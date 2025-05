Dashi

Dashuria: Dëshira për të manifestuar atë që ndjeni nuk ju braktis, megjithatë ju duhet të kërkoni momentin e duhur për ta bërë atë. Partneri pa dyshim do të vlerësojë nismat tuaja. Zemrat e vetmuara do të kenë forcën për të vepruar për të ndryshuar gjërat që nuk u pëlqejnë, ata vetëm duhet ta duan atë.

Puna: Duhet të veprosh diplomatikisht në disa çështje të ndjeshme të punës, të përpiqesh të jesh i matur dhe jo modest.

Demi

Dashuria: Një kohë e mirë në dashuri, çiftet e vjetra do të jetojnë gjatë një periudhe konsolidimi të fortë dhe do të fshijnë çdo dyshim të vogël. Martesa planifikohen në horizont! Beqarët mund të bëjnë takime të reja, disa prej të cilave mund të jenë vendimtare për rënien në dashuri.

Puna: Periudha e ardhshme me fat, mund të jetë rasti i duhur për të bërë plane dhe për të filluar biznese të reja dhe për të fituar të ardhura të mira.

Binjakët

Dashuria: Yjet njoftojnë një periudhë të karakterizuar nga një ndjenjë e fortë e mirëqenies dhe harmonisë. Edhe marrëdhëniet që dukeshin të humbura do të rilindin. Për beqarët, megjithatë, duket se kjo nuk është koha ideale për të bërë pushtime të reja.

Puna: Disa rrethana të vogla të paparashikuara lidhur me punën mund të kompromentojnë një marrëveshje që dukej se kishte përfunduar.

Gaforrja

Dashuri: Sot është ndoshta më mirë ti lini gjërat të rrjedhin vetë. Mund të ngatërroheni dhe të veproni në mënyrë impulsive në çështje të ndjeshme si ato të zemrës, merrni kohë për të reflektuar. Disa beqarë do të duhet të merren me situata për të cilat ata nuk janë përgjegjës.

Puna: Planetët sot këshillojnë që të mos ekspozoheni shumë në vendin e punës, mund të paguani pasojat.

Luani

Dashuria: Dita mjaft e dobishme për ata që janë lindur nën shenjën e Luanit, por në anën sentimentale gjërat nuk mund të shkojnë pikërisht sipas dëshirës. Hëna këshillon beqarët të ndalojnë së menduari për historitë që kanë mabruar dhe të vazhdojnë përpara.

Puna: Ju po arrini suksese të rëndësishme në fushën profesionale, mbi të gjitha, në favor të Hënës që ju përkrah.

Virgjëresha

Dashuria: Një pagesë e veçantë erotike mund të karakterizojë ditën e shumë Virgjëreshave, të cilët do t’i kushtojnë sa më shumë kohë të jetë e mundur të dashurit të tyre. Për beqarët planetët lejojnë takime të reja dhe histori të mundshme dashurie, është një kohë e mirë për të gjetur një shpirt binjak.

Puna: Zbuloni të gjithë talentin që jeni në gjendje të ndryshoni rrjedhën e punës tuaj të ardhshme. Ju do të jeni të vendosur dhe do të keni sukses.

Peshorja

Dashuria: Ju e ndjeni nevojën për të shpëtuar dhe pakënaqësia që ndjeni mund të kalojë në lidhje emocionale. Mos i hiqni pakënaqësitë tuasja në kurriz të partnerit. Beqarët do të jenë në gjendje të shfrytëzojnë sa më shumë kohën e tyre të lirë dhe t’ia kushtojnë veten hobeve të preferuara.

Puna: Megjithëse ka një dëshirë të madhe për ndryshim, sot nuk është dita e duhur për të synuar qëllime të reja profesionale.

Akrepi

Dashuria: Mund të mos jetë një kohë e mirë për t’u marrë me çështjet e jashtëzakonshme sentimentale. Lodhja dhe mungesa e dëshirës për të komunikuar mund të komplikojë situatat. Beqarët janë të gatshëm për të filluar nga e para pas një periudhe krize.

Puna: Mos lejoni që të jeni të stresuar dhe të përqendroheni në aftësitë tuaja, një vetëbesim i vogël është ajo që ju duhet.

Shigjetari

Dashuria: Do të jetë një ditë shumë e zënë, komunikimet me njerëzit e tjerë janë të qeta dhe madje dialogu me të dashurin tuaj vazhdon pa probleme. Për beqarët është një kohë e mirë për dashurinë dhe gjithçka do të jetë e mrekullueshme.

Puna: Një ngarkesë e veçantë e energjisë e bën këtë një kohë të mirë për të vendosur qëllime të shkëlqyera.

Bricjapi

Dashuria: Shumë nga ju sot do të preferojnë të kalojnë momente në vetmi, në vend që t’i lënë ndjenjat e tyre të ndriçojnë. Mërkuri ju jep energji dhe vitalitet beqarëve të cilët do jenë të gatshëm për njohje të reja.

Puna: Edhe pse mund të ketë disa ndryshime pozitive në horizont, vendosmëria juaj duket se është zhdukur sot.

Ujori

Dashuri: Sot ju do t’i jepni përparësi jetës private, shtëpisë dhe familjes, ata do të jenë në qendër të mendimeve tuaja. Merrni mundësinë për të sqaruar ndonjë çështje të pazgjidhur me partnerin. Një ditë e dedikuar për ndjenjat edhe për beqarët, Venusi ju lejon të merrni hapa të rëndësishëm.

Puna: Në nivel profesional mund të ketë disa tensione për shkak të kundërshtimit të Mërkurit, por asgjë e rëndësishme.

Peshqit

Dashuria: Lajm i mirë për frontin sentimental, ju do ta hiqni racionalitetin dhe le të flasë zemra. Lëreni veten e lirë të veprojnë ndjenjat tuaja. Për Beqarët, mund të ketë disa tipare të reja që vijnë, si një njohuri e papritur dhe e mirëpritur.

Puna: Mos u mbytni nga pasiguritë, qielli i sotëm është i favorshëm dhe në punë mund të merrni edhe lavdërime.