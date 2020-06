Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Nëse raporti në çift është i konsoliduar do keni mundësi që të organizoni diçka bashkë për fundjavën. Duhet të mendoni për të ardhmen, ndaj mundohuni që të mos stresoheni shumë duke u fiksuar pas gjërave që nuk kanë ecur siç duhet.

Demi

Mundohuni që të shmangni zënkat me njeriun e zemrës, pasi do të ishte mirë që të lini pas shpine problemet me të cilat jeni përballur. Në punë është e rëndësishme që të konsolidoni raportet me kolegët.

Binjakët

Situata sentimentale paraqitet e vështirë, madje e rëndë. Humori nuk do të jetë në maksimumin e tij, pasi do të ndiheni të lodhur dhe të tensionuar. Megjithatë do të keni mundësi që të bëni projekte të rëndësishme me partnerin/en, nëse historia është e rëndësishme. Në punë, mundohuni që të shmangni debatet.

Gaforrja

Ndikimi i favorshëm i Hënës do të stimulojë dashurinë dhe takimet. Në punë, nëse jeni përballur me një periudhë stanjacioni, tashmë do të keni mundësi rikuperimi. E premtja do të jetë mjaft pozitive.

Luani

Dita do të jetë mjaft interesante sa i takon ndjenjave. Mundohuni që të mos debatoni për gjëra të kota, por përqendrohuni në objektivat tuaja. Në punë, duhet durim.

Virgjëresha

Nëse në raportin në çift gjërat nuk ecin mirë, ndoshta njëri prej të dyve ndihet i pavlerësuar. Në punë, duhet të planifikoni më së miri gjithçka, duke menduar se çfarë nuk po ecën siç duhet.

Peshorja

Nëse diçka ju intereson, është momenti për të bërë një tentativë për tu afruar. Nëse në punë, diçka nuk ka shkuar siç duhet, tashmë është rasti që të sqaroni gjithçka dhe të gjeni zgjidhje.

Akrepi

Raporti në çift paraqitet mjaft mirë. Edhe një miqësi mund të transformohet në diçka më shumë, shkruan noa.al. Hëna do të ketë ndikim të favorshëm, duke sjellë zhvillime pozitive në punë.

Shigjetari

E premtja do të jetë nën ritmin e duhur sa i takon dashurisë, ku duhet të tregoheni të kujdesshëm me fjalët që do të thoni. Zgjedhjet e bëra në këto ditë, mund të jenë mjaft të rëndësishme. Në punë duhet grinte dhe vullnet i fortë, për të pasur sukses.

Bricjapi

Në këtë periudhë nuk ka zhvillime interesante sa i takon ndjenjave. Bëni mirë që të mos lejoheni që të mposhteni nëse diçka nuk ecën siç duhet. Puna paraqitet premtuese, ndonëse kjo javë nuk duket në maksimumin e saj.

Ujori

Sfera sentimentale dhe pasioni paraqiten më së miri. Venusi do të ketë ndikim të favorshëm, duke favorizuar dëshirë tuaj për emocione. Në punë, jo çdo gjë do të ecë siç dëshironi, pasi do të jeni të mbushur me dyshime dhe probleme që kërkojnë zgjidhje.

Peshqit

Në dashuri do të kthehen dyshimet dhe problemet në dashuri. Mundohuni që të mos bëni lëvizje të guximshme, duke mos rrezikuar një raport pa një motiv të vërtetë. Po ashtu duhet të ruani qetësinë, përballë ndryshimeve. Nuk do të keni shumë përqendrim.