Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Hëna do të sjellë ndikim negativ në shenjën tuaj duke ju sjellë ndonjë problem në dashuri ose në sferën personale, por energjia juaj pozitive do ju ndihmojë që ti zgjidhni. Në punë, mos i nënvlerësoni disa takime, pasi mund të jenë të dobishme për të ardhmen.

Demi

Mund të ndiheni disi të tensionuar, veç mundohuni që të mos përfshiheni në debate, pasi nuk ka asnjë arsye për ta bërë diçka të tillë. Duhet të pushoni në shumë. Sa i takon punës, mund të takoni dikë i cili do ju japë udhëzimet e duhura për të ardhmen profesionale.

Binjakët

Mëngjesi do të nisë nën ritmin e duhur, por gjatë pasdites do të ketë përmirësim. Mundohuni që të mos përfshiheni në polemika, sidomos në mëngjes. Keni nevojë për stimuj të rinj. Kujdes duhet të tregoni me shpenzimet.

Gaforrja

Duhet të mundoheni që të shmangni debatet dhe polemikat. Kjo fundjavë do të jetë e mbushur me nervozizëm, për shkak të ndikimit të kundërt të hënës. Mundohuni që të mbani nën kontroll situatat si në jetën private edhe sa i takon punës.

Luani

Parashikohet një fundjavë e mirë sa i takon dashurisë. Mos kini frikë të ndryshoni, nëse situata në të cilën ndodheni, nuk ju bën që të ndiheni mirë. Në punë do të synoni sa më lartë, sidomos nëse keni ide krijuese. Bëni kujdes me shpenzimet.

Virgjëresha

Në dashuri, mund të ketë probleme që kërkojnë zgjidhje. Ndonjë komplikim do të shfaqet i mbartur nga muajt e kaluar. Në punë, kjo është një periudhë e mbushur me zgjedhje të mëdha. Mundësitë e mira nuk do të mungojnë.

Peshorja

Mundohuni që të keni më shumë besim në vete. Në dashuri, duhet të mundoheni që të rikuperoni një raport apo të sqaroni një keqkuptim, në mënyrë që të gjeni intensitetin me partnerin/en. Puna do të vijojë me luhatje.

Akrepi

Në dashuri çiftet e qëndrueshme mund të rrinë të qetë, ndërsa kujdes duhet të tregojnë ata që janë lidhur së fundmi. Në punë, do të ketë projekte të cilat duhen riparë me më shumë kujdes.

Shigjetari

Mundohuni që të shmangni debatet në dashuri, sidomos në mëngjes. Gjatë pasdites situata do të përmirësohet, pasi do të ndiheni më energjik dhe më pak nervoz. Sa i takon punës, mundohuni që të mos guxoni më shumë nga sa mundeni.

Bricjapi

Sfera sentimentale paraqitet mjaft e favorshme gjatë kësaj të premte. Ata që janë vetëm do të kenë mundësi që të bëjnë takime të reja, shkruan noa.al. Sa i takon punës, yjet ju mbështesin, por këshillohet që të bëhet më e mira.

Ujori

Pranoni ftesat, dilni dhe njihni njerëz të rinj, pasi mund të ndodhin gjëra të bukura. Kujdes duhet të tregoni me financat. Në punë duhet më shumë përqendrim, pasi e keni mendjen tjetërkund.

Peshqit

Mëngjesi do të nisë nën ritmin e duhur, por gjatë pasdites situata do të përmirësohet. Mundohuni që të mos ndikoheni nga të tjerët, por mendoni me kokën tuaj. Sa i takon punës, do të keni mundësi të mira gjatë kësaj periudhe.