Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Në dashuri duhet kujdes si dhe këshillohet që të shmangen debatet e kota. Nervozizmi do të jetë i pranishëm gjatë kësaj dite dhe në familje mund të ketë përplasje. Në punë, duhet të keni më shumë besim në vete, në mënyrë që ti përfundoni me më shumë energji projektet e nisura.

Demi

Kjo e premte është mjaft pozitive sa i takon dashurisë, ku Hëna do të jetë në anën tuaj. Bëni mirë që ti besoni instinktit. Në punë dhe në studime, duhet ti referoheni situatave, para se të merrni vendime.

Binjakët

E premtja nuk është një ndër ditët më të mira në dashuri. Ndaj para se të bëni diçka, do të ishte mirë që të dëgjoni mendimin e të tjerëve. Kjo është një periudhë e mirë për punën, por gjatë kësaj dite do të hasni në vështirësi.

Gaforrja

Në dashuri mundohuni që ta shfrytëzoni këtë periudhë pozitive, pasi situata mund të tensionohet në ditët në vijim. Sfera profesionale paraqitet mjaft mirë, ku do të shfaqni shumë energji.

Luani

Me ndikimin e Diellit në anën tuaj, dashuria do të jetë më e thjeshtë. Do të nervozoheni lehtësisht, ndaj bëni kujdes ndaj debateve në familje. Bëni mirë që të përqendroheni në projektet që keni në mendje, edhe pse mund të ketë probleme që kërkojnë zgjidhje.

Virgjëresha

Në dashuri gjërat do të ecin më mirë, ku me kalimin e ditëve, Venusin nuk do e keni më kundër. Në punë, duhet të mendoni mirë lidhur me atë që doni të bëni.

Peshorja

Jeni të shqetësuar dhe të tensionuar, por duhet të mbani parasysh se është normale që të hasni në vështirësi dhe se mund ti kaloni, shkruan noa.al. Nuk duhet të lini që t’iu ikin nga duart mundësitë profesionale interesante.

Akrepi

Në raportin në çift ka disa vështirësi të cilat duhen kaluar, ku do të ketë keqkuptime dhe debate. Por nga ana tjetër keni shumë dëshirë që ti bëni gjërat të funksionojnë. Në punë, keni dëshirë për të ndryshuar.

Shigjetari

Mundohuni që të mos çoni përpara, lidhje që nuk ja vlejnë. Kjo pasi mund të përballeni me probleme dhe acarime. Në punë, mund të hasni në probleme të vogla.

Bricjapi

Zgjidhja e problemeve të mbetura pezull në dashuri, do të jetë më e thjeshtë gjatë kësaj dite. Në punë, jeni në pritje të diçkaje që ju intereson.

Ujori

Mund të përqendroheni në njohjen e njerëzve të rinj dhe në bërjen e miqësive të reja si dhe të vendosni se çfarë duhet të bëni në muajt e ardhshëm. Në punë, situata paraqitet disi më e përmirësuar, por kujdes duhet treguar me financat, pasi keni pasur shumë shpenzime.

Peshqit

Me ndikimin e kundërt të Hënës jeta sentimentale do të komplikohet. Bëni mirë që të mos i ndani ndjenjat mes dy personave. Në punë, zhvillimet e reja do të sjellin mundësi të mira, ndaj shmangni monotoninë.