë gjate kësaj dite dhe nuk do e ndryshoni aspak rutinën e jetës suaj ne çift. Kjo mund te sjelle probleme dhe mërzitje te madhe. Beqaret nuk do jene ende gati te ndryshojnë statusin dhe do vazhdojnë te mbeten si kane qene. Financat do i menaxhoni me shume përkujdes prandaj gjendja sa do vije e do behet me e mire.
Peshorja
Atmosfera për ata qe janë ne një lidhje do ngrohet se tepërmi gjate kësaj dite dhe do ndiheni si ne ëndërr pranë personit qe dashuroni. Çdo çast do jete plot ngjyra. Beqaret do kenë një dite te favorshme dhe plot njohje te reja. Duke reflektuar mire mund te bëni edhe zgjedhje. Financat do fillojnë dalëngadalë te përmirësohen. Do mendoni edhe për te ardhmen.
Akrepi
Dite shume e zakonshme dhe pa asgjë te veçante kjo e sotmja për te dashuruarit. Merrini gjerat si t’iu vijnë dhe bëni atë qe do ju thotë zemra për momentin. Beqaret nuk duhet te kërkojnë gjera te pamundura dhe te palejueshme sepse do vuajnë tej mase. Ne planin financiar mos prisni qe problemet t’iu zgjidhen sa hap e mbyll sytë, prisni disa kohe.
Shigjetari
Dite e mbushur me çaste te lumtura kjo e sotmja për te dashuruarit. Partneri do mendoje si t’iu beje te ndiheni si ne përrallë, kështu qe edhe ju duhet t’ia shpërbleni me dashurinë tuaj. Beqaret duhet te pranojnë te takohen me persona te rinj sepse vetëm ne këtë mënyrë mund te njohin partnerin ideal. Ne planin financiar priten vështirësi goxha te mëdha.
Bricjapi
Mos u tregoni te paduruar gjate kësaj dite ju qe jeni ne një lidhje dhe mos hidhni asnjë hap për te cilin shume shpejt te pendoheni. Beqaret do e kërkojnë gjithë ditën princin e kaltër, por do e gjejnë vetëm atëherë kur do dorëzohen. Jeta është plot surpriza. Gjendja e te ardhurave do jete aq e mire saqë do kryeni edhe ndonjë investim me tepër.
Ujori
Jeta juaj ne çift ka rrezik te jete e paqëndrueshme gjate gjithë kësaj dite. Nuk do merreni vesh si duhet me partnerin dhe situata mund te ndërlikohet me shume nga sa e keni menduar. Beqaret do kërkojnë gjera te pamundura dhe nuk do ju plotësohen dëshirat. Buxheti do jete i mire nëse tregoheni te kujdesshëm me shpenzimet dhe nuk jepni hua.
Peshqit
Dite e mrekullueshme dhe e mbushur me momente fantastike kjo e sotmja për te dashuruarit. Shfrytëzoni çdo sekonde sikur te ishte e fundit. Beqaret do kenë te papritura te këndshme te cilat mund t’ua ndryshojnë idenë qe kishin për jetën ne vazhdimësi. Financat sado qe te mundoheni sot nuk do arrini t’i mbani te qëndrueshme. Do përballeni me pasojat e gabimeve qe keni bere.
