Dashi
Gjatë kësaj dite do të jeni të karikuar me energji. Në dashuri Hëna do ju ndihmojë, ndërsa tensionet do të bien. Mbani parasysh se tradhtia, nuk është zgjidhja e problemeve në çift. Kujdes duhet treguar edhe me financat, blerjet apo humbjet që mund të pësoni.
Demi
Gjatë kësaj periudhe do të bënit mirë që të shmangnit debatet dhe ti shtynit për të dielën zgjidhjet e problemeve. Mundohuni që të rrini larg njerëzve negativ, pasi mund të kenë ndikim të keq tek ju. Nëse në punë ka diçka që nuk shkon, bëni mirë që të flisni sa më parë.
Binjakët
Ju pret një ditë e tensionuar, ndaj mundohuni që të ruani qetësinë. Ndikimi i kundërt i Hënës mund t’iu krijojë probleme në dashuri, duke shkaktuar debate. Edhe në punë, gjërat nuk do të ecin shumë mirë, ku do të ketë probleme që duhen kaluar.
Gaforrja
Kjo është një fazë rikuperimi. Dashuria do të jetë mjaft e favorizuar, pasi pritet që të ketë edhe njohje të reja. Venusi do të jetë mjaft i favorshëm dhe do të ndihmojë lidhjet e reja që të shkojnë në drejtimin e duhur. Në punë duhet të angazhoheni më shumë.
Luani
Ky është moment përmirësimi, por mundohuni që të ruani qetësinë. Është periudha ideale për sqarim, për të bërë paqe dhe për të hequr dorë nga situatat e pakëndshme. Në punë, vlera juaj do të njihet.
Virgjëresha
Kjo nuk është dita më e mirë dhe mund të gjendeni përballë një sërë problemesh, Në dashuri, mund të ketë debate dhe keqkuptime. Në këtë periudhë jeni në kërkim të përgjigjeve. Në punë, këshillohet që të ruani qetësinë dhe të bëni durim.
Peshorja
Mundohuni që të gjeni pak kohë për relaks, pasi gjatë kësaj dite do të jeni tejet të lodhur. Në dashuri, do të keni dëshirë për të bërë qartësi dhe për të zgjidhur problemet, por jo çdo gjë do të jetë e mundur. Puna do të ecë më së miri.
Akrepi
Këshillohet që gjatë kësaj dite të mos bëni shumë gjëra dhe nëse ndiheni të lodhur, pushoni. Në dashuri gjërat do të përmirësohen, veç bëni kujdes me luhatjet e humorit. Mundohuni që të mbani nën kontroll shpenzimet, në mënyrë që të mos e teproni.
Shigjetari
Duhet të mbani stresin nën kontroll dhe të mos tensionoheni. Në dashuri Hëna do ju ndihmojë. Nëse dikush ju thotë jo, nuk keni rrugë tjetër veçse ta pranoni, shkruan noa.al. Ndërsa në punë situata do të jetë e përmirësuar.
Bricjapi
Ju pret një fundjavë interesante për dashurinë, e cila do të sjellë me vete emocione të bukura. Nëse jeni të dyjëzuar mes dy historive, do të bënit mirë që të bënit një zgjedhje. Në punë do të ketë përmirësim, por shqetësimet do të mbeten, ndaj duhet të përballeni me problemet.
Ujori
Pas një periudhe të vështirë, do të vijë një përmirësim i rëndësishëm. Në dashuri parashikohen emocione të bukura. Ky është një moment i mirë për të programuar ndryshime. Pas vështirësive të muajit të fundit, përmirësime do të ketë edhe në punë.
Peshqit
Nëse jeni duke përjetuar dy histori njëkohësisht, duhet të bëni kujdes, pasi do ishte mirë që të bënit një zgjedhje. Në punë mund të ketë ndonjë shpenzim më shumë, në raport me atë që kishit menduar.
