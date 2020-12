Dashi

Do i kushtoni me shume rëndësi se kurrë me pare sot jetës suaj ne çift dhe gjerat do ecin mjaft mire mes jush. Atmosfera do jete e ngrohte dhe do shkëmbeni çdo ide apo mendim me atë qe keni ne krah. Beqaret duhet ta kërkojnë ne çdo vend princin e tyre te kaltër ne mënyrë qe ta gjejnë atë. Gjendja e financave do jete delikate, për shkak te shpenzimeve te konsiderueshme qe do kryeni.

Demi

Marrëdhënia me partnerin do lere shume për te dëshiruar gjate gjithë kësaj dite. Do qëndroni me shume me miqtë dhe do e lini pas dore partnerin. Beqaret do jene me shume fat. Jo vetëm qe do realizojnë takime, por do mund te fillojnë edhe një lidhje afatgjate e te qëndrueshme. Ne planin financiar vështirësitë do jene te njëpasnjëshme. Kërkoni sa me pare ndihme.

Binjaket

Asnjë planet nuk do ketë ndikim te drejtpërdrejtë tek jeta juaj ne çift gjate kësaj dite kështu qe çdo gjë do jete ne dorën tuaj. Mundohuni te mbani një ambient sa me te ngrohte duke folur me qetësi për gjithçka. Beqaret do jene dyshues për çdokënd dhe nuk do i pranojnë ftesat qe do iu bëhen. Ne planin financiar mos kryeni shpenzime te konsiderueshme sepse do keni probleme serioze.

Gaforrja

Merkuri do ju beje me idealiste gjate kësaj dite juve qe jeni ne një lidhje dhe partnerin do e ngrini ne qiell. Mund te bëni edhe sakrifica vetëm qe gjerat t’iu ecin mire. Beqaret nga ana tjetër do mbyllen ne vetvete dhe nuk do përfitojnë nga ftesat qe do iu bëhen. Ne planin financiar gjendja nuk do jete e keqe, megjithatë rekomandohet pak me shume kujdes.

Luani

Do i qëndroni gjithë kohës besnike partnerit tuaj sot edhe pse ne disa moment tundimi do jete i madh. Do tregoni edhe njëherë se dashuria qe keni për te është e jashtëzakonshme. Beqaret do jene te gatshëm te pranojnë çdo lloj ftese për njohje. Sot ne fakt ato do jene te shumta. Gjendja e financave do mbetet ne çdo moment e ekuilibruar. Nuk do kryeni shpenzime te ekzagjeruar.

Virgjeresha

Ambienti ne jetën tuaj ne çift do jete i paqëndrueshëm gjate kësaj dite. Here pas here do ndiheni keq dhe nuk do dini çfarë hapash te hidhni. Beqaret nuk do jene aspak te qete për te hedhur hapat qe duan dhe asgjë nuk ka për t’iu shkuar si e kishin ëndërruar. Ne planin financiar mos kryeni shpenzime te pamenduara sepse do ju duhen disa para me vone.

Peshorja

Dite e qete dhe pa probleme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Beni atë qe do ju thotë zemra. Beqaret nga ana tjetër do jene me te privilegjuarit dhe gjerat kane për t’iu ecur ashtu si e kane ëndërruar prej kohesh. Shfrytëzoni çdo mundësi qe do iu jepet. Ne planin financiar do dini sa te shpenzoni dhe sa para te hiqni mënjanë. Asgjë e papritur nuk do ju ndodhe.

Akrepi

Marrëdhënia me partnerin do përforcohet tej mase gjate kësaj dite dhe do keni mundësi te flisni hapur për çdo gjë. Zemra do ndihet për mrekulli. Beqaret do jene te vendosur ta joshin dike dhe nuk do ndalen derisa t’ia arrijnë qëllimit. Ne planin financiar do ju duket gjithçka fushe me lule dhe mund te bëni gabime te pafalshme. Tregohuni sa me te kujdesshëm.

Shigjetari

Yjet do ua ndërlikojnë jetën gjate gjithë kësaj dite. Nuk do ndiheni aspak mire dhe mosmarrëveshjet do jene te njëpasnjëshme. Beqaret do bëjnë edhe çmenduri vetëm për te larguar vetminë, por ata nuk do e kuptojnë dot qe ato gabime mund t’ua shkatërrojnë jetën. Ne planin financiar do ketë disa vështirësi te vogla, por asgjë për t’u alarmuar.

Bricjapi

Planetët do ju mbështesin ne çdo moment gjate kësaj dite dhe gjerat kane për t’iu ecur për mrekulli juve qe jeni ne një lidhje. Emocionet do jene te paimagjinueshme. Beqaret do tërhiqen nga persona jo te qëndrueshëm me te cilët ka rrezik te mos fillojnë dot lidhje serioze. Kujdes! Gjendja e financave me shume gjase do ketë përmirësime te konsiderueshme.

Ujori

Çështjet e zemrës kane për t’iu ecur me se miri gjate kësaj dite. Do merreni vesh për gjithçka me personin qe keni ne krah dhe do i çoni gjerat para. Beqaret do e pranojnë me ne fund propozimin qe ju ka bere dikush dhe do fillojnë një lidhje. Gjendja e buxhetit do jete goxha e qëndrueshme. Do mund te kryeni edhe disa investime te rëndësishme.

Peshqit

Nuk do kënaqeni aq sa duhet sot me ambientin qe do krijoje partneri dhe gjerat kane për t’iu ecur keq. Mire do jete qe te qëndroni për disa kohe larg njeri­tjetrit e te reflektoni. Beqaret do kenë një dite te zakonshme dhe pa asgjë te veçante. Financat do mbeten gjithë kohës te stabilizuara. Mund t’i kryeni pa frike te gjitha shpenzimet e menduara prej kohesh.