Dashi

Do kerkoni me ngulm gjate kesaj dite me shume liri ne jeten ne cift, por do e kuptoni se ne fakt nuk eshte ajo qe iu leverdis me shume. Nga pasditja do beni me shum leshime per te ruajtur nje klime harmonike. Nese jeni beqare do beni nje takim i cili do ua ndryshoje goxha jeten. Jeni me shume sesa duhet bujare me te tjeret dhe i ndihmoni financiarisht. Kujdes sot sepse situate do jete problematike.

Demi

Merkuri do e animoje jeten tuaj ne cift. Per pjesen me te madhe, dita do jete pozitive, sensuale dhe e ngrohte. Partneri do iu coje ne qiell te shtate. Perfitoni sa te mundni! Beqaret do ndeshen me nje person te turpshem keshtu qe bejeni ju hapin e pare nese iu pelqen. Nje trashegimi e papritur do iu bjere si dhurate nga qielli. Mos u hallakatni, pranojeni ate dhe planifikoni transaksionet qe kishit per te bere.

Binjakët

Planetet mund te nderlikojne jeten tuaj ne cift gjate kesa dite, te krijojne tension, xhelozi dhe do jeni me te ndjeshem. Do kerkoni shume nga tjetri pa menduar sesa jepni vete. Beqaret ne fillim te dites do jene te merzitur, po me pas do mund te buzeqeshin fale nje takimi interesant. Situata financiare do jete e renduar. Shmangni cdo transaksion dhe shpenzim te tepruar qe te mund te mos arrini fundin.

Gaforrja

Duhet te keni durim dhe shume deshire per te rregulluar te gjitha problemet qe keni pasur ne jeten ne cift. Nese ndjenjat jane ende te fora do i keni me te thjeshta gjerat. Jeta sentimentale e beqareve do jete mjaft e favorizuar. Mund te krijoni nje lidhje afatgjate dhe qe do iu sjelle mjaft kenaqesi. Edhe pse do keni shume deshire per shpenzime ju do i beni balle dhe do kurseni paksa.

Luani

Qielli do jete gati sot per t’iu ofruar diten qe keni enderruar. Marredhenia me partnerin do jete e mbushur me gezim dhe do ecni gjithe kohes ne te njejtin drejtim. Beqaret do kene nje surprize mjaft te kendshme e cila do ua shtoje deshiren per te jetuar. Shfrytezojeni sa me shume kete te shtune! Nuk do keni probleme te medha financiare, por kujdes! Nese tregoheni te pamatur buxheti do marre tatepjeten.

Virgjëresha

Qielli do jete gati sot per t’iu ofruar diten qe keni enderruar. Marredhenia me partnerin do jete e mbushur me gezim dhe do ecni gjithe kohes ne te njejtin drejtim. Beqaret do kene nje surprize mjaft te kendshme e cila do ua shtoje deshiren per te jetuar. Shfrytezojeni sa me shume kete te shtune! Nuk do keni probleme te medha financiare, por kujdes! Nese tregoheni te pamatur buxheti do marre tatepjeten.

Peshorja

Nese jeni ne cift, lidhja juaj do jete me e forte se kurre. Do tregoheni shume me te duruar dhe me te kuptueshem me ate qe keni ne krah. Do i lini atij edhe me teper liri shprehjeje. Beqaret do ndihen te harruar nga yjet dhe nga dashuria. Do ndiheni paksa te merzitur gjate kesaj dite. Transaksionet financiare do jene te favorizuara. Mund te beni edhe blerjet qe keni planifikuar prej kohesh.

Akrepi

Venusi do iu ndihmoje sot te shnderroni lidhjet e momentit ne dashuri afatgjata. Nese keni takuar dike kohet e fundit mos hezitoni te shprehni ate qe ndjeni. Edhe atyre qe kane pasur probleme apo zenka te medha ne cift do iu rikthehet pasioni. Pra ne planin sentimental te gjithe do dalin te fituar sot. Mundesite per te kryer transaksione financiare do jene te medha sepse edhe buxheti do jete i qendrueshem.

Shigjetari

Gjate kesaj dite te bekuar nga yjet gjithcka do shkoje me se miri. Do merrni iniciativa, do komunikoni me ngrohet dhe do e shfrytezoni deri ne maksimum cdo moment qe do jeni prane partnerit. Beqaret jo vetem qe do kene dashuri me shikim te pare dhe pasion, por pasioni do jete afatgjate. Ekuilibri buxhetor do te tronditet pak, keshtu qe duhet te jeni shume te kujdesshem.

Bricjapi

Do dashuroni si te cmendur sot dhe do beni cmos t’i plotesoni gjithe endrrat tuaja. Klima ne jeten sentimentale do jete romaneske dhe e mbushur me pasion. Shijojeni ne maksimum! Beqaret do e kene me te lehte te takohen me dike sot, por me te privilegjuarit do jene adoleshentet. Ne planin financiar do merrni iniciativa te cilat do e permiresojne mjaft buxhetin tuaj.

Ujori

Flisni me partnerin tuaj sot dhe te dy se bashku vendosni per ato keni me shume nevoje. Mos u tundoni nga aventurat e reja sepse gjithcka qe keni ndertuar deri me sot mund te rrezohet menjehere. Beqaret nuk do kene fat te gjejne personin e duhur. Beni pak me shume durim! Nese duhet te beni nje blerje te rendesishme, nuk duhet te beni shpenzime te tjera sepse do kishit probleme.

Peshqit

Klima yjore do nxite konflikte ne cift dhe goxha skena xhelozie. Mundohuni me cdo kusht te qetesoheni dhe te flisni me partnerin. Uleni edhe ju pak hunden! Beqareve do iu rendoje shume vetmia dhe do kerkojne te krijojne familje. Prisni edhe disa dite sepse kjo enderr do iu behet realitet. Planett do ndikojne pozitivisht tek financat dhe nuk do keni asgje per cfare te merakoseni.