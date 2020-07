Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Edhe kjo e premte do të jetë një ditë mjaft e favorshme për dashurinë, ndaj mundohuni që të përfitoni. Ajo për të cilën keni nevojë urgjente, është më shumë kohë për të pushuar.

Demi

Ju pret një ditë intensive dhe pozitive sa i takon ndjenjave dhe raporteve ndërpersonale. Mundohuni që të jeni më të qetë, nëse ju duhet të çoni përpara një projekt në punë. Nëse doni të bëni ndonjë kërkesë, bëjeni gjatë këtij muaji.

Binjakët

Në dashuri jeni duke jetuar një fazë rikuperimi, ku yjet do të jenë në anën tuaj dhe do ju shoqërojnë deri në mes të muajit, veç kujdes pasi mund të keni Hënën kundër. Puna paraqitet mjaft mirë dhe në fund të muajit, do të merrni lajme të mira.

Gaforrja

Kjo është një situatë mjaft e favorshme për dashurinë, në sajë të pozicionit të yjeve. Miqësitë që do të lindin tani, mund të transformohen në diçka më shumë. Në punë, mund të merrni propozime të mira.

Luani

Një takim i fundit, mund të transformohet në diçka shumë më të rëndësishme, ndaj lëreni veten të lirë. Marsi do të jetë në anën tuaj, si për sa i takon ndjenjave edhe për punën.

Virgjëresha

Mundohuni që të mos nervozoheni dhe të mos jepni përgjigje të nxituara për njeriun e zemrës, pasi rrezikoni që të shkatërroni raportin. Ndonjë vështirësi më shumë, parashikohet për të lindurit e shenjës së peshqve. Në punë, do të ketë përmirësime, ndërsa keni ende disa vështirësi lidhur me të kaluarën.

Peshorja

Mundohuni që të shmangni nervozizmin dhe polemikat e kota. Nëse ndiheni të lodhur, mundohuni që të gjeni më shumë kohë për të pushuar, pasi kështu do të keni më pak probleme në punë për tu menaxhuar.

Akrepi

Planetet do të kenë ndikim pozitiv për ndjenjat, por situata do të jetë më e mirë duke nisur nga 7 gushit, kur Venusi do luajë rol tejet pozitiv në shenjën tuaj. Momentalisht bëni mirë të rezistoni, shkruan noa.al. Edhe në punë, gjërat do të ecin më mirë.

Shigjetari

Ata që janë vetëm duhet të dalin dhe të bëjnë njohje të reja, pasi vetëm kështu do të kenë mundësi që të takojnë njeriun e duhur. Në punë do të gjeni energjinë e duhur, pas një periudhe aspak të favorshme. Në këtë periudhë Hëna është në anën tuaj dhe ju mbron.

Bricjapi

Në dashuri nuk do të ketë asnjë zhvillim pozitiv, për ata që janë vetëm, ndërsa kush është në çift do të vazhdojë qetësisht, shkruan noa.al. Sa i takon punës, do të ketë probleme dhe shqetësime, ndaj duhet të gjeni një zgjidhje.

Ujori

Kjo e premte do të jetë mjaft pozitive sa i takon ndjenjave, ku do të keni në shenjën tuaj Marsin, Venusin dhe Hënën. Mundohuni vetëm që të pushoni më shumë, pasi do të jeni më të lodhur. Në punë shumë shpejt mund të ndodh një ndryshim për mirë.

Peshqit

Mundohuni që të bëni kujdes në dashuri, pasi e keni Hënën kundër dhe mund t’iu krijojë probleme në raportin në çift. Sa i takon punës, duhet të përballeni me çështjet e mbetura pezull.