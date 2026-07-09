Dashi
Edhe pse tundimi do jete i madh gjate gjithë kësaj dite, ju serish nuk do e tradhtoni partnerin tuaj. Do luftoni fort me veten dhe do ja dilni mbanë. Beqaret do digjen përbrenda për dike, por nuk do kenë guximin t’ia shprehin ndjenjat. Hëna do jete planeti qe do ndikoje tek financat. Nuk duhet te rrezikoni shume sepse gjendja e qëndrueshme mund te ketë ndonjë tronditje.
Demi
Dite mjaft e turbullt kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do i çoni me tej projektet qe keni nisur me herët dhe here pas here do ndiheni te mërzitur. Beqaret nuk do jene me fat, kështu qe sado ta kërkojnë dashurinë, nuk do mund ta gjejnë dot. Me financat do jeni gjithë kohës vigjilente dhe nuk do kryeni aspak shpenzime te pamenduara.
Binjaket
Do kaloni një dite te mrekullueshme sot ju te dashuruarit dhe do ndiheni te plotësuar. Partneri do ju beje te ndiheni si mbi re. Beqaret me shume gjase do realizojnë një takim me dike, për te cilin zemra do iu rrahe fort qe ne momentet e para. Financat do jene te mira. Përfitoni nga situata për te hequr edhe ndonjë para mënjanë. Te ardhmes nuk i dihet asnjëherë.
Gaforrja
Jeta ne çift nuk do jete ashtu si e keni dëshiruar. Do keni dyshime për partnerin dhe do ngurroni te hidhni hapa me tej me te. Beqaret do jene me te privilegjuarit. Jo vetëm qe do marrin ftesa e propozime, por mund te fillojnë edhe një lidhje. Ne planin financiar duhet te bëni një riorganizim te gjendjes ku ndodheni. Po i late gjerat pas dore mund te keni probleme serioze.
Luani
Venusi do ua beje edhe me te bukur jetën tuaj ne çift sot. Ai do ruaje gjithë kohës klimën e ngrohte qe ju te dashuroheni si ta ndjeni. Beqaret do iu bien me shkelm te gjitha mundësive qe do iu jepen duke harruar qe jo gjithmonë mund te kenë atë fat. Do pendoheni, por do jete tepër vone. Financat do i mbani gjithë kohës ne vëmendje dhe nuk do keni aspak probleme.
Virgjeresha
Do keni goxha probleme sot ne jetën tuaj ne çift dhe asgjë nuk ka për t’iu ecur si e kishin ëndërruar. Ne fakt kokëfortësia juaj do jete ajo qe do e acaroje edhe me tepër partnerin. Beqaret te cilët kane kohe qe po kërkojnë princin e tyre te kaltër, me ne fund do e gjejnë. Gjendja e te ardhurave do jete goxha e mire. Vazhdoni t’i menaxhoni me kujdes financat.
Peshorja
Dite e zakonshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do ja kaloni mire pranë partnerit, por nuk do përjetoni emocione te veçanta. Beqaret duhet te mos nxitohen për te krijuar një lidhje sepse disa persona do kërkojnë vetëm t’i gënjejnë e t’i mashtrojnë. Merkuri do ju ndihmoje ne planin financiar dhe do ua beje me te qarta mendimet. Gjendja do stabilizohet shpejt.
Akrepi
Do i kushtoni gjithë kohen e nevojshme partnerit tuaj sot dhe do e bëni atë te ndihet sa me mire. Mbrëmja do jete edhe me emocionuese dhe me e kënaqshme. Beqaret do ëndërrojnë gjera te pamundura ndërkohë qe fati nuk është ne anën e tyre. Me financat tregohuni sa me realiste qe te mundeni ne mënyrë qe situata te mos behet problematike.
Shigjetari
Jeta juaj ne çift do marre një kthese shume te mire sot. Shpesh do ju duket sikur jeni ne ëndërr dhe do keni frike te zgjoheni. Partneri ka menduar gjithçka ne detaje dhe do ju beje te ndiheni mjaft mire. Beqaret do vazhdojnë te mbeten ashtu si janë edhe për pak kohe. Për financat do bëni edhe sakrifica. Fatmirësisht gjendja do mbetet gjithë kohës e stabilizuar.
Bricjapi
Do arrini te rivendosni komunikimin ne jetën ne çift gjate kësaj dite dhe do ndiheni mjaft mire pranë atij qe dashuroni. Ai nga ana tjetër do jete tolerant dhe do ua plotësojë dëshirat. Beqaret do jene te paqarte për atë qe duan te bëjnë, prandaj do ngurrojnë edhe te hedhin hapa. Ne planin financiar do jeni shume te arsyeshëm dhe nuk do keni as problemin me te vogël.
Ujori
Komunikimi, toleranca dhe përulësia do jene cilësitë tuaja me te mira te cilat do iu nxjerrin nga vështirësitë ne çift. Shume persona do ju adhurojnë për te gjithë këto. Beqaret ka mundësi te fillojnë lidhje afatgjata me persona interesante. Ne planin financiar mos e lëshoni veten edhe sikur gjendja te jete delikate. Me maturi dhe durim gjithçka do mund te rregullohet.
Peshqit
Ju qe jeni ne një lidhje ka rrezik te përballeni me zhgënjime te mëdha sot. Gjithçka qe keni menduar për partnerin do bjere poshtë menjëherë. Beqaret do bëjnë mire te qëndrojnë edhe sot ashtu si janë sepse mundësitë nuk do jene ashtu si duhen. Ne planin financiar ka rrezik te bëni gabime nga dëshira e madhe për t’u pasuruar shpejt. Asgjë nuk mund te behet me inat.
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