Dashi
Asnjë planet nuk do ndikoje sot ne jetën tuaj ne çift kështu qe gjithçka do e keni vete ne dore. Pranoni te bashkëpunoni me te dhe ndonjëherë hapni rruge. Beqaret nuk duhet te ecin me sy mbyllur dhe te pranojnë çdo ftese qe do iu behet sepse do pendohen rende. Për financat do kujdeseni me shume se me pare dhe nuk do keni aspak vështirësi.
Demi
Dielli do e ngrohe mjaft jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite. Do jeni te dy me humor te mire dhe gati për te provuar emocione te reja. Mund te bëni edhe çmenduri te vogla. Beqaret ka rrezik te bien ne krahët e një personi i cili nuk iu përshtatet aspak. Vështirësitë financiare do vazhdojnë te jene prezentë. Po shpenzuat edhe ne këto momente keni për te mbetur pa para.
Binjaket
Jeta ne çift do jete e kënaqshme sot. Do merreni vesh mire me atë qe keni ne krah dhe ne çdo çast do hapni rruge qe te behet me e mira për te dy. Beqaret nuk do e kenë mendjen fare tek krijimi i një lidhjeje sepse do kenë te tjera gjera me çfarë te merren. Gjendja financiare do filloje te përmirësohet edhe me shume nga sa ju mendonit.
Gaforrja
Do ketë disa probleme shume te vogla sot ne jetën tuaj ne çift, por me maturi dhe përkujdes do arrini t’i zgjidhni sa me shpejt. Beqaret ka mundësi te gjejnë personin e duhur kur te shkojnë ne kinema apo ne një party te organizuar nga miqtë. Financat do jene te qëndrueshme për pjesën me te madhe. Do kryeni shpenzimet qe dëshironi.
Luani
Do i zgjidhni me ne fund te gjithë problemet qe keni pasur ne çift dhe do e shihni me një sy tjetër te ardhmen. Partneri do mundohet t’iu mahnite ne çdo çast. Beqaret do realizojnë një takim mbresëlënës qe ne orët a para te mëngjesit dhe do emocionohen pa fund. Financat do jene ne një gjendje akoma me te mire se me pare dhe do keni mundësi te hiqni para mënjanë.
Virgjeresha
Me ne fund do i zgjidhni problemet qe keni pasur ne çift dhe do ndiheni me te qete. Ai qe keni ne krah do iu përgatisë edhe një surprize befasuese. Beqaret me shume gjasa do e gjejnë shpirtin e tyre binjak. Dëshira juaj e madhe për te krijuar një familje do plotësohet. Ne planin financiar situata nuk do jete problematike. Duke ulur shpenzimet çdo gjë do vendoset ne ekuilibër.
Peshorja
Jeta juaj ne çift do jete shume e qete gjate kësaj dite. Tensioni me ne fund do mbaroje dhe do mendoni më me pozitivizëm për te ardhmen. Beqaret nuk do kenë mundësi as sot te gjejnë personin qe kane ëndërruar. Prisni edhe pak kohe. Ne planin financiar duhet te tregoheni sa me te kthjellet dhe mos shpenzoni pa u menduar. Nuk është ende momenti i duhur.
Akrepi
Dashuria do shkoje me se miri gjate kësaj dite. Marrëdhënia juaj me partnerin do filloje te përmirësohet pas një periudhe te vështirë. Beqaret do kenë mundësi te shumta për t’u njohur me persona te rinj, por nuk do dëshirojnë aspak te fillojnë lidhje sot. Situata financiare do jete pështjelluese dhe mjaft e vështirë. Tregohuni te matur me shpenzimet qe do kryeni.
Shigjetari
Sot ata qe janë ne një lidhje do përkëdhelen mjaft nga Venusi. Do e keni gjithçka me te qarte për te ardhmen dhe ne mbrëmje do kaloni momente te zjarrta. Nëse zemra juaj është ende e vetmuar, një koleg pune do iu propozoje dhe do iu shprehe dashurinë e tij. Mendohuni mire para se te jepni një përgjigje. financat do jene paska delikate për shkak te shpenzimeve tuaja te mëdha.
Bricjapi
Si ju ashtu edhe partneri, do keni te njëjtin mendim për gjithçka sot dhe do bashkëpunoni për gjithçka me njeri tjetrin. Disa mund te mendojnë edhe për një bashkëjetesë se shpejti. Beqaret qe akne kohe qe presin një takim interesant, sot do e kenë këtë mundësi. Shfrytëzojeni! Ne planin financiar do tregoheni te kujdesshëm me menaxhimin e buxhetit.
Ujori
Për ata qe janë ne një lidhje do ketë shume te papritura sot. Asgjë nuk do eci si e kishit menduar, kështu qe bëni kujdes. Beqaret nuk duhet te kërkojnë gjilpërën ne kashte sepse do lodhen dhe nuk do ia dalin. Gjendja e financave do jete e stabilizuar për ata qe janë treguar te organizuar dhe te matur me shpenzimet dhe alarmuese për te pamaturit.
Peshqit
Do ndiheni mjaft mire sot pranë atij qe dashuroni dhe do kërkoni te mos shkëputeni për asnjë çast prej tij. Ne mbrëmje mund te merrni një surprize te madhe. Beqaret do fillojnë histori dashurie sekrete, por mjaft emocionuese. Ne planin financiar Marsi do iu nxite te tregoheni te kursyer dhe te mbani një gjendje te qëndrueshme.
Leave a Reply