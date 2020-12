Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Ju jeni në një fazë pasigurie, duhet të filloni një rrugë të re, por jeni të hutuar sepse nuk ka shumë garanci. Yjet këshillojnë të presin vitin e ri për të kryer projekte të rëndësishme.

Demi

Hëna do t’ju japë një dorë të shkëlqyeshme, dhe nëse dikush po planifikon të ndryshojë qytet ose të zhvendoset në shtëpi tjetër, kjo është koha e duhur. Në fushën sentimentale, pritet një ditë e qetë.

Binjakët

Ditë interesante po vijnë për ju që doni të rizbuloni më në fund gëzimin e të jetuarit. Ju jeni kuriozë dhe doni të përfshiheni. Ju tërheq gjithashtu gjithçka që gjithashtu përfshin pak rrezik.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox tregon se është një periudhë që ju keni braktisur fushën sentimentale për t’iu përkushtuar plotësisht punës, puna është e rëndësishme, por marrëdhëniet dhe dashuria janë faktorë të domosdoshëm.

Luani

Horoskopi i Paolo Fox tregon se disa probleme të përkohshme mund të shkaktohen nga Hëna disonante, siç është ndonjë gjendje e keqe sezonale. Në këtë fazë, shumë do të përballen me biseda rreth shtëpisë ose familjes.

Virgjëresha

Kërkoni ndihmën e miqve dhe të afërmve nëse është e nevojshme. Nëse keni shpenzuar shumë në këtë periudhë të fundit do t’ju duhet të shtrëngoni pak rripin.

Peshorja

Horoskopi i Paolo Fox specifikon se është normale në këtë periudhë të ndjeheni mjaft të zemëruar, por kjo ju shtyn të errësoheni dhe i ndërlikoni gjërat shumë, buzëqeshni pak më shumë.

Akrepi

Ju duhet një tronditje kur bëhet fjalë për emocionet, kështu që gjithashtu mund të vendosni të shoqëroheni me njerëz që nuk janë të qetë dhe që i vendosin ndjenjat tuaja në vijë.

Shigjetari

Ndiheni të ngarkuar dhe plot energji pozitive që do t’ju lejojë të arrini qëllime të rëndësishme. Mundohuni të zgjeroni rrethin tuaj të miqve sepse marrëdhëniet që do të lindin në këtë periudhë do të jenë me vlerë, prandaj përpiquni të mos izoloheni.

Bricjapi

Horoskopi i Paolo Fox ju tregon se në këtë fazë keni nevojë për konfirmimin e një dashurie. Venusi do të jetë i favorshëm, por do të ketë gjithashtu një mënyrë për të zgjidhur problemet që lidhen me të kaluarën.

Ujori

Ndoshta do të merrni lajme që do t’ju kënaqin dhe do t’ju japin nxitje për t’u përballur me problemet. Mundohuni të rikuperoni energjinë dhe të lodheni shumë.

Peshqit

Në këtë periudhë është e rëndësishme të rikuperoni qetësinë. Në Krishtlindje mund të jeni me njerëzit që doni më shumë. Në dashuri, nëse ka pasur ndonjë problem, do të jetë e mundur të shëroheni.