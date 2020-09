Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim i shërbimit astrologjik që përftohet në avancë për lexuesit tanë.

Dashi

Mund t’iu duhet të reflektoni lidhur me disa çështje që kanë të bëjnë me familjen. Venusin nuk e keni më kundër dhe do të keni mundësi që të rikuperoni lehtësisht. Do të keni mundësi që të gjeni më shumë interes ndaj një projekti. Po ashtu duhet të bëni qartësi brenda vetes dhe të zgjidhni disa dyshime.

Demi

Do të keni mundësi që të gjeni më shumë qetësi, jo vetëm në dashuri, por edhe në punë. Mos u druani të jetoni histori të reja, duke vuajtur një lidhje të dështuar, por guxoni më shumë.

Binjakët

Ditët në vijim do të jenë shumë të rëndësishme, pasi do të keni mundësi që ti përkufizoni të gjitha situatat e lindura në dy muajt e fundi. Jeni nayrë që nuk kënaqeni kurrë dhe për këtë arsye nuk hezitoni të përfshiheni në projekte, kur ju jepet mundësia.

Gaforrja

Periudha në vijim, do të jetë e karakterizuar nga kushte astrologjike shumë interesante. Yjet do të kenë ndikim pozitiv, duke bërë që të ndiheni më të relaksuar.

Luani

Mund të keni pishmane gjatë javëve në vijim. Ndërkohë gjatë këtyre ditëve, do të jeni të pavendosur lidhur me disa zgjedhje që do të bëni. Nga fundi i vitit situatat do të kthehen në favorin tuaj, duke ju dhënë mundësi që të veproni.

Virgjëresha

Jeni duke humbur shumë kohë duke reflektuar dhe duke u përfshirë në probleme të shumta, të cilat mund t’iu penalizojë. Mos e lodhni veten me shumë pyetje, por mundohuni që të jetoni në mënyrë më të qetë dhe të lirë.

Peshorja

E ndjeni veten në një moment me forcë të madhe, por nuk do ju mungojnë të papriturat që do ju shqetësojnë. Saturni do të ketë ndikim të kundërt dhe mund t’iu shkaktojë probleme.

Akrepi

Ndikimi tranzit i yjeve në shenjën tuaj, do e bëjë këtë të premte mjaft të favorshme. Ata që janë vetëm, do të kenë mundësi gjatë kësaj dite që të bëjnë njohje të reja dhe ndoshta të rizbulojnë dashurinë.

Shigjetari

Njëlloj si shumë shenja të tjera të zjarrit, gjatë priudhës në vijim do t’iu duhet të bëni shumë zgjedhje të rëndësishme, shkruan noa.al. Prej tyre do të keni mundësi që ta jetoni jetën, ashtu siç e dëshironi.

Bricjapi

Jeni në kërkim të një alternative të re. Do të jeni shumë fanatik ndaj së kaluarës dhe do të shfaqeni mjaft konservator. Mundohuni që të jeni më të hapur.

Ujori

Në ditët në vijim do të ketë ngadalësime të vogla. Kujdes duhet treguar ndaj problemeve fizike, të cilat do ju shqetësojnë gjatë kësaj dite.

Peshqit

Do të keni mundësi që të përfitoni nga ndikimi i favorshëm i yjeve. Momentalisht jeni duke riparë, një sërë aspektesh të jetës suaj dhe shumë situata që ju kanë shqetësuar.