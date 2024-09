Dashi

Fundjavë e rëndësishme: Mbani në mend që Venusi dhe Marsi janë të favorshëm, ndaj duhet të shfrytëzoni momentin. Që dashuria është e paqëndrueshme dhe mund të ketë luhatje është gjithashtu e vërtetë, por nëse gjërat bazë janë mirë, mund të shkoni më tej. Nëse muaji mund të konsiderohet si muaji i braktisjes apo një reflektimi për dashurinë, marsi do të jetë ai i afrimit apo ndoshta takimi i madh. Më duhet të kujtoj se ky muaj filloi në një mënyrë të shkujdesur, kështu që edhe ata që ishin të sëmurë për arsye të ndryshme do të jenë në formë dhe do të shohin një shërim gradual.

Demi

Duhet të kuptojmë se çfarë ndodhi në dyzet e tetë orët e fundit, sepse jo të gjithë ishin mirë, jo të gjithë përjetuan një moment të qetë. Por nëse ka pasur një krisje ose një problem, do të jetë e mundur të rikuperohet deri të dielën. Unë rekomandoj të qëndroni të qetë dhe mbi të gjitha të filloni disa projekte pune që do të jenë sfiduese. Kjo është një kohë kur diçka nuk është në rregull; edhe fizikisht dukeni të lodhur. Personat që jetojnë në një lidhje romantike të vlefshme janë ende të detyruar të shohin partnerin/en e tyre pak më pak këto ditë, ndërsa ata që janë në krizë prej disa kohësh duhet të shmangin konfliktet e tepërta mes të sotmes dhe të nesërmes.

Binjakët

Këtë fundjavë shpirti juaj kritik do të rritet papritur. Kur jeni pak i zemëruar ose doni të vini në dukje se diçka nuk po funksionon më për partnerin/en, një mik apo një të afërm, në vend që të ngrini zërin, zakonisht bëheni mjaft të ndjeshëm. Ditë disi të trazuara, por kjo edhe sepse doni të pranoni të vërtetën. Nëse një person nuk ka qenë korrekt me ju, koha e mirëkuptimit ka mbaruar. Ultimatumi juaj është gati të skadojë!

Gaforrja

Fundjavë interesante, po ashtu duke pasur parasysh se nga sot Merkuri është sërish i favorshëm. Ata që janë në një lidhje prej disa kohësh, të martuar apo bashkëjetues, mund të mendojnë për konfirmimin e lidhjes. Ata që janë vetëm duhet të fillojnë të shikojnë përreth. Në një periudhë kaq të mbushur me stimuj sentimentalë, nuk do të jetë e vështirë të bëni takime të reja. Duhet t’i kushtoni vëmendje palëve të treta të mundshme me vigjilencën që marrëdhënia juaj në çift të mos minohet nga një mosbesim i caktuar. Fundjavë e dobishme për t’u argëtuar, e keni të nevojshme pas një fillimi të rëndë të muajit..

Luani

Yje premtuese për punë, veçanërisht të dobishme për ata që kanë biznesin e tyre dhe për të vlerësuar eksperimente në funksion të një pune të dobishme nga qershori e tutje. Dashuria mbetet në një fazë të paqartë, marrëdhëniet e gjata janë në rishikim ndërsa edhe ata që janë shumë të dashuruar nuk mund ta shohin partnerin/en aq sa do të donin, ndaj në këtë periudhë duhet të kemi kujdes që të mos favorizojmë nevojat e punës. mbi ato sentimentale. Sakaq ka një shtysë për t’u dhënë të gjitha aktiviteteve: një përgjegjësi e re është afër. Horoskop i rëndësishëm për ata që kanë kaluar një test apo diçka të ngjashme dhe janë në pritje të lajmeve për të, në muajt në vijim.

Virgjëresha

Një fundjavë e mirë po afron me Hënën në shenjën tuaj të zodiakut. Midis të shtunës dhe të dielës do të ketë plot kënaqësi për të shijuar. Gjithsesi bëni kujdes në aspektin mendor për dy javët e ardhshme. Kjo nuk do të thotë se gjërat do të shkojnë keq, por sipas të gjitha gjasave do t’ju duhet të rregulloni jetën tuaj pas një periudhe të rëndësishme dhe të suksesshme duke pasur parasysh se si filloi muaji që ishte jashtëzakonisht stresues. Është e rëndësishme për ju që të keni një person me të cilin mund të arsyetoni, me të cilin mund të mendoni dhe të planifikoni të ardhmen. Siç e kam shpjeguar disa herë, Saturni i ka dhënë fund disa marrëdhënieve të kota. Nuk ishte një planet i keq për ju, por ju bëri të përballeni me nevojën (që nga pranvera e vitit të kaluar) për të shmangur humbjen e kohës. Gjithnjë e më shumë ndjeni nevojën për të verifikuar stabilitetin e një marrëdhënieje dhe gjithashtu për ta parë atë dhe në përmbajtje.

