Dashi

Do të përfitoni nga aventurat e reja profesionale të cilat ju bëjnë protagonist të një projekti shumë interesant. Në dashuri së fundmi keni vështirësi në të kuptuar me partnerin/en. Ndoshta për shkak të keqkuptimeve dhe debateve që keni pasur gjatë javëve të fundit.

Demi

Duhet të përpiqeni të gjeni zgjidhje për disa keqkuptime që janë krijuar në vendin e punës. Mos jini negativ, pasi intuita juaj do ju lejojë që të riorganizoni idetë dhe të kaloni me sukses çdo pengesë që do ju dalë përpara.

Binjakët

Më në fund do ju rikthehet buzëqeshja. Ky është një moment i rëndësishëm për të ndërmarrë nisma të reja. Jini të gatshëm të përballeni me ndryshime të vogla apo transferime.

Gaforrja

Merrni pak kohë për t’u kujdesur për shëndetin tuaj fizik dhe mendor, sidomos nëse gjatë javëve të fundit jeni lodhur shumë. Në vendin e punës pritet një bashkëpunim i ri, shumë i frytshëm.

Luani

Kjo ditë fundjave parashikohet mjaft pozitive dhe e gjallë. Në dashuri do të rigjeni harmoninë që kishit humbur për shkak të ngarkesës së madhe që keni patur në punë.

Virgjëresha

Jini më specifik në vendin tuaj të punës, pasi në këtë moment do të ndjeni domosdoshmërinë për të riparë të gjitha prioritetet tuaja dhe të merrni përgjigje më të sakta. Sa i takon punës, jini më të kujdesshëm në menaxhimin e virtyteve tuaja.

Peshorja

Filloni të organizoni një nismë të bukur, të cilën e keni në plan ta nisni gjatë verës. Do të jeni shumë të frymëzuar dhe krijimtaria juaj do ju lejojë që të ndërmerrni projekte shumë interesante.

Akrepi

Do të jeni disi të trysnuar dhe kjo për shkak se nuk po merrni vëmendjen e duhur nga ana e partnerit/es tuaj. Mundohuni që të mos e sforconi lidhjen dhe të mos e provokoni njeriun tuaj të zemrës. Në të kundërt rrezikoni që të komprometoni stabilitetin tuaj në çift.

Shigjetari

Kjo ditë do të jetë shumë intensive dhe e mbushur me angazhime, sidomos sa i takon punës. Përpara se të merrni një vendim në dashuri, pyesni nëse jeni vërtet gati të hiqni dorë nga një person.

Bricjapi

Probleme të vogla fizike mund t’iu bëjnë më të ngadaltë, por mos u dorëzoni, pasi një pushim do ju rikthejë sërish në formë për të përmbyllur angazhimet tuaja. Fundjava pritet të jetë e mbushur me emocione.

Ujori

Do të arrini që të zbuloni shkaqet e debateve të fundit në vendin e punës. Ky është një moment shumë i mirë lidhur me shumë çështje që i keni lënë pas dore. Këshillohet që të mos tregoheni shumë agresiv.

Peshqit

Do të jeni disi të dekurajuar gjatë kësaj periudhe dhe kjo gjë mund të ndikojë në mënyrën tuaj të komunikimit. Mundohuni të mos bëheni shumë protagonistë sidomos në vendin e punës, ku edhe shpërqendrimi më i vogël mund të sjellë probleme shumë të mëdha.