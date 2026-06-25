Dashi
Nëse keni pasur zënka me partnerin tuaj, hidheni vete hapin e pare drejt pajtimit. Ne këtë mënyrë marrëdhënia juaj do jete edhe me e ngrohte. Beqaret do përzgjedhin shume dhe serish do ngelen vetëm. Pranoni te paktën te njiheni me ta. Financa do jene mjaft te stabilizuara dhe do kryeni shpenzimet e nevojshme. Me ne fund!
Demi
Marrëdhënia ne çift do thellohet edhe me tepër gjate kësaj dite dhe do ndiheni akoma me mire ne krahët e atij qe dashuroni. Beqaret ka gjasa te kenë dashuri me shikim te pare te cilat do i bëjnë te ndihen si ne ëndërr. Veshtoni me kujdes ne çdo vend kur te ndodheni. Financat nuk do kenë probleme, kështu qe mund te qëndroni te qete ne këtë fushe.
Binjaket
Do jeni shume te ndjeshëm ndaj fjalëve qe do iu thotë partneri sot dhe kjo do iu mërzitë pa mase. Mundohuni ta kuptoni edhe gjendjen e tij sepse jo gjithmonë njerëzit janë me humor te mire. Beqaret do kenë një ndote pozitive dhe ne mbrëmje priten disa takime. Gjithçka do jete ne dorën e tyre. Te ardhurat nuk do kenë ndryshime te mëdha nga disa dite me pare.
Gaforrja
Do e keni te vështirë t’ia shprehni ndjenjat partnerit ashtu si i keni ne shpirt. E mira do ishte te flisnit me ndonjë psikolog i cili do iu ndihmonte mjaft për ta kaluar këtë gjendje. Beqaret duhet te tregohen me te hapur. Mundësitë për aventura do jene te shumta, prandaj përfitoni nëse ato iu tërheqin. Financat nuk do kenë probleme. Mund te rini te qete ne këtë sektor.
Luani
Marrëdhënia ne çift do jete shume e mire gjate kësaj dite dhe ju do ndiheni për mrekulli ne krahët e atij qe dashuroni. Ai mund t’iu plotësojë edhe disa nga dëshirat me te zjarrta. Beqaret do takojnë një person i cili do i mahnite. Duke e pasur mendjen tek ai do harrojnë edhe te hane e te pine. Financat do kenë disa përmirësime te vogla.
Virgjeresha
Do bëni çmos qe ta largoni rutinën nga jeta juaj ne çift gjate kësaj dite dhe do ja dilni bane me sukses. Emocionet do jene me te shumta dhe me te veçanta se kurrë. Beqaret do marrin disa propozime, por nuk do e kenë te lehte te vendosin se cilin do zgjedhin. Ne planin financiar do jeni te privilegjuar dhe situata do përmirësohet ndjeshëm.
Peshorja
Ata qe janë ne çift do kenë probleme serioze sot. Te sy do jeni kokëfortë dhe do doni te dale juaja. Nëse vazhdoni me këtë sjellje nuk keni për te shkuar askund. Beqaret do jene te shoqërueshëm dhe te qeshur me gjithë personat qe do takojnë. Kjo do beje qe edhe propozimet te jene te shumta dhe serioze. Ne planin financiar shpenzoni aq sa ua mban xhepi.
Akrepi
Jeta private dhe çështjet e zemrës do kenë prioritet gjate kësaj dite. Beqaret do kenë takime pasiononte dhe nuk do ngurrojnë te krijojnë lidhje. Merkuri do i beje ata qe janë ne çift me kërkues dhe te pakënaqur. E keni menduar ndonjëherë sa jepni ju për partnerin? Nëse mundoheni te arrini rezultate ne pune do keni edhe përmirësim te financave, përndryshe situata do jete delikate.
Shigjetari
Te gjithë planetët do bëhen një për t’ua bere edhe me te bukur ditën sot. Pas një periudhe te ftohte dhe kur keni qëndruar larg njeri-tjetrit, situata duket se do përmirësohet. Beqaret duhet te qëndrojnë vetëm edhe sot qe te mendojnë çfarë duan te bëjnë ne te ardhmen. Financat do jene te mira, por një dhurate e dikujt do ua beje ditën edhe me te bukur e me te kënaqshme.
Bricjapi
Te gjithë planetët do jene te favorshëm gjate kësaj dite për jetën tuaj ne çift, por Plutoni do jete ai qe do sjelle me shume te mira. Nëse jetoni bashke dita do jete me sensuale dhe e lumtur. Beqaret do ndihen te pashprese, pa e ditur se një surprize e madhe i pret ne mbrëmje. Ne sektorin e financave gjerat do shkojnë mire. Ju duhet vetëm te ulni pak shpenzimet dhe nuk do keni probleme.
Ujori
Ata qe janë ne çift do përballen me zhgënjime dhe do ndihen keq. Beqaret nuk do kenë shume gjasa te fillojnë një lidhje serioze, por duhet te përfitojnë nga mundësitë qe do iu jepen për t’u njohur me persona te rinj. Me kalimin e kohës gjithçka mund te ndodhe. Financat do kenë përmirësime te ndjeshme fale maturisë qe ju keni treguar me shpenzimet.
Peshqit
Te gjithë planetët do bëhen një për t’ua bere edhe me te bukur ditën sot. Pas një periudhe te ftohte dhe kur keni qëndruar larg njeri-tjetrit, situata duket se do përmirësohet. Beqaret duhet te qëndrojnë vetëm edhe sot qe te mendojnë çfarë duan te bëjnë ne te ardhmen. Financat do jene te mira, por një dhurate e dikujt do ua beje ditën edhe me te bukur e me te kënaqshme.
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