Peshorja

Jo të gjitha bizneset e krijuara së fundmi kanë marrë hov, por kjo është normale, veçanërisht nëse shikojmë yjet e fillimit të muajit. Duhet mbajtur mend se disa kanë qenë edhe të sëmurë fizikisht, por kjo është një periudhë shërimi. Në planin profesional, ata që kanë hapur së fundmi një biznes apo kanë një punë të re tashmë e dinë që për të parë zhvillime konkrete duhet të presin deri në pjesën e dytë të vitit. Ne mund ta përkufizojmë këtë si një periudhë rindërtimi sidomos për ata që rreth datës 7 të këtij muaji ka pasur probleme të mëdha për t’u përballur. Ndiheni sikur gjithçka po rëndon mbi supet tuaja, por kjo gjë po merr fund. Në dashuri mund të rikuperoni apo edhe të filloni një lidhje të re. Kjo varet nga ju.

Akrepi

Gjatë kësaj periudhe nuk dëshironi të çoni më përpara situata që janë thjesht humbje kohe. Ose ndoshta, më thjesht, dëshironi të merrni pak kohë për t’u çlodhur në funksion të një nisjeje të re, të planifikuar për në mars. Fundjava fillon në një mënyrë pozitive, dhe e gjithë kjo, nën një qiell të favorshëm, që ndihmon zgjedhjet tuaja në funksion të së ardhmes. Sot, megjithatë, ju rekomandoj të mos bëni shumë, mund të përfundoni në mbrëmje vërtet të rraskapitur. Këtë fundjavë do të ishte e këshillueshme të shmangni komplikimet edhe sepse nga pikëpamja fizike nuk jeni tamam në maksimumin tuaj.

Shigjetari

Kjo e premte është një ditë kaq stimuluese, plot me gjëra për të bërë, ndërsa këtë fundjavë disa mund të ndihen nën presion, nga pikëpamja e marrëdhënieve dhe emocioneve; megjithatë, pavarësisht këtyre po lindin perspektiva të mira. Në planin profesional duket se ka edhe shkurtime, ndryshime sidomos në nivel kompanie dhe marrëveshjesh. Ky horoskop sjell një përmirësim të përgjithshëm në gjendjen tuaj fizike, por për sa i përket financave do të ketë diçka për të rishikuar. Prandaj, kini kujdes nëse mes të shtunës dhe të dielës duhet të përballeni me një diskutim në lidhje me pronësinë ose menaxhimin e situatës suaj nga pikëpamja ekonomike me një të afërm, një bashkëpunëtor.

Bricjapi

Kjo fundjavë është më e buzëqeshur, më e qetë dhe në këtë periudhë ju jeni në kërkim të gjërave soft. Ekziston një dëshirë për të shpëtuar nga të njëjtat modele në të cilat mendja juaj shpesh ju burgos, dhe aq më tepër ndjenja juaj e lindur e përgjegjësisë që nuk ju lë rehat. Është e vërtetë që jeni shumë të rreptë me njerëzit, por duhet mbajtur mend se jeni po aq të rreptë dhe me veten tuaj. Rrallë kërkoni rrugë të shkurtra për të arritur një qëllim, mendoni se përvoja dhe përpjekja janë çelësat e vetëm të suksesit. Në këtë pikë, është normale t’i konsideroni njerëzit përreth jush si të rëndësishëm për evolucionin tuaj.

Ujori

Këto ditë ekziston rreziku për të qenë veçanërisht të ndjeshëm dhe të shqetësuar, dhe kjo mund t’ju çojë të përfundoni disa marrëdhënie pa ditur se ku po shkoni dhe çfarë të bëni. Me fjalë të tjera, mund të bërtisni, të ndiheni të paduruar dhe intolerantë pa ndonjë arsye specifike. Për shembull, nëse doni të bëni diçka, por nuk keni guximin ta bëni atë, mund të justifikoheni, duke menduar se këta njerëz që nuk do t’ju lejojnë të ecni përpara kur në të vërtetë nuk është kështu. Me Marsin dhe Venusin në shenjë, dashuria gjithashtu mund të bëhet përsëri transgresive dhe e veçantë. Nëse zemra juaj është e vetmuar, duhet të kënaqeni me një miqësi që me kalimin e kohës do të shndërrohet në diçka më shumë. Sot bëni kujdes të mos rrini zgjuar deri vonë, dita pritet të jetë mjaft e lodhshme.

Peshqit

Duhet të keni kujdes që polemikat në dashuri të mos kthehen. Kjo fundjavë është një fundjavë për të mbajtur gjërat nën kontroll: ju jeni shumë të kujdesshëm, por dikush mund të mos jetë aq i kujdesshëm me ju, sepse gjithmonë kuptoni dhe falni, dhe gjithmonë humbisni duke qenë shumë i mirë dhe i mirëkuptueshëm. Kini kujdes sepse nëse një person nuk është në anën tuaj këtë fundjavë, mund t’ia vini fort në dukje. Ka disa vonesa të vogla: sonte nuk ia vlen të qëndroni deri vonë dhe nëse shihni se ka një situatë të paqartë, në vend që të zemëroheni, lëreni të shkojë